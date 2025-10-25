ETV Bharat / state

दिवाली मिलन समारोहः थैलेसीमिया पीड़ितों संग रांची में मनाई गई दीपावली

रांची: समाज में बड़ी संख्या वैसे लोगों की है जो ब्लड संबंधित जेनेटिकल डिसऑर्डर की बीमारियों जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. ऐसे बच्चों को दो पल की खुशी देने की पहल झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन की ओर से की गयी.

बार बार ब्लड, प्लेटलेट्स और फैक्टर चढ़ाने के दौरान होने वाले दर्द को सहने, खेलने-कूदने से लेकर कई कामों की बंदिशें सहने वाले ब्लड डिसऑर्डर के शिकार लोगों के चेहरे पर खुशियां लाने की एक कोशिश के तहत आज पुरानी विधानसभा सभागार में दीवाली मिलन सह परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस आयोजन में राज्य के अलग अलग जिलों से आये थैलेसीमिया पीड़ित लोगों ने भाग लिया.

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान थैलसेमिक लोगों को रेलवे द्वारा दिया जाने वाला पास भी वितरित किया गया. आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए पूर्व मंत्री एवं झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने रक्त विकार से जूझ रहे लोगों के समुचित इलाज की व्यवस्था झारखंड में ही उपलब्ध कराने की बात कही. इस कार्यक्रम में राजद नेता कैलाश यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की.

बच्चों के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण (ETV Bharat)

झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन के संस्थापक नदीम खान ने कहा कि राज्य में करीब 12 हजार ऐसे मरीज हैं जो थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित हैं. लेकिन राज्य की सरकार सुविधाएं प्रदान नहीं करती है. पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जहां ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की राशि दिया जाता है तो झारखंड में शून्य है.