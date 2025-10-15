ETV Bharat / state

सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले मनाई गई दीपावली, ग्रामीणों के लिए सिरदार देव का आदेश ही सर्वोपरि

धमतरी के सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले दीपावली पर्व मनाया गया.

Diwali celebrated week earlier
सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले मनाई गई दीपावली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 5:20 PM IST

4 Min Read
धमतरी - दीपावली हिन्दू त्योहारों में सबसे बड़ा पर्व है. इस बार 20 अक्टूबर को देशभर में दीपावली पर्व मनाया जाएगा.लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा गांव है, जहां एक सप्ताह पहले ही दीपावली बड़े ही उत्साह के साथ मना लिया गया है. घरों के सामने रंगोली, आकर्षक झालर लाइट, आतिशबाजी करते बच्चे और साथ भी घरों घर लक्ष्मी माता की आरती के साथ यह पर्व मना लिया गया.

कहां है अनोखा गांव ?: आपको बता दें कि धमतरी से 30 किलोमीटर दूर सेमरा गांव है.जहां बड़े पर्व एक हफ्ता पहले ही मना लिए जाते हैं.भले ही दिवाली 20 अक्टूबर को है,लेकिन सेमरा वासियों के लिए दिवाली एक हफ्ता पहले आती है.यहां के लोग एक हफ्ता पहले ही दिवाली मना लेते हैं. इस गांव के लोगों का कहना है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी.

सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले मनाई गई दीपावली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्यों एक हफ्ते पहले मनाई जाती है दिवाली : सेमरा में दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.इसके साथ ही कई किवदंतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची. कहते हैं कि गांव में सिरदार देव अखाड़ा खेलने आते थे. लेकिन एक बार सिरदार देव और उनका घोड़ा शेर के शिकार बन गए. इसके बाद सिरदार देव ने गांव के पुजारी (बैगा) को सपना दिया कि आप मुझे देवता के रूप में मानों, मेरी शर्तों पर कार्य करो. उनकी शर्त ये थी गांव में कोई भी त्यौहार एक सप्ताह पहले से ही शुरु करें. इस शर्त को जो नहीं मानेगा तो उसे अनहोनी का शिकार होना पड़ेगा. तब से गांव में एक सप्ताह पहले ही त्योहार मनाया जाने लगा है.

Diwali celebrated week earlier
सेमरा गांव में स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तिथि अनुसार त्योहार मनाने की हिम्मत आजतक किसी ने नही की है. लेकिन पूर्वजों के अनुसार कोशिश जरूर की थी. गांव में आगजनी और अनहोनी घटना होने लगी. इस खौफ से गांव में दिवाली का पर्व समय से पहले ही मनाया जाने लगा. लेकिन मौजूदा युग के नौजवान इसे आस्था के रूप में पूजते हैं- सेवक राम सिन्हा, बुजुर्ग

Diwali celebrated week earlier
सिरदार देव का मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव के युवा भविष्य में भी इस प्रथा को निरंतर निर्वहन करने की बात कहते हैं. इस गांव में सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि दूसरे त्योहारों भी एक हफ्ते पहले मनाया जाता है. गांव के युवा इसे आस्था का नाम देते हैं.सभी एक स्वर में सिरदार देवता की पूजा की बात स्वीकारते हैं.

Diwali celebrated week earlier
एक हफ्ता पहले मनाई जाती है दीपावली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में सिरदार देव का मंदिर बनाया गया है. वो सभी की मनोकामना को पूरी करते हैं. त्योहार के दिन गांव के लोग पहले सिरदार देव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद त्योहार मनाते हैं. खास बात ये है कि इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है. केवल पुरुष वर्ग ही इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं - छबिलेश सिन्हा, सरपंच

Diwali celebrated week earlier
सिरदार देव का आदेश ही सर्वोपरि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेमरा गांव के लोगों ने एक हप्ता पहले ही दिवाली, होली और हरेली जैसे त्यौहारों को मनाते है. उनके लिए सिर्फ सिरदार देवता का आदेश ही सबकुछ है.सिरदार देवता की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है.आज की युवा पीढ़ी जो गांव में है,उन्हें भी सिरदार देवता की कहानी बताकर त्यौहारों को तिथि से एक सप्ताह पहले मना लेने का कारण बताया जाता है. लेकिन जब त्यौहार का सही समय आता हो तो इस गांव में सन्नाटा पसरा रहता है.आप इसे भले ही अंधविश्वास का नाम दें लेकिन सेमरा के लोगों के लिए ये आस्था है. सेमरा गांव में दीपावली पर्व के एक हफ्ता पहले ही हर घर में रंग रोगन, रंगोलियां और जगमगाते झालर सज जाते हैं.लोगों के लिए भले ही ये अंधविश्वास हो लेकिन सेमरा वासियों के लिए ये सिरदार देव के प्रति गहरी आस्था है.

TAGGED:

SEMRA VILLAGE OF DHAMTARI
SIRDAR DEO ORDER FOR VILLAGERS
दीपावली
सेमरा गांव
DIWALI CELEBRATED WEEK EARLIER

