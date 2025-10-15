ETV Bharat / state

सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले मनाई गई दीपावली, ग्रामीणों के लिए सिरदार देव का आदेश ही सर्वोपरि

धमतरी - दीपावली हिन्दू त्योहारों में सबसे बड़ा पर्व है. इस बार 20 अक्टूबर को देशभर में दीपावली पर्व मनाया जाएगा.लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक ऐसा गांव है, जहां एक सप्ताह पहले ही दीपावली बड़े ही उत्साह के साथ मना लिया गया है. घरों के सामने रंगोली, आकर्षक झालर लाइट, आतिशबाजी करते बच्चे और साथ भी घरों घर लक्ष्मी माता की आरती के साथ यह पर्व मना लिया गया.





कहां है अनोखा गांव ?: आपको बता दें कि धमतरी से 30 किलोमीटर दूर सेमरा गांव है.जहां बड़े पर्व एक हफ्ता पहले ही मना लिए जाते हैं.भले ही दिवाली 20 अक्टूबर को है,लेकिन सेमरा वासियों के लिए दिवाली एक हफ्ता पहले आती है.यहां के लोग एक हफ्ता पहले ही दिवाली मना लेते हैं. इस गांव के लोगों का कहना है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी.

क्यों एक हफ्ते पहले मनाई जाती है दिवाली : सेमरा में दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.इसके साथ ही कई किवदंतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची. कहते हैं कि गांव में सिरदार देव अखाड़ा खेलने आते थे. लेकिन एक बार सिरदार देव और उनका घोड़ा शेर के शिकार बन गए. इसके बाद सिरदार देव ने गांव के पुजारी (बैगा) को सपना दिया कि आप मुझे देवता के रूप में मानों, मेरी शर्तों पर कार्य करो. उनकी शर्त ये थी गांव में कोई भी त्यौहार एक सप्ताह पहले से ही शुरु करें. इस शर्त को जो नहीं मानेगा तो उसे अनहोनी का शिकार होना पड़ेगा. तब से गांव में एक सप्ताह पहले ही त्योहार मनाया जाने लगा है.



