दिल्ली में धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली, लोग जमकर कर रहे आतिशबाजी

लोगों ने पटाखे जलाकर दिवाली मनाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है.

दिल्ली में धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली (ANI)
Published : October 20, 2025 at 9:43 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष दीपावली का पर्व लोगों ने पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया. प्रतिबंधों के बावजूद, शहर के कई हिस्सों में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे चलाए, जिससे राजधानी की हवा की गुणवत्ता (AQI) एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, जो चिंता का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के मद्देनजर 21 अक्टूबर तक रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी.

उत्साह और आतिशबाजी का मंजर

दिवाली के दिन शाम होते ही दिल्ली की सड़कें लाइटों से जगमगा उठीं. घरों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों को रंगीन रोशनी और दीयों से सजाया गया था. शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद से ही आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बावजूद, रिहायशी इलाकों में तेज आवाज वाले पटाखों की गूंज साफ सुनाई दी. कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, साउथ एक्सटेंशन और द्वारका जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ कई अनधिकृत कॉलोनियों में भी लोगों ने इस बार अपनी खुशी खुलकर व्यक्त की.

दिल्ली में धूमधाम से मनाई जा रही दिवाली (ETV Bharat)

पिछले वर्षों की तुलना में इस बार आतिशबाजी को लेकर प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई थी, जिसमें सीमित समय के लिए केवल 'ग्रीन क्रैकर्स' (हरित पटाखे) चलाने की अनुमति थी. हालांकि इस अनुमति की आड़ में आम पटाखों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हुआ. जगह-जगह रंगीन फुलझड़ियों, अनार और तेज आवाज वाले बमों का शोरगुल प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को धता बताता दिखा. कई स्थानों पर युवा समूहों ने मिलकर सामूहिक आतिशबाजी की, जिससे पूरा आसमान धुएं और चमक से भर गया.

दिल्ली की हवा प्रदूषित

पटाखों के इस्तेमाल का सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ा. दीपावली के दिन भी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई निगरानी केंद्रों पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया. दिल्ली पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों ने पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कई टीमें तैनात की थीं. प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटने और अवैध पटाखों को जब्त करने की खबरें भी आईं, लेकिन पटाखों के भूमिगत बाजार और पड़ोसी राज्यों से इनकी आसान उपलब्धता ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा, हम रात 8 बजे का इंतजार कर रहे थे ताकि पटाखे फोड़ सकें और दिवाली मना सकें. 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और हम दिवाली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं.दिवाली का त्योहार हमारे जीवन में शांति और खुशियां लाए. हम पूरी दिल्ली में विशेष सफाई अभियान चलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली स्वच्छ रहे.

