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Diwali 2026 : 8 नवंबर को दीपावली पर होगा लक्ष्मी पूजन, लेकिन इस बार अगले दिन नहीं होगी गोवर्धन पूजा...

जयपुर: दीपावली का त्योहार आमतौर पर पांच दिवसीय दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है. धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले इस पर्व में घर-आंगन दीपों की रोशनी से जगमगाते हैं और हर दिन का अपना अलग धार्मिक महत्व होता है, लेकिन इस बार दीपावली के पंच उत्सव का कैलेंडर कुछ अलग रहने वाला है. तिथियों के संयोग के चलते पांच पर्व छह दिनों में पूरे होंगे.

खास बात ये है कि 9 नवंबर को सोमवती अमावस्या होने के कारण दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर रहेगा. हालांकि, इस दिन भी दीपदान और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी रहेगा. यानी इस बार दीपोत्सव केवल पांच दिन नहीं, बल्कि छह दिनों तक मनाया जाएगा.

7 नवंबर को छोटी दीपावली, रात्रि में रहेगी चतुर्दशी तिथि : धनतेरस के अगले दिन 7 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली मनाई जाएगी. इस दिन सुबह 10:47 बजे चतुर्दशी तिथि शुरू होगी. ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि चूंकि रात्रि के समय भी चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए नरक चतुर्दशी का पर्व 7 नवंबर को ही मनाया जाएगा. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा, अभ्यंग स्नान और दीपदान की परंपरा है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने इसी दिन नरकासुर का वध कर हजारों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी.

6 नवंबर को धनतेरस से होगा दीपोत्सव का आगाज : दीपोत्सव की शुरुआत 6 नवंबर को धनतेरस के साथ होगी. इस दिन सुबह 10:30 बजे त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, जो अगले दिन सूर्योदय के बाद तक रहेगी. हालांकि, धनतेरस का पूजन 6 नवंबर को ही किया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन सोना-चांदी, बर्तन और अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदारी को भी मंगलकारी माना जाता है. बाजारों में खरीदारी और घरों में दीप सजाने के साथ ही दीपोत्सव का माहौल बनना शुरू हो जाएगा.

ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक के अनुसार धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली जैसे पर्वों का निर्धारण केवल उदयातिथि के आधार पर नहीं होता, बल्कि इनमें रात्रि की तिथि और मुहूर्त का भी विशेष महत्व है. जिस दिन रात्रि में संबंधित तिथि विद्यमान रहती है, उसी दिन इन पर्वों को मनाना अधिक प्रभावकारी माना जाता है. जबकि गोवर्धन पूजा और भाई दूज के लिए उदयातिथि का विचार किया जाता है. इसी तिथि गणना के कारण इस बार दीपोत्सव की परंपरागत पांच पर्वों की शृंखला में एक दिन का अंतर देखने को मिलेगा.

8 नवंबर को दीपावली, पूरे दिन और रात रहेगी अमावस्या : इस बार दीपावली की तारीख को लेकर भी तिथि गणना महत्वपूर्ण है. शास्त्रों के अनुसार यदि अमावस्या तिथि शाम के समय से कुछ पहले भी प्रारंभ हो जाती है तो उसी दिन दीपावली मनाने का विधान है. ज्योतिष आचार्य ने बताया कि इस बार 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे अमावस्या तिथि शुरू होगी, जो पूरी शाम और रात्रि में विद्यमान रहेगी. इसके बाद 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक अमावस्या तिथि रहेगी. ऐसे में लक्ष्मी पूजन और दीपावली का मुख्य पर्व 8 नवंबर को मनाया जाएगा. दीपावली पर प्रदोष काल और रात्रि में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व रहेगा. घरों, प्रतिष्ठानों और मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे. सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ लोग दीपावली का उत्सव मनाएंगे.

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9 नवंबर को सोमवती अमावस्या, दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच रहेगा अंतर : इस बार दीपावली के अगले दिन यानी 9 नवंबर को सोमवार होने के कारण सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बनेगा. अमावस्या तिथि इस दिन दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी. इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पूजन और दान-पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है. सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु पितरों की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे. ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि प्रतिपदा यदि अमावस्या से युक्त हो तो उस दिन गोवर्धन पूजा नहीं की जाती. इसी कारण इस बार गोवर्धन पूजा 9 नवंबर के बजाय अगले दिन 10 नवंबर को होगी. हालांकि, 9 नवंबर को पर्वों के बीच का दिन मानकर दीप जलाने की परंपरा बंद नहीं होगी. सोमवती अमावस्या पर भी श्रद्धालु दीपदान करेंगे. इस तरह दीपावली की रोशनी का सिलसिला लगातार छह दिनों तक जारी रहेगा.

10 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 11 को भाई दूज से समापन : गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी. इसे अन्नकूट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना के साथ गोवर्धन पर्वत और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा है. मंदिरों में अन्नकूट के भोग सजाए जाएंगे और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा. इसके अगले दिन 11 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. ये भाई-बहन के स्नेह और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है. इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं. इसी के साथ दीपावली के पंच उत्सव का समापन होगा.

पर्वों की तारीख :

तारीख - पर्व

6 नवंबर - धनतेरस

7 नवंबर - नरक चतुर्दशी/छोटी दीपावली

8 नवंबर - दीपावली

9 नवंबर - सोमवती अमावस्या

10 नवंबर - गोवर्धन पूजा/अन्नकूट

11 नवंबर - भाई दूज

इस बार छह दिन तक होगा दीपदान : तिथियों के इस विशेष संयोग में भले ही पंच उत्सव के पांच प्रमुख पर्व छह दिनों में मनाए जाएंगे, लेकिन 9 नवंबर को दीपों की परंपरा में कोई विराम नहीं होगा. सोमवती अमावस्या के अवसर पर भी दीपदान किया जाएगा. ऐसे में 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपोत्सव 11 नवंबर को भाई दूज तक चलेगा, जबकि बीच में 9 नवंबर को सोमवती अमावस्या के चलते छठे दिन भी दीपों से आस्था और उल्लास का उजाला फैलेगा.