कानपुर इस्कॉन मंदिर में दिवाली और गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाया गया
अयोध्या की तर्ज पर दीपदान और 108 व्यंजनों का भोग लगा कर 500 भक्तों को बांटा गया महाप्रसाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 8:35 PM IST
कानपुर: शहर के मैनावती मार्ग पर बने इस्कॉन मंदिर में दिवाली और गोवर्धन पूजा बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया. सोमवार को दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत अयोध्या की तरह इस्कॉन के मुख्य सड़क पर वैष्णवी माताओं ने सुंदर सुंदर रंगोली बनाई और 3500 दीये जलाए. इस मौके पर खास कपड़ों, गहनों और फूलों से सजे भगवान श्रीश्री जानकीनाथ जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सामने मीठे वैष्णव भजनों के साथ यशोदा-दामोदर भगवान की दीपदान पूजा की गई.
वहीं, त्योहार के दूसरे दिन मंगलवार को 108 से ज्यादा पकवानों का भोग लगाकर श्री गिरिराज महाराज का सुंदर अन्नकूट श्रृंगार किया गया. वैष्णव समाज में सबसे बड़े सेवक माने जाने वाले श्रीगिरिराज जी का यह रूप भक्तों को बहुत पसंद आया. सुबह की मंगला आरती के बाद श्रीमद्भागवत कथा हुई, जिसमें बताया गया कि कैसे श्रीकृष्ण ने ब्रज के लोगों को बचाने के लिए सात दिनों तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था. साथ ही भगवान की भक्ति और उनकी शरण में जाने का मतलब आसान शब्दों में समझाया गया.
ढोलक और मंजीरे की आवाज पर हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ दोपहर में अन्नकूट दर्शन और परिक्रमा शुरू हुई. इसके बाद 500 से ज्यादा भक्तों को महाप्रसाद बांटा गया. करीब दस सालों से लगातार हो रहे इस बड़े आयोजन के खत्म होने पर इस्कॉन कानपुर मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभु ने सभी शहरवासियों और भक्तों को धन्यवाद दिया.
मंदिर अध्यक्ष प्रेम हरिनाम प्रभु ने सभी को भगवान श्रीरामचंद्र जी और श्रीकृष्ण की कहानियों से सीख लेकर भक्ति कीर्तन और सेवा के रास्ते पर चलने की सलाह दी.
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