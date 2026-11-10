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कानपुर इस्कॉन मंदिर में दिवाली और गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाया गया

कानपुर इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाया गया ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के मैनावती मार्ग पर बने इस्कॉन मंदिर में दिवाली और गोवर्धन पूजा बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया. सोमवार को दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत अयोध्या की तरह इस्कॉन के मुख्य सड़क पर वैष्णवी माताओं ने सुंदर सुंदर रंगोली बनाई और 3500 दीये जलाए. इस मौके पर खास कपड़ों, गहनों और फूलों से सजे भगवान श्रीश्री जानकीनाथ जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सामने मीठे वैष्णव भजनों के साथ यशोदा-दामोदर भगवान की दीपदान पूजा की गई.

वहीं, त्योहार के दूसरे दिन मंगलवार को 108 से ज्यादा पकवानों का भोग लगाकर श्री गिरिराज महाराज का सुंदर अन्नकूट श्रृंगार किया गया. वैष्णव समाज में सबसे बड़े सेवक माने जाने वाले श्रीगिरिराज जी का यह रूप भक्तों को बहुत पसंद आया. सुबह की मंगला आरती के बाद श्रीमद्भागवत कथा हुई, जिसमें बताया गया कि कैसे श्रीकृष्ण ने ब्रज के लोगों को बचाने के लिए सात दिनों तक अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था. साथ ही भगवान की भक्ति और उनकी शरण में जाने का मतलब आसान शब्दों में समझाया गया.