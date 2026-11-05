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दीपावली और छठ पर रेलवे की बड़ी तैयारी, एक्स्ट्रा आरपीएफ फोर्स होगी तैनात, सीसीटीवी से होगी निगरानी

रायपुर: कल से त्योहारों का दिन शुरू हो जाएगा. धनतेरस से पर्वों की शुरुआत होगी और छठ पूजा तक ये दौर चलता रहेगा. त्योहारों के दौरान लोगों की जहां बाजार में भीड़-भाड़ रहेगी वहीं रेलवे स्टेशनों पर भी आने और जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ दिखाई पडे़गी. हर कोई त्योहार पर घर जाने के प्लान कर चुका है. दीपावली से लेकर छठ पूजा तक रेलों में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं.

साउथ इस्ट सेंट्रल रेलवे के रायपुर रेल मंडल की ओर से दिवाली और छठ पर्व के लिए खास तैयारियां कई गई हैं. ट्रेनों का खास इंतजाम और यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम पर रेलवे ने खास फोकस किया है. ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के दिशा निर्देश पर व्यापक भीड़ प्रबंधन योजना तैयार की है. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों का सही समय पर परिचालन और भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए बड़े इंतजाम किए गए हैं. इसके तहत रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

दीपावली और छठ पूजा पर होगी भीड़

दीपावली और छठ पर्व के मौके पर 5 से 14 नवम्बर 2026 के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ रहने की संभावना है. जिसे ध्यान में रखते हुए मंडल रेल प्रशासन की ओर से सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विशेष कार्ययोजना लागू की जा रही है. रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 4200 वर्गफीट क्षेत्र में होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है. जिसमें लगभग 400 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था के साथ सीसीटीवी, यात्रियों को किफायती खाना, पेयजल की व्यवस्था एवं प्रकाश की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

रायपुर रेल मंडल से चलने वाली ट्रेनें

रेल मंडल की ओर से बिहार एवं उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली तीन ट्रेनों 15160 दुर्ग–छपरा सारनाथ एक्सप्रेस, 15232 गोंदिया–बरौनी एक्सप्रेस, 13287 दुर्ग–आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर 7 से संचालित किया जाएगा, जिससे प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके. यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन में पिक ऑवर में 3 अतिरिक्त टिकट काउंटर और 6 अतिरिक्त ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) की व्यवस्था की गई है.

स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं में होगा इजाफा

इसके साथ ही एम-यूटीएस सुविधा एवं अतिरिक्त वाणिज्यिक पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है. दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स (MFC) का उपयोग होल्डिंग एरिया के रूप में किया जा रहा है. यात्रियों को किफायती खाना, पेयजल की व्यवस्था, सभी प्लेटफार्मों पर ट्रेनों के आवागमन के अनुसार पहले से प्लेटफार्म निर्धारण किया गया है. व्यस्त समय में अतिरिक्त टिकट काउंटर एवं अतिरिक्त एटीवीएम की व्यवस्था की गई है. यात्रियों की सहायता और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ और टिकट जांच कर्मचारियों की शिफ्ट वाइज तैनाती की गई है.





बड़ी संख्या में आरपीएफ जवानों की होगी तैनाती

3 मेन रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. रायपुर स्टेशन पर 55, दुर्ग में 42 और भिलाई पावर हाउस स्टेशन पर 12 अतिरिक्त आरपीएफ कर्मियों की बीटवार एवं शिफ्टवार तैनाती रहेगी. इसके साथ टिकट चेकिंग के लिए कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है. रायपुर स्टेशन पर 55, दुर्ग में 43 और भिलाई पावर हाउस में 55 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. इन कैमरों के माध्यम से स्टेशन परिसर की सतत निगरानी की जाएगी. रायपुर में ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है. यात्रियों की कतारों, प्रवेश एवं निकास द्वारों और फुट ओवरब्रिज पर भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग एवं आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.





सीसीटीवी कैमरों से स्टेशन लोगा लैस

रेल मुसाफिरों की सुविधा और सहायता के लिए वार रूम बनाया गया है. यहां विभिन्न स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की फीड के माध्यम से भीड़ की स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी. रेलवे के वाणिज्यिक, परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल एवं दूरसंचार और यांत्रिक विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके.

रेलवे स्टेशन पर एंबुलेंस की होगी तैनाती