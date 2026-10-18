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रेलवे की दिवाली सौगात: प्रयागराज, अहमदाबाद और नागपुर से चलेंगी विशेष ट्रेनें

घाटमपुर में बदला ट्रेनों का रास्ता ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: आगामी त्योहारी सीजन दिवाली और छठ पूजा में यात्रियों की होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रयागराज से असारवा, अहमदाबाद से मालदा टाउन और नागपुर से समस्तीपुर के बीच विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है. इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले मुसाफिरों को काफी सहूलियत मिलेगी. इसके साथ ही घाटमपुर में रेलवे क्रासिंग पर मरम्मत कार्य के चलते अस्थायी रूप से रूट डायवर्जन भी किया गया है.





नागपुर-समस्तीपुर विशेष ट्रेन का शेड्यूल: ट्रेन संख्या 0120(नागपुर-समस्तीपुर) यह साप्ताहिक विशेष ट्रेन 21 अक्टूबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को नागपुर से सुबह 10:40 बजे रवाना होगी.अगले दिन सुबह 4:40 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और उसी दिन रात 11:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 01208 (समस्तीपुर-नागपुर) वापसी में यह ट्रेन 23 अक्टूबर से 13 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को समस्तीपुर से रात 3:00 बजे चलेगी. शाम 5:45 बजे कानपुर सेंट्रल होते हुए शनिवार सुबह 11:30 बजे नागपुर पहुंचेगी.

अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारी सीजन में ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई जा रही है. त्योहारों के दौरान किसी भी यात्री को सफर में परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.- डॉ. शिवम शर्मा, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे रेलवे की दिवाली सौगात (Photo Credit: ETV Bharat)



प्रयागराज-असारवा स्पेशल ट्रेन का समय: ट्रेन संख्या 04165(प्रयागराज-असारवा) यह ट्रेन 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से सुबह 5:00 बजे रवाना होगी. सुबह 8:05 बजे कानपुर सेंट्रल और अगले दिन सुबह 5:45 बजे असारवा पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04166 (असारवा-प्रयागराज) वापसी दिशा में 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को यह ट्रेन असारवा से सुबह 8:45 बजे चलेगी.अगले दिन सुबह 4:40 बजे कानपुर सेंट्रल और सुबह 10:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी.