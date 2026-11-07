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दीपावली और छठ के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें, दानापुर से गोरखपुर और बनारस तक का सफर आसान

दीपावली और छठ के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें ( ETV Bharat )

भोपाल: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने और त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. इन त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच नवंबर में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 24 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों का लाभ भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, नर्मदापुरम, बीना, विदिशा, गुना और रुठियाई समेत अन्य स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा. वहीं रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ स्टेशनों पर सुरक्षा और टिकट व्यवस्था को भी मजबूत किया है.

भोपाल मंडल से कई शहरों तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग रूटों पर 12 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई हैं. इनमें रानी कमलापति-दानापुर, रानी कमलापति-रीवा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ, पुणे-गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, हडपसर-गाजीपुर सिटी और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस जैसी ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, अजमेर-रांची, जोधपुर-चेन्नई बीच, उधना-प्रयागराज और बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच भी विशेष ट्रेनें संचालित हो रही हैं.