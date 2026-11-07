दीपावली और छठ के लिए 24 स्पेशल ट्रेनें, दानापुर से गोरखपुर और बनारस तक का सफर आसान
पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 24 विशेष ट्रेनों का लाभ भोपाल, इटारसी, बीना समेत अन्य स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:37 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 9:05 PM IST
भोपाल: दीपावली और छठ महापर्व पर घर जाने और त्योहार मनाकर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. इन त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच नवंबर में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली 24 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों का लाभ भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, नर्मदापुरम, बीना, विदिशा, गुना और रुठियाई समेत अन्य स्टेशनों के यात्रियों को मिलेगा. वहीं रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ स्टेशनों पर सुरक्षा और टिकट व्यवस्था को भी मजबूत किया है.
भोपाल मंडल से कई शहरों तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी
त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग रूटों पर 12 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई हैं. इनमें रानी कमलापति-दानापुर, रानी कमलापति-रीवा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-मऊ, पुणे-गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, हडपसर-गाजीपुर सिटी और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस जैसी ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा सुल्तानपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, अजमेर-रांची, जोधपुर-चेन्नई बीच, उधना-प्रयागराज और बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच भी विशेष ट्रेनें संचालित हो रही हैं.
इटारसी से बीना तक यात्रियों को मिलेगा फायदा
इन विशेष ट्रेनों का सबसे बड़ा फायदा भोपाल मंडल के उन यात्रियों को मिलेगा, जिन्हें त्योहारों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की यात्रा करनी है. निर्धारित समय-सारणी के अनुसार इन ट्रेनों को मंडल के इटारसी, नर्मदापुरम, भोपाल, रानी कमलापति, विदिशा, बीना, गुना और रुठियाई जैसे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. इससे छोटे और बड़े शहरों के यात्रियों को भी अतिरिक्त रेल सुविधा मिल सकेगी. साथ ही नियमित ट्रेनों में यात्रियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.
भोपाल, रानी कमलापति समेत प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई
भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया, "त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए भोपाल, रानी कमलापति, बीना, गुना और इटारसी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. रेलवे सुरक्षा बल और टिकट चेकिंग स्टाफ प्लेटफार्म, प्रवेश-निकास द्वार और स्टेशन परिसर में लगातार निगरानी कर रहे हैं. इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है."
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टिकट के लिए एटीवीएम की सुविधा, हेल्पलाइन नंबर 139
रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि टिकट काउंटरों पर लंबी कतारों से राहत देने के लिए स्टेशनों पर आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) की सुविधा भी चालू रखी गई है. यात्री इन मशीनों से स्वयं अनारक्षित टिकट प्राप्त कर सकते हैं.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के मुताबिक, "यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है. यात्रियों से रेलवे नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल आरपीएफ को देने की अपील की गई है. यात्रा संबंधी जानकारी और सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 भी जारी किया गया है."