पटाखों के धुएं ने हरियाणा को बनाया गैस चैंबर, 15 शहरों में सांस लेना मुश्किल, 15 शहरों का AQI 500 पर
Haryana Diwali Air Pollution: दिवाली पर आतिशबाजी से हरियाणा के 15 शहरों का AQI 500 पहुंच गया. जहरीली हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया.
Published : November 9, 2026 at 8:30 AM IST
चंडीगढ़: दिवाली की रात हरियाणा में आतिशबाजी ने हवा को जहरीला बना दिया. पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होती रही. इसका असर यह हुआ कि रात 12 से 2 बजे के बीच प्रदेश के 23 शहरों में से 15 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया. प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा.
रातोंरात बिगड़ी हवा: दिवाली से पहले जारी प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना करें तो स्थिति में अचानक बड़ा बदलाव आया. त्योहार से पहले किसी भी शहर का AQI 400 तक नहीं पहुंचा था, लेकिन आतिशबाजी के बाद 15 शहरों का सूचकांक 500 पर पहुंच गया. बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और पानीपत समेत कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई.
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कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 321 अंकों का उछाल: आंकड़ों के मुताबिक कुरुक्षेत्र में AQI 179 से बढ़कर 500 हो गया. यहां 321 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई. करनाल में यह 200 से बढ़कर 500 और अंबाला में 226 से बढ़कर 500 पर पहुंच गया. इसी तरह पानीपत में 228 से 500, सोनीपत में 244 से 500, धारूहेड़ा में 266 से 500 और गुरुग्राम में 288 से बढ़कर 500 दर्ज किया गया. इससे स्पष्ट है कि आतिशबाजी का असर केवल दिल्ली-NCR तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश के अंदरूनी शहर भी इसकी चपेट में आ गए.
AQI 500 का मतलब, सेहत के लिए बेहद खतरनाक हवा: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार 401 से 500 तक का AQI गंभीर श्रेणी में आता है. इस स्तर पर स्वस्थ लोगों की सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है. वहीं, पहले से सांस, हृदय या अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है. AQI 500 सामान्य मापनी का अधिकतम स्तर है.
अस्थमा और COPD के मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी: विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण का सीधा असर श्वसन तंत्र पर पड़ता है. जहरीले कणों के संपर्क में आने से अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और सीने में जकड़न हो सकती है. लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) का खतरा भी बढ़ता है.
फेफड़ों के कैंसर और हार्ट अटैक का भी खतरा: प्रदूषण में मौजूद बारीक कण फेफड़ों तक पहुंचकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है. वहीं, PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण हृदय और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक और अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है.
बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर: प्रदूषित हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर अधिक पड़ सकता है. बच्चों में खांसी, सांस लेने में परेशानी और श्वसन संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में गंभीर प्रदूषण के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
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