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दीपावली 2026: शहीद जवानों के परिवार का सम्मान, घर पहुंची सुकमा पुलिस, शॉल, श्रीफल एवं मिठाई भेंटकर जाना हाल

दीपावली: शहीद जवानों के परिवार का सम्मान, घर पहुंची सुकमा पुलिस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: दीपावली त्योहार पर सुकमा पुलिस ने एक संवेदनशील एवं सराहनीय पहल की है. पुलिस अधिकारी जिले के अलग-अलग गांवों और कस्बों में रहने वाले अमर शहीद जवानों के घर पहुंचे. उन्होंने परिजनों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं. इस दौरान अधिकारियों ने परिजनों को शॉल, श्रीफल एवं मिठाई भेंटकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं.

शहीदों के घर पहुंची सुकमा पुलिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH) शहीद परिवार का जाना हाल पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में सुकमा पुलिस के अधिकारियों ने शहीद परिवारों से आत्मीय मुलाकात की. अधिकारियों ने परिवारों के बीच बैठकर उनका हालचाल भी जाना और त्योहार की खुशियां साझा कीं.