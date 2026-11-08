दीपावली 2026: शहीद जवानों के परिवार का सम्मान, घर पहुंची सुकमा पुलिस, शॉल, श्रीफल एवं मिठाई भेंटकर जाना हाल
शहीदों के घर पहुंची सुकमा पुलिस, परिजनों के साथ मनाई दीपावली, सम्मान के साथ सुनीं समस्याएं, हर कदम पर साथ निभाने का दिया भरोसा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 6:17 PM IST
सुकमा: दीपावली त्योहार पर सुकमा पुलिस ने एक संवेदनशील एवं सराहनीय पहल की है. पुलिस अधिकारी जिले के अलग-अलग गांवों और कस्बों में रहने वाले अमर शहीद जवानों के घर पहुंचे. उन्होंने परिजनों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं. इस दौरान अधिकारियों ने परिजनों को शॉल, श्रीफल एवं मिठाई भेंटकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं.
शहीद परिवार का जाना हाल
पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में सुकमा पुलिस के अधिकारियों ने शहीद परिवारों से आत्मीय मुलाकात की. अधिकारियों ने परिवारों के बीच बैठकर उनका हालचाल भी जाना और त्योहार की खुशियां साझा कीं.
इस पहल के पीछे पुलिस का उद्देश्य केवल औपचारिक शुभकामनाएं देना नहीं, बल्कि उन परिवारों को यह एहसास कराना था कि जिन वीर जवानों ने बस्तर की धरती पर शांति और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनका परिवार आज भी पुलिस विभाग का अभिन्न हिस्सा है.
'शहीदों का बलिदान हमारा गौरव, उनके परिजन हमारा परिवार'
पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने कहा कि बस्तर में आज शांति, विश्वास और विकास की जो नई तस्वीर उभर रही है, उसके पीछे अमर बलिदानी जवानों का अदम्य साहस और सर्वोच्च त्याग है. उनके बलिदान का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता. शहीद परिवारों के सुख-दुख में सहभागी बनना और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना पुलिस परिवार का सर्वोच्च कर्तव्य है.
सिर्फ सम्मान नहीं, समस्याओं के समाधान का भी भरोसा
मुलाकात के दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहीद परिवारों की स्थानीय समस्याओं और मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की. परिजनों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण कराने का भरोसा दिलाया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुकमा पुलिस हर परिस्थिति में शहीद परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी जरूरतों को लेकर विभाग संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है.