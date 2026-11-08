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दीपावली पर खरीदारी करते समय न करें ये गलतियां, जानें क्या खरीदना शुभ

दीपावली पर क्या खरीदें क्या न खरीदें ( ETV Bharat )

गया : दीपावली का त्योहार खुशियों और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर लोग घर की सजावट से लेकर सोने-चांदी, बर्तन, कपड़े और पूजा सामग्री तक की खरीदारी करते हैं. लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली पर कुछ चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, जबकि कुछ वस्तुओं को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसे में खरीदारी करने से पहले जान लें कि दीपावली पर क्या खरीदना शुभ है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए.

लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति और धातु की खरीदारी शुभ