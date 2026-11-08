दीपावली पर खरीदारी करते समय न करें ये गलतियां, जानें क्या खरीदना शुभ
DIWALI SHOPPING: दीपावली पर सोना-चांदी, बर्तन, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदना शुभ माना गया है. ज्योतिषाचार्य ने बताया किन चीजों से बचना चाहिए. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : November 8, 2026 at 12:23 PM IST
गया : दीपावली का त्योहार खुशियों और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर लोग घर की सजावट से लेकर सोने-चांदी, बर्तन, कपड़े और पूजा सामग्री तक की खरीदारी करते हैं. लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली पर कुछ चीजों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, जबकि कुछ वस्तुओं को खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसे में खरीदारी करने से पहले जान लें कि दीपावली पर क्या खरीदना शुभ है और किन चीजों से परहेज करना चाहिए.
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति और धातु की खरीदारी शुभ
ब्राह्मणी घाट सूर्य मंदिर के आचार्य मनोज मिश्रा के अनुसार, दीपावली माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का विशेष पर्व है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोना, चांदी जैसी धातुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है. सामर्थ्य के अनुसार धातु की मूर्ति खरीदकर पूजा करनी चाहिए. यदि कोई धातु की मूर्ति खरीदने में सक्षम नहीं है, तो मिट्टी की लक्ष्मी-गणेश प्रतिमा लाकर भी विधि-विधान से पूजा कर सकता है.
अन्नपूर्णा की पूजा से बनी रहती है धन-धान्य की समृद्धि
आचार्य मनोज मिश्रा बताते हैं कि दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा की पूजा का भी विशेष महत्व है. इसके लिए अनाज की ढेरी लगाकर पूजा करने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती और सुख-समृद्धि बनी रहती है.
''दीपावली के लिए शुभ मुहूर्त जो है, वह कुंभ, वृष और सिंह लग्न है. यह तीन जो है, वह प्रधान माने जाते हैं. इसमें यदि पूजा करते हैं, तो उसका विशेष फल हमको मिलता है. कुंभ लग्न मध्यान काल में, वृष लग्न सायंकाल में, सिंह लग्न अर्धरात्रि काल में आता है. हमें इससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी.''- मनोज मिश्रा, आचार्य, ब्राह्मणी घाट सूर्य मंदिर, गया
महालक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती की होती है पूजा
दीपावली पर तीन देवियों महालक्ष्मी, मां काली और मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है. व्यापारियों के लिए इस दिन नए बहीखाते की शुरुआत करना भी शुभ माना जाता है. नए बहीखाते की पूजा मां सरस्वती के मंत्रों से की जाती है. मान्यता है कि इससे कारोबार में उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति होती है.
दीपावली पर इन चीजों की खरीदारी से बचें
ज्योतिषाचार्य डॉ. ज्ञानेश भारद्वाज के अनुसार, दीपावली पर सोना-चांदी, रत्न, बर्तन, सजावट के सामान और नए कपड़े खरीदना शुभ माना जाता है. वहीं, इस दिन लोहे का सामान, काले रंग की वस्तुएं और कांच के बर्तन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन बातों का ध्यान रखकर खरीदारी करनी चाहिए.
''दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति खरीदनी चाहिए. सोना-चांदी, रत्न, बर्तन, सजावट के सामान, नए कपड़े इत्यादि खरीदनी चाहिए. इस दिन खास करके लोहे का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, इससे बचना चाहिए. काले सामान भी खरीदने से बचना चाहिए. कांच का बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए. दीपावली का शुभ मुहूर्त है 5:24 से 7:30 संध्या तक. यह सबसे शुभ मुहूर्त है.''- डॉ. ज्ञानेश भारद्वाज, ज्योतिष
शाम 5:24 से 7:30 बजे तक लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त
डॉ. ज्ञानेश भारद्वाज के अनुसार, दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के लिए शाम 5:24 बजे से 7:30 बजे तक का समय शुभ है. वहीं, ज्योतिषीय गणना में कुंभ, वृष और सिंह लग्न को भी विशेष महत्व दिया गया है. वृष लग्न सायंकाल और सिंह लग्न अर्धरात्रि में होता है. इन शुभ लग्नों में पूजा करने से विशेष फल मिलने की धार्मिक मान्यता है.
पूजा के बाद घर में दीप जलाने और जागरण का विधान
आचार्य मनोज मिश्रा बताते हैं कि दीपावली की पूजा के बाद रात में जागरण करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी घरों में विचरण करती हैं. इसलिए घर के हर हिस्से में दीप जलाना चाहिए. सामर्थ्य के अनुसार सरसों के तेल, तिल के तेल या घी का दीपक जलाया जा सकता है. आचार्य के अनुसार दीपावली पर मिट्टी के दीयों का विशेष महत्व है. केवल बिजली की रोशनी के बजाय घर को दीयों से रोशन करने की परंपरा को बनाए रखना चाहिए.
दिखावे के बजाय बजट के अनुसार करें खरीदारी
गया चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अनूप केडिया का कहना है कि त्योहार के उत्साह में लोगों को अनावश्यक खरीदारी से बचना चाहिए. हर व्यक्ति को अपने बजट का ध्यान रखते हुए जरूरत की चीजें ही खरीदनी चाहिए. उन्होंने स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की सलाह दी. इससे स्थानीय कारोबारियों को भी फायदा मिलेगा और लोगों को अपने बजट में अच्छी खरीदारी करने का मौका मिलेगा.
''अनावश्यक खरीददारी से बचें, जो चीज हमारी परंपरा के लिए जरूरी है, वही खरीदनी चाहिए. एक बात और प्रयास कीजिए कि खरीददारी के लिए स्थानीय बाजारों में जाएं. यही सलाह है कि जरूरत से ज्यादा दिखाने में पैसा न खर्च करें. स्थानीय बाजारों में घूमने के आनंद भी अलग है और सीमित बजट में जरूरत की अच्छी खरीददारी भी कर सकते हैं.''- अनूप केडिया, पूर्व अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स गया
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