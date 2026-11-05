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चाइनीज लाइटों की चमक में फीकी पड़ रही मिट्टी के दीयों की रोशनी, संकट में कुम्हारों का पुश्तैनी कारोबार!

मोतिहारी के कुम्हारों का दर्द ( ETV Bharat )

मोतिहारी: 8 नवंबर को दीपों का पर्व दीपावली है. ऐसे में हर तरफ बाजारों में रौनक है. लोग नए कपड़े, बर्तन और गहनों की खरीदारी कर रहे हैं. इसके साथ ही घर को सजाने के लिए लाइट और अन्य सजावट की वस्तुएं खरीद रहे हैं. इन सब के बीच कुम्हार परिवारों के घरों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. कहीं चाक पर मिट्टी के दीये आकार ले रहे हैं तो कहीं उन्हें सुखाने और पकाने का काम चल रहा है. दीपावली पर लोगों के घरों को रोशन करने के लिए कुम्हार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन परिवारों के अपने जीवन में आर्थिक चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

चाइनीज लाइट के कारण दीयों की चमक फीकी

दरअसल, मिट्टी के दीये और दूसरे पारंपरिक सामान बनाने वाले कारीगरों के सामने बढ़ती लागत और बाजार में बदलती पसंद बड़ी चुनौती बन गई है. मिट्टी की कीमत से लेकर जलावन और दीये पकाने तक का खर्च बढ़ गया है. इसके बावजूद कुम्हार तैयार सामान की कीमत अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं. उन्हें डर रहता है कि कीमत बढ़ाने पर ग्राहक दूसरे विकल्पों की ओर चले जाएंगे. ऐसे में मेहनत ज्यादा और कमाई कम होने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है.