चाइनीज लाइटों की चमक में फीकी पड़ रही मिट्टी के दीयों की रोशनी, संकट में कुम्हारों का पुश्तैनी कारोबार!
EARTHEN LAMPS IN MOTIHARI: चाइनीज लाइटों की चमक में मिट्टी के दीयों की रोशनी फीकी पड़ने लगी है. कुम्हार चिंतित हैं. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : November 5, 2026 at 8:16 PM IST
मोतिहारी: 8 नवंबर को दीपों का पर्व दीपावली है. ऐसे में हर तरफ बाजारों में रौनक है. लोग नए कपड़े, बर्तन और गहनों की खरीदारी कर रहे हैं. इसके साथ ही घर को सजाने के लिए लाइट और अन्य सजावट की वस्तुएं खरीद रहे हैं. इन सब के बीच कुम्हार परिवारों के घरों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. कहीं चाक पर मिट्टी के दीये आकार ले रहे हैं तो कहीं उन्हें सुखाने और पकाने का काम चल रहा है. दीपावली पर लोगों के घरों को रोशन करने के लिए कुम्हार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन इन परिवारों के अपने जीवन में आर्थिक चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.
चाइनीज लाइट के कारण दीयों की चमक फीकी
दरअसल, मिट्टी के दीये और दूसरे पारंपरिक सामान बनाने वाले कारीगरों के सामने बढ़ती लागत और बाजार में बदलती पसंद बड़ी चुनौती बन गई है. मिट्टी की कीमत से लेकर जलावन और दीये पकाने तक का खर्च बढ़ गया है. इसके बावजूद कुम्हार तैयार सामान की कीमत अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पा रहे हैं. उन्हें डर रहता है कि कीमत बढ़ाने पर ग्राहक दूसरे विकल्पों की ओर चले जाएंगे. ऐसे में मेहनत ज्यादा और कमाई कम होने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है.
कम हो गई मिट्टी के दीयों की बिक्री
कुम्हारों का कहना है कि पहले दीपावली के दौरान मिट्टी के दीयों की खूब मांग रहती थी. घरों, दुकानों और मंदिरों में मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा थी लेकिन अब बाजार में बिजली की रंग-बिरंगी झालरों, सजावटी बल्बों और चाइनीज लाइटों का चलन तेजी से बढ़ा है. लोग कम समय में अधिक सजावट करने वाले आधुनिक विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसका सीधा असर मिट्टी के दीयों की बिक्री पर पड़ रहा है.
"चाइनीज लाइट और झालर के आ जाने से बिक्री काफी कम हो गई है. बहुत कम लोग आते हैं दीया खरीदने. जितनी लागत और मेहनत लगती है, उस हिसाब से बिल्कुल भी कमाई नहीं हो पाती है. परिवार का पारंपरिक पेशा रहा है, इसलिए हमलोग भी ये काम कर रहे हैं."- ललन पंडित, कुम्हार
लागत के हिसाब से कमाई नहीं होती
कुम्हारों का कहना है कि 1000 दीया बनाने में 500-600 रुपये खर्च होता है. ये मिट्टी लोकल नहीं है. दूर-दूर से खरीदना पड़ता है. 4000-4500 में एक ट्रेलर मिट्टी आती है. लागत के हिसाब से कमाई नहीं हो पाती है. पूरा परिवार इस काम में लगा रहता है लेकिन चाइनीज लाइट के कारण मिट्टी के दीये नहीं खरीदते हैं, जिस वजह से मुश्किल से घर चल रहा है.
"हमलोगों को 1000 दीया बनाने में 500 से 600 रुपए लग जाता है. ये मिट्टी दूसरी आती है, जिसे हमलोग दूर से लाते हैं. 4000-5000 ट्रेलर पड़ता है. एक ट्रेलर मिट्टी आती है 15 से 16 हजार का सामान बनेगा और परिवार के सारे लोग लगते हैं. बहुत दिक्कत से परिवार चल रहा है."- सुरेश पंडित, कुम्हार
'छोड़ देंगे ये काम'
माता-पिता को 9 साल का अजीत भी इस काम में हाथ बंटा रहा है. हालांकि वह कहता है, 'हम पढ़ते हैं और मां-पिता की मदद करते हैं. दो साल पहले ही सीखे हैं. पढ़ कर नौकरी होगी तो ये काम नहीं करेंगे.'
हालांकि, आज भी बड़ी संख्या में लोग दीपावली पर मिट्टी के दीये खरीदते हैं. आस्था और परंपरा से जुड़े होने के कारण इनकी अपनी अलग पहचान है लेकिन कुम्हारों को अब पहले जैसी बिक्री की उम्मीद नहीं रहती. कई परिवारों के लिए यह चिंता का विषय है कि सालभर की मेहनत के बाद त्योहार के समय ही उन्हें अच्छी कमाई का मौका मिलता है. हालांकि बदलते बाजार में उनकी आमदनी लगातार प्रभावित हो रही है.
"झालर वास्तविक दीया नहीं है. मिट्ठी से बने दिए ही वास्तविक दीया है. दीये तेल से जलाये जाते हैं. लाइट फैशन की चीज है लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तेल वाले दिए ही वास्तविक दीए हैं, सभी को यही दीये जलाने चाहिए."- श्याम सुंदर सिंह, खरीदार
दीया हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा
दीया खरीदने आई ग्राहक निशा प्रकाश ने बताया कि दीपावली पर मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ी हुई है. आधुनिक समय में बाजार में तरह-तरह की बिजली की झालरें और सजावटी लाइटें उपलब्ध हैं, लेकिन मिट्टी के दीयों की बात ही अलग है.
"मिट्टी के दीये से घर में पारंपरिक रौनक आती है. साथ ही मिट्टी के दीये खरीदने से कुम्हार परिवारों को भी रोजगार मिलता है. इसलिए हर किसी को दीपावली पर मिट्टी के दीये जरूर खरीदने चाहिए."- निशा प्रकाश, खरीदार
युवा खरीदार भी दीया खरीदने आए
दीया खरीदने आए युवा विक्की राज कहते हैं, 'हमारे देश की जो मिट्टी है, हम उसको माता मानते हैं. मिट्टी में ही पले और बड़े हुए हैं तो हमें मिट्टी से प्रेम है और हमें अपने देश के लिए और अपने लिए मिट्टी के दिये ही जलाना चाहिए. मिट्टी के दिये जलाकर हम अपनी प्रकृति को भी बचा सकते हैं और साफ रख सकते हैं, इसलिए खरीद रहे हैं.'
'मिट्टी के दीये जरूर खरीदें'
वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. हिना चंद्रा कहती हैं कि आपको चाइनीज लाइट लगानी है लगाइये लेकिन साथ में मिट्टी के दीये भी खरीदें. वह कहती हैं मिट्टी का दीया न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, बल्कि मिट्टी के दीये में कुम्हारों की मेहनत का पसीना भी लगा होता है. स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है कि देसी चीजों को खरीदें.
"ये मिट्टी का दीया नहीं है. किसी की मेहनत का पसीना लगा हुआ है. हमारे देश के कुम्हारों का मेहनत का पसीना लगा है. मेरा मानना है कि जब मैं दीया खरीदती हूं या अपने घर में दीये जलाती हूं. केवल मेरा घर रौशन नहीं होता है, बल्कि उन कुम्हारों का घर भी रौशन होता है. किसी के गरीब का चूल्हा भी जलता है. हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए."- डॉ. हिना चंद्रा, सामाजिक कार्यकर्ता
ग्रामीण विनोद यादव बताते हैं कि दीपावली पर सरसों के तेल से मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा वर्षों पुरानी है. पहले घरों के दरवाजे, आंगन और छत मिट्टी के दीयों की रोशनी से जगमगाते थे. उनका कहना है कि मिट्टी के दीये केवल रोशनी का साधन नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक हैं.
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