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दिवाली पर वीडियो देख घर बैठे बनाइए खूबसूरत रंगोली, देखते ही खिल उठेगा दिल

दिवाली पर वीडियो देख घर बैठे बनाइए खूबसूरत रंगोली ( ETV Bharat )

Diwali 2026 Rangoli : 8 नवंबर को दिवाली है. इस दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है. प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करने से धन, सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है. दिवाली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के सामने रंगोली बनाई जाती है. ऐसे में हमारे बताए गए वीडियो को देखकर आप भी चुटकियों में शानदार रंगोली बनाना सीख जाएंगे.