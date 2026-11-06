साल में सिर्फ 5 दिन खुलते हैं धन कुबेर के कपाट, दुग्ध-जल से हुआ अभिषेक, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
ब्रह्मा मंदिर में धनतेरस पर 4 फुट ऊंचे संगमरमर के हाथी पर सवार कुबेर की महाआरती की गई, भैया दूज तक होंगे दर्शन..
Published : November 6, 2026 at 6:37 PM IST
अजमेर: पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में धनतेरस पर धन कुबेर के मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए. ब्रह्मा मंदिर में धन कुबेर और देवताओं के राजा इंद्र द्वारपाल के रूप में विराजमान हैं, जो मंदिर की सुरक्षा करते हैं. खास बात यह है कि धन कुबेर के मंदिर के कपाट वर्ष में केवल धनतेरस से भैया दूज तक ही खुलते हैं.कपाट खुलने के बाद दर्शनों के लिए मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे.
दर्शन के लिए उमड़ रहे देशी-विदेशी श्रद्धालु: पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने कहा- ब्रह्मा मंदिर के परिसर में द्वारपाल के रूप में देवताओं के राजा इंद्र और भगवान धन कुबेर का मंदिर भी है. वर्ष भर दोनों मंदिर के द्वार बंद रहते हैं. वर्षा ऋतु आने पर भगवान इंद्र के मंदिर के द्वार खोले जाते हैं जबकि भगवान धन कुबेर के मंदिर के द्वार धनतेरस के दिन ही खुलते हैं. धनतेरस से भैया दूज तक भगवान धन कुबेर के कपाट खुले रहेंगे.
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दुग्ध और जल से अभिषेक किया: कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने कहा- जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को धन कुबेर के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है. लिहाजा श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी धन कुबेर के दर्शन के लिए आ रहे हैं. भगवान धन कुबेर के कपाट खुलने के बाद उनका दुग्ध और जल से अभिषेक किया गया. 4 फुट ऊंचे संगमरमर के हाथी पर सवार धन कुबेर की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके महाआरती की गई.
दर्शन से मिलता है आर्थिक लाभ: श्रद्धालु गोपाल अग्रवाल ने बताया-भगवान धन कुबेर के दर्शन करने का अवसर धन त्रयोदशी से भैया दूज तक ही मिल पाता है. भगवान धन कुबेर के दर्शन के लिए वह आना कभी नहीं भूलते हैं. इससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है. मेरा मानना है कि भगवान धन कुबेर के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्मा मंदिर आना चाहिए.
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