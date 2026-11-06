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साल में सिर्फ 5 दिन खुलते हैं धन कुबेर के कपाट, दुग्ध-जल से हुआ अभिषेक, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

धनतेरस पर खुले धन कुबेर के कपाट ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में धनतेरस पर धन कुबेर के मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए. ब्रह्मा मंदिर में धन कुबेर और देवताओं के राजा इंद्र द्वारपाल के रूप में विराजमान हैं, जो मंदिर की सुरक्षा करते हैं. खास बात यह है कि धन कुबेर के मंदिर के कपाट वर्ष में केवल धनतेरस से भैया दूज तक ही खुलते हैं.कपाट खुलने के बाद दर्शनों के लिए मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे.

दर्शन के लिए उमड़ रहे देशी-विदेशी श्रद्धालु: पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने कहा- ब्रह्मा मंदिर के परिसर में द्वारपाल के रूप में देवताओं के राजा इंद्र और भगवान धन कुबेर का मंदिर भी है. वर्ष भर दोनों मंदिर के द्वार बंद रहते हैं. वर्षा ऋतु आने पर भगवान इंद्र के मंदिर के द्वार खोले जाते हैं जबकि भगवान धन कुबेर के मंदिर के द्वार धनतेरस के दिन ही खुलते हैं. धनतेरस से भैया दूज तक भगवान धन कुबेर के कपाट खुले रहेंगे.