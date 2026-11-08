दीपावली 2026 पूजा मुहूर्त: निजी संस्था ने बांटे गरीब परिवारों के बीच गिफ्ट, त्योहार की खुशी हुई दोगुनी
संस्था ने बच्चों के बीच पटाखे और मिठाइयां बांटी और बुजुर्गों को कंबल दिए. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 8:04 AM IST
रायपुर: दीपावली रोशनी का त्योहार है. महंगाई के इस दौर में भी मध्यम वर्गीय परिवार अपने बजट के मुताबिक दीपावली की खुशियां बांट लेता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दीपावली का त्योहार मनाना या खुशियां बांटना मुश्किल होता है. झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग आर्थिक रुप से बहुत मजबूर और लाचार होते हैं. उनके लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए यही बहुत है. ऐसे में इन परिवार के बीच खुशियां बांटने के लिए एक निजी संस्था ने बीड़ा उठाया है.
निजी संस्था ने बांटे गरीब परिवारों के बीच गिफ्ट
निजी संस्था की ओर से झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को गिफ्ट बांटकर इस बार त्योहार की खुशियां मना रही है. गरीब परिवारों के लिए शुरु किए गए आयोजन में त्योहार की खुशियों के साथ आने वाली सर्दियों का भी ध्यान रखा गया. संस्था की ओर से प्रत्येक परिवार को महिलाओं के लिए नई साड़ी पुरुषों के लिए पैंट-शर्ट का कपड़ा, बच्चों के लिए पटाखे, मिठाई, नमकीन के पैकेट, दीये, तेल और बाती बांटी गई. ठंड से राहत के लिए नए कंबल भी वितरित किए गए हैं. संस्था के सदस्यों ने परिवारों के बीच पहुंचकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं.
गरीब परिवारों को मिल रहा संस्था की ओर से फायदा
संस्था की ओर से 2018 से निरंतर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का यह 9वां साल है. संस्था का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे परिवारों को भी त्योहार की खुशियों में शामिल करना और उनके बीच अपनापन बांटना है. संस्था के अध्यक्ष ने आयोजन में सहयोग के लिए एक अन्य ग्रुप का आभार भी जताया. संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिदिन दोनों समय अस्पतालों में मरीजों के परिजनों एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है. जिससे रोजाना 1500 से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं. इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देकर उनके कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कार्य कर रही है.