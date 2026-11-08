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जेल की चहारदीवारी के भीतर गढ़ी जा रही उम्मीदों की रोशनी, जेल के बंदियों के हुनर से जगमगाएगा बक्सर

बक्सर केंद्रीय कारा में दिवाली ( ETV Bharat )

बक्सर: आज दिवाली मनाई जा रही है. इस दीपावली में घरों की चौखट से लेकर शहर की गलियों और गांवों की पगडंडियों तक जब रंग-बिरंगे दीयों की रोशनी बिखरेगी तो उसकी चमक में उन हाथों की मेहनत भी शामिल होगी, जिनके हिस्से में कभी सिर्फ जेल की चारदीवारी आई थी. जिन हाथों को समाज अक्सर अपराध और सजा के नजरिये से देखता है, वही हाथ अब मिट्टी को आकार देकर रोशनी का सामान तैयार कर रहे हैं.

केंद्रीय कारा में दिवाली

बक्सर सेंट्रल जेल के बंदियों की बनाई आकर्षक दीये और घरकुलिया इस बार प्रकाश पर्व को एक अलग पहचान देने जा रहे हैं. जेल परिसर में तैयार हो रहे इन उत्पादों की मुक्ति बाजार में मांग बढ़ रही है. इस बार बाजार में सिर्फ पारंपरिक मिट्टी के दीये ही नहीं, बल्कि अलग-अलग आकार, रंग और डिजाइन में तैयार की गई दीयों की खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित कर रही है.

रंग-बिरंगे दीये और घरकुलिया (ETV Bharat) कहीं रंगों की आकर्षक सजावट है तो कहीं कलात्मक बनावट. घरकुलिया भी दीपावली की परंपरा और आधुनिक सजावट का सुंदर मेल पेश कर रही हैं. इन उत्पादों की खासियत इनका डिजाइन ही नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपी मेहनत और बदलाव की कहानी भी है. चारदीवारी के भीतर आत्मनिर्भरता की नई कहानी

सेंट्रल जेल में बंदियों को केवल सजा काटने तक सीमित रखने के बजाय उनकी रचनात्मक क्षमता को निखारने और काम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी सोच के तहत उन्हें दीये और घरकुलिया बनाने का प्रशिक्षण तथा काम करने का अवसर मिल रहा है. मिट्टी को गूंथने से लेकर उसे मनचाहा आकार देने, सुखाने और रंगों से सजाने तक की प्रक्रिया में बंदी अपनी दक्षता दिखा रहे हैं. रंग-बिरंगे दीये (ETV Bharat) यह काम उनके लिए महज दीपावली की तैयारी नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से पहचानने का अवसर भी है. हुनर सीखने से उनमें काम के प्रति रुचि पैदा हो रही है और सजा की अवधि के दौरान सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिल रहा है. जेल की दीवारों के बीच तैयार हो रही हर कलाकृति इस बात का संदेश दे रही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सीखने और बदलने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं.