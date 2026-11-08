जेल की चहारदीवारी के भीतर गढ़ी जा रही उम्मीदों की रोशनी, जेल के बंदियों के हुनर से जगमगाएगा बक्सर
Diwali 2026: बक्सर सेंट्रल जेल में बंदियों ने रंग-बिरंगे दीये और घरकुलिया बनाए हैं, जिसकी बाजार में काफी मांग देखने को मिली. रिपोर्ट- उमेश पांडे
Published : November 8, 2026 at 4:58 PM IST
बक्सर: आज दिवाली मनाई जा रही है. इस दीपावली में घरों की चौखट से लेकर शहर की गलियों और गांवों की पगडंडियों तक जब रंग-बिरंगे दीयों की रोशनी बिखरेगी तो उसकी चमक में उन हाथों की मेहनत भी शामिल होगी, जिनके हिस्से में कभी सिर्फ जेल की चारदीवारी आई थी. जिन हाथों को समाज अक्सर अपराध और सजा के नजरिये से देखता है, वही हाथ अब मिट्टी को आकार देकर रोशनी का सामान तैयार कर रहे हैं.
केंद्रीय कारा में दिवाली
बक्सर सेंट्रल जेल के बंदियों की बनाई आकर्षक दीये और घरकुलिया इस बार प्रकाश पर्व को एक अलग पहचान देने जा रहे हैं. जेल परिसर में तैयार हो रहे इन उत्पादों की मुक्ति बाजार में मांग बढ़ रही है. इस बार बाजार में सिर्फ पारंपरिक मिट्टी के दीये ही नहीं, बल्कि अलग-अलग आकार, रंग और डिजाइन में तैयार की गई दीयों की खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित कर रही है.
कहीं रंगों की आकर्षक सजावट है तो कहीं कलात्मक बनावट. घरकुलिया भी दीपावली की परंपरा और आधुनिक सजावट का सुंदर मेल पेश कर रही हैं. इन उत्पादों की खासियत इनका डिजाइन ही नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपी मेहनत और बदलाव की कहानी भी है.
चारदीवारी के भीतर आत्मनिर्भरता की नई कहानी
सेंट्रल जेल में बंदियों को केवल सजा काटने तक सीमित रखने के बजाय उनकी रचनात्मक क्षमता को निखारने और काम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी सोच के तहत उन्हें दीये और घरकुलिया बनाने का प्रशिक्षण तथा काम करने का अवसर मिल रहा है. मिट्टी को गूंथने से लेकर उसे मनचाहा आकार देने, सुखाने और रंगों से सजाने तक की प्रक्रिया में बंदी अपनी दक्षता दिखा रहे हैं.
यह काम उनके लिए महज दीपावली की तैयारी नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से पहचानने का अवसर भी है. हुनर सीखने से उनमें काम के प्रति रुचि पैदा हो रही है और सजा की अवधि के दौरान सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का मौका मिल रहा है. जेल की दीवारों के बीच तैयार हो रही हर कलाकृति इस बात का संदेश दे रही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सीखने और बदलने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं.
मुक्ति बाजार में बढ़ती मांग
बंदियों के हाथों तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए मुक्ति बाजार एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है. यहां उपलब्ध डिजाइनदार दीये और घरकुलिया लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. त्योहार के दौरान घरों को सजाने और पारंपरिक पूजा की तैयारियों में इनकी उपयोगिता के कारण मांग बढ़ रही है. खास बात यह है कि लोग इन उत्पादों को खरीदकर सिर्फ दीपावली की खरीदारी नहीं कर रहे, बल्कि जेल के भीतर चल रहे सुधारात्मक प्रयासों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं.
क्या बोलीं जेल सुपरिटेंडेंट?
जेल सुपरिटेंडेंट ज्ञानिता गौरव ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हुनरमंद बंदी अब अपनी मेहनत से उपयोगी और आकर्षक उत्पाद तैयार कर रहे हैं.
"इसका उद्देश्य उनके भीतर काम करने का आत्मविश्वास विकसित करना और भविष्य में सम्मानजनक जीवन की संभावनाएं मजबूत करना है. जेल अब केवल कारागार की पारंपरिक पहचान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसे सुधार गृह के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं."- ज्ञानिता गौरव, जेल सुपरिटेंडेंट
दीये की लौ से आगे है इस पहल का संदेश
दीपावली पर लोग अपने घरों में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए दीप जलाते हैं लेकिन बक्सर सेंट्रल जेल के बंदियों के बनाए दीयों की कहानी इससे कहीं आगे जाती है. यहां रोशनी के लिए तैयार हो रहा हर दीया एक बंद दरवाजे के पीछे पल रहे हुनर की गवाही है. यह उन लोगों के लिए भी संदेश है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी पिछली गलतियों से तय नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए.
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