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दीपावली 2026; घरों में विधि-विधान से हुई पूजा-अर्चना, आसमान में जमकर आतिशबाजी

दीपावली 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत/कासगंज : दीपावली की रात देशभर में रोशनी का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. लखनऊ, बागपत, कासंगज, प्रतापगढ़, संभल समेत अन्य शहर दीपों और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठे हैं. देश भर में दीपावली की रात आसमान में आतिशबाजी का शानदार नजारा देखा जा रहा है.

दीपावली का पर्व रविवार को बागपत में धूमधाम से मनाया गया. सुबह से ही त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. घरों और प्रतिष्ठानों को रंग-बिरंगी लाइटों, फूलों और आकर्षक झालरों से सजाया गया. शाम होते ही पूरा क्षेत्र दीपों और रंगीन रोशनी से जगमगा उठा. लोगों ने शुभ मुहूर्त में विधि-विधान के साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. इसके बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक ने जमकर आतिशबाजी की. देर रात तक पटाखों की गूंज सुनाई देती रही.

दीपावली पर लोगों ने आतिशबाजी की. (Photo credit: ETV Bharat)

दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में भी कई दिनों से रौनक बनी हुई थी. पर्व के दिन सुबह से ही लोगों ने घरों की साफ-सफाई और सजावट को अंतिम रूप दिया. घरों के मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोली बनाई गई और दीपक जलाकर घरों को सजाया गया. मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा-अर्चना की. दिनभर लोगों का अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के यहां आना-जाना लगा रहा. लोगों ने एक-दूसरे को मिठाइयां और उपहार भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. शाम को शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद दीप जलाए गए. इसके बाद बच्चों ने रंग-बिरंगी फुलझड़ियां, अनार और अन्य पटाखे चलाकर त्योहार का आनंद लिया. युवाओं और बड़ों में भी आतिशबाजी को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया. कई स्थानों पर देर रात तक पटाखों की आवाज गूंजती रही. घरों में विधि-विधान से हुई पूजा-अर्चना (Photo credit: ETV Bharat)

दीपावली पर्व की खुशियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खूब देखने को मिलीं. सोशल मीडिया पर सुबह से ही बधाई संदेशों का सिलसिला शुरू हो गया था. लोगों ने रंग-बिरंगे दीपकों, सजे हुए घरों, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीरों के साथ आकर्षक शुभकामना संदेश साझा किए. कई लोगों ने अपने परिवार और मित्रों के साथ दीपावली मनाते हुए तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.