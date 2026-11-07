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Diwali 2026 : कब मनायी जाएगी दीपावली, विशेष संयोग में जानें लक्ष्मी पूजन मुहूर्त

कब मनायी जाएगी दीपावली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : 8 नवंबर यानि रविवार के दिन राजधानी सहित पूरे देश में दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. दीपावली का पर्व अमावस्या तिथि को मनाने का विधान है. इस साल कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:29 से लेकर 9 नवंबर को दोपहर 12:31 तक रहने वाली है. दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व रहता है. इस बार दीपावली में स्वाति नक्षत्र और कार्तिक अमावस्या का विशेष संयोग भी बन रहा है.











कब मनाई जाएगी दीपावली ?



ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि इस बार दीपावली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. अमावस्या की शुरुआत 11:29 सुबह से होगी. राहुकाल शाम 4 बजे से लेकर 5:25 तक रहेगा.

कब मनायी जाएगी दीपावली (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सुबह 11:29 के पहले तक चतुर्दशी होगी. सुबह 11:29 के बाद दीपावली पूजन किया जा सकता है. दीपावली में शुभ संयोग रविवार का दिन है. सिंह का बृहस्पति है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाति नक्षत्र भी पड़ रहा है. स्वाति नक्षत्र और कार्तिक अमावस्या का विशेष संयोग विशेष बना रहा है- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य