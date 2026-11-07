Diwali 2026 : कब मनायी जाएगी दीपावली, विशेष संयोग में जानें लक्ष्मी पूजन मुहूर्त
इस बार दीपावली कब मनाई जाएगी.नक्षत्रों के संयोग के कारण इस बार दीपावली में लक्ष्मी पूजन मुहूर्त खास रहने वाला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 5:18 PM IST
रायपुर : 8 नवंबर यानि रविवार के दिन राजधानी सहित पूरे देश में दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. दीपावली का पर्व अमावस्या तिथि को मनाने का विधान है. इस साल कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:29 से लेकर 9 नवंबर को दोपहर 12:31 तक रहने वाली है. दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व रहता है. इस बार दीपावली में स्वाति नक्षत्र और कार्तिक अमावस्या का विशेष संयोग भी बन रहा है.
कब मनाई जाएगी दीपावली ?
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि इस बार दीपावली 8 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. अमावस्या की शुरुआत 11:29 सुबह से होगी. राहुकाल शाम 4 बजे से लेकर 5:25 तक रहेगा.
सुबह 11:29 के पहले तक चतुर्दशी होगी. सुबह 11:29 के बाद दीपावली पूजन किया जा सकता है. दीपावली में शुभ संयोग रविवार का दिन है. सिंह का बृहस्पति है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाति नक्षत्र भी पड़ रहा है. स्वाति नक्षत्र और कार्तिक अमावस्या का विशेष संयोग विशेष बना रहा है- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य
दीपावली में शुभ मुहूर्त के बारे में पंडित जी ने बताया की "आमतौर पर 4 लग्न होते हैं. स्थिर लग्न वृषभ लग्न वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न. वृषभ लग्न हर साल की तरह इस साल भी संध्या काल में पड़ेगी.
क्यों मनाई जाती है दीपावली ?
दिवाली मनाने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था. कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी देवी का प्रकट हुआ. इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी समृद्धि की देवी है. संसार में समृद्धि लेकर प्रकट हुई है. दूसरा कारण राम का अयोध्या लौटना ये एक बड़ी बात थी. राम जब 14 साल का वनवास काटने के बाद वापस लौट कर आए. तो फिर दीपावली पूजन मनाने की शुरुआत हुई.
दीपावली मनाने का तीसरा कारण आड़ार तंत्र है. कार्तिक अमावस्या में अपने घर की साफ सफाई करना घर के सभी कोनों में दीया जला करके एक अखंड दीप जलाना. महालक्ष्मी का पूजन और फिर और ब्रह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी का विसर्जन करना. फिर लक्ष्मी का पूजन हवन इत्यादि किया जाता है. इससे समृद्धि आती है. यह तीसरा कारण है. इन तीन कारणों की वजह से हम लक्ष्मी पूजन मनाते हैं. आदिकाल से लक्ष्मी पूजन का जो आधार है. वह आड़ार तंत्र है.
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