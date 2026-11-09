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गुलाबी नगरी की सजावट और रोशनी देखने उमड़ेंगे सैलानी और शहरवासी, जयपुर पुलिस की आमजन से खास अपील

गुलाबी नगरी के सजे बाजार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सोमवार को देसी विदेशी सैलानी और शहरवासी जयपुर में सजावट और रोशनी देखने उमड़ेंगे. इसके चलते शाम को पीक ऑवर्स में शहर में बड़ी संख्या में लोग परकोटे, मानसरोवर, वैशाली नगर और गौरव टावर जैसे इलाकों में जुटेंगे. लोगों की भारी भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए जयपुर पुलिस ने आमजन से निजी वाहनों की बजाए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करने की अपील की है. इसके साथ ही पुलिस ने यातायात और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं.