गुलाबी नगरी की सजावट और रोशनी देखने उमड़ेंगे सैलानी और शहरवासी, जयपुर पुलिस की आमजन से खास अपील
दिवाली की रोशनी देखने वालों के लिए जयपुर मेट्रो आज आधी रात चलेगी. मेट्रो सेवा का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है.
Published : November 9, 2026 at 2:03 PM IST
जयपुर: सोमवार को देसी विदेशी सैलानी और शहरवासी जयपुर में सजावट और रोशनी देखने उमड़ेंगे. इसके चलते शाम को पीक ऑवर्स में शहर में बड़ी संख्या में लोग परकोटे, मानसरोवर, वैशाली नगर और गौरव टावर जैसे इलाकों में जुटेंगे. लोगों की भारी भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए जयपुर पुलिस ने आमजन से निजी वाहनों की बजाए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करने की अपील की है. इसके साथ ही पुलिस ने यातायात और सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं.
जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (कानून व्यवस्था) डॉ. अजय सिंह ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही ट्रैफिक और नो व्हीकल जोन को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि अलग अलग शिफ्ट में 4500 पुलिस अधिकारी और जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे. वहीं, यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 200 जवानों का अतिरिक्त जाब्ता यातायात पुलिस को मुहैया करवाया गया है.
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अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी: उन्होंने बताया कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जो अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े हैं. इनके जरिए 24 घंटे पुलिस निगरानी रखती है. अभय कमांड कंट्रोल रूम के जरिए तीन शिफ्ट में अधिकारी और कर्मचारी शहर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखते हैं. इसके अलावा भीड़ वाले इलाकों में नियमित रूप से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी. वहीं, सड़क पर या नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों पर भी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है.
महिला सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम: उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ के बीच महिलाओं की सुरक्षा और चैन, पर्स व मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में 150 महिला कर्मचारियों का स्टाफ है. जो रेगुलर पेट्रोलिंग करती हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी तैनाती की गई है. सार्वजनिक स्थानों पर सादा वस्त्रों में भी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है.
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आधी रात तक चलेगी मेट्रो: उन्होंने बताया कि त्यौहारी मौकों पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ देर रात तक अभियान चलाया जा रहा है. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. आकस्मिक चेकिंग और नाकाबंदी के जरिए भी ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है. ताकि शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा सके. मेट्रो रेल सेवा आज आधी रात तक चलेगी और इसके फेरे भी बढ़ाए गए हैं. उन्होंने आमजन से निजी वाहनों से परकोटे में आने के बजाए मेट्रो रेल सेवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है.
चांदपोल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट से एंट्री: जयपुर ट्रैफिक डीसीपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि चांदपोल, अजमेरी गेट और सांगानेरी गेट से परकोटे में प्रवेश की व्यवस्था की गई है, जबकि निकासी चौड़ा रास्ता होते हुए न्यू गेट से रहेगी. इसके अलावा शहर में मुख्य मार्गों पर नो पार्किंग जोन रहेगा. मुख्य मार्गों और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है. ऐसे वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे.
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पैदल चलने वालों के लिए खास इंतजाम: त्यौहारी सीजन में अपने वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े कर पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है. चांदपोल से छोटी चौपड़ तक रोड मीडियन के दाहिनी तरफ लोग पैदल चलेंगे. छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चल सकेंगे. बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ लोग पैदल चलेंगे. अजमेरी गेट से छोटी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चलने की व्यवस्था होगी. सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ तक रोड मीडियन के बाईं तरफ पैदल चल सकते हैं.
QR कोड से जान सकेंगे पार्किंग के हालात
- झोटवाड़ा, रेलवे स्टेशन से आने वाले वाहन चांदपोल अनाज मंडी और मेट्रो स्टेशन पार्किंग में खड़े होंगे.
- माउन्ट रोड, ब्रह्मपुरी, चौगान की तरफ से आने वाले वाहन चौगान स्टेडियम के अंदर खड़े होंगे.
- सीकर रोड, अजमेर रोड, मानसरोवर से टोंक रोड होकर आने वाले वाहन रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे.
- टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, गोविंद मार्ग से आने वाले वाहन भी रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग में खड़े होंगे.
- परकोटे के निवासी अपनी गाड़ियां 6 से 9 नवंबर तक जेडीए पार्किंग, रामलीला मैदान में पार्क कर सकेंगे.
- यातायात पुलिस ने QR कोड जारी किया है. जिसे स्कैन कर पार्किंग की उपलब्धता और ट्रैफिक की स्थिति जानी जा सकेगी.
यह होंगे नो व्हीकल जोन:
- रामनिवास बाग चौराहा से सांगानेरी गेट के बीच (भूमिगत पार्किंग को छोड़कर)
- यादगार तिराहा से रामनिवास बाग चौराहा के बीच एक तरफ.
- बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, संजय बाजार भी नो व्हीकल जोन होंगे.
- बांदरवाल गेट से बड़ी चौपड़ के बीच, छोटी चौपड़ से सार्दुल सिंह की नाल, गणगौरी बाजार भी नो व्हीकल जोन.
- घोड़ा सर्किल से एमजीडी गेट, रामनिवास बाग तक भी नो व्हीकल जोन रहेगा.
यह होंगे नो पार्किंग जोन:
• जोहरी बाजार, हवामहल बाजार, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता में मुख्य रास्तों पर पार्किंग निषेध रहेगी.
• किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, एमआई रोड, अशोक मार्ग पर मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े नहीं होंगे.
• टोंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, भगवानदास रोड, पृथ्वीराज रोड पर भी मुख्य सड़क पर पार्किंग निषेध.
• इसके साथ ही संसार चंद्र रोड पर भी मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी.नो पार्किंग और मुख्य मार्गों पर वाहन खड़े करने पर ड्रोन और कैमरों से निगरानी कर चालान काटे जाएंगे.
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