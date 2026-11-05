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दीपावली 2026: धमतरी में अवैध पटाखों और शराब कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, लाखों के पटाखे जब्त

लाखों के पटाखे जब्त ( ETV Bharat )

धमतरी: धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज नगरी और मगरलोड में बिना लाइसेंस पटाखों की जमाखोरी और बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया. पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से करीब 1 लाख 46 हजार 500 रुपये के पटाखे जब्त किए गए. वहीं बिरेझर चौकी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करते एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

बिना लाइसेंस पटाखे और शराब बेचने पर एक्शन तीनों मामलों में पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश देकर यह कार्रवाई की. पुलिस का कहना है कि त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों के भंडारण और शराब बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.