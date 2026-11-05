दीपावली 2026: धमतरी में अवैध पटाखों और शराब कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, लाखों के पटाखे जब्त
पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, गैरकानूनी काम करने वालों को हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 8:14 PM IST
धमतरी: धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज नगरी और मगरलोड में बिना लाइसेंस पटाखों की जमाखोरी और बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया. पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से करीब 1 लाख 46 हजार 500 रुपये के पटाखे जब्त किए गए. वहीं बिरेझर चौकी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करते एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.
बिना लाइसेंस पटाखे और शराब बेचने पर एक्शन
तीनों मामलों में पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश देकर यह कार्रवाई की. पुलिस का कहना है कि त्योहारी सीजन में अवैध पटाखों के भंडारण और शराब बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
नगरी में दुकान से मिले 1.30 लाख के पटाखे
नगरी थाना क्षेत्र के ग्राम फरसिया में एक घर से संचालित दुकान में बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण और बिक्री किए जाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी. निरीक्षक उमेश पाटिल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान उदित नारायण सिन्हा के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के करीब 1 लाख 30 हजार के पटाखे जब्त किए. आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख) में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
मगरलोड में बेकरी और किराना दुकान से पटाखे बरामद
जिले के मगरलोड में भरदा मार्ग स्थित बेकरी भंडार एवं किराना स्टोर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भानूप्रताप साहू (36 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 3 मगरलोड के कब्जे से एक कार्टून में रखे विभिन्न कंपनियों के पटाखे बरामद किए. जब्त पटाखों की कीमत करीब 16 हजार 500 रुपये है. आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख) में कार्रवाई की जा रही है.
बिरेझर में अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार
चौकी बिरेझर पुलिस ने ग्राम कंचना नाला पुल के पास घेराबंदी कर प्रेम कुमार चतुर्वेदी (20 वर्ष), निवासी कंचना को अवैध रूप से देशी शराब बेचते हुए पकड़ा. आरोपी के कब्जे से 11 पौवा देशी शराब, जिसकी कीमत 1 हजार 100 रुपये है, और बिक्री के 150 रुपये नकद जब्त किए गए. कुल 1 हजार 250 रुपये की संपत्ति जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख) में मामला दर्ज किया गया है.
अवैध कारोबार की सूचना देने पुलिस की अपील
धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से बिना वैध लाइसेंस पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री का भंडारण या खरीद-बिक्री नहीं करने की अपील की. साथ ही अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी नजदीकी थाना या पुलिस को देने कहा. पुलिस ने सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा दिलाया है.
पुलिस के मुताबिक त्योहारी सीजन में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
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