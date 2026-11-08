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देशभर में दिवाली की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, हरियाणा के सीएम समेत दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं

Diwali 2026 ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई दी है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अपनी परंपरा के अनुसार इस बार भी सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने का संकल्प लिया है. इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने लोगों को दिवाली की बधाई दी.

देशवासियों को राष्ट्रपति का संदेश: सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा 'दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।'

सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अपनी परंपरा के अनुसार इस बार भी सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने का संकल्प लिया है. उन्होंने पोस्ट कर लिखा 'Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं।' हरियाणा के सीएम ने दी दिवाली की शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी प्रदेश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा 'दीपावली के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मंगलकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। दीपों की स्वर्णिम आभा आपके जीवन में उल्लास, वैभव, आरोग्य और सौभाग्य का संचार करे। माँ लक्ष्मी जी एवं भगवान श्रीगणेश जी की कृपा से हर घर-आँगन खुशियों से आलोकित हो। इस शुभ पर्व पर आइए, नवचेतना और सामूहिक सहभागिता के साथ प्रगतिशील एवं विकसित हरियाणा के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लें।'