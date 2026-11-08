देशभर में दिवाली की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, हरियाणा के सीएम समेत दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं
Diwali 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सैनी ने लोगों को दिवाली की बधाई दी.
Published : November 8, 2026 at 10:00 AM IST
चंडीगढ़: देशभर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई दी है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अपनी परंपरा के अनुसार इस बार भी सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने का संकल्प लिया है. इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने लोगों को दिवाली की बधाई दी.
देशवासियों को राष्ट्रपति का संदेश: सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा 'दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।'
दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। https://t.co/a6C80QcKrK— President of India (@rashtrapatibhvn) November 8, 2026
सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और अपनी परंपरा के अनुसार इस बार भी सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाने का संकल्प लिया है. उन्होंने पोस्ट कर लिखा 'Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं।'
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
हरियाणा के सीएम ने दी दिवाली की शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी प्रदेश के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा 'दीपावली के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मंगलकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। दीपों की स्वर्णिम आभा आपके जीवन में उल्लास, वैभव, आरोग्य और सौभाग्य का संचार करे। माँ लक्ष्मी जी एवं भगवान श्रीगणेश जी की कृपा से हर घर-आँगन खुशियों से आलोकित हो। इस शुभ पर्व पर आइए, नवचेतना और सामूहिक सहभागिता के साथ प्रगतिशील एवं विकसित हरियाणा के स्वप्न को साकार करने का संकल्प लें।'
आप सभी को सपरिवार दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ 🙏🪔🚩 https://t.co/QcnHi5b9KR— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 8, 2026
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने की खुशहाली की कामना: हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रेदशवासियों को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने लिखा 'आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी व भगवान् गणेश का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि का प्रकाश फैलाए। शुभ दीपावली!'
आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 🪔 माता लक्ष्मी व भगवान् गणेश का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि का प्रकाश फैलाए। शुभ दीपावली! https://t.co/iPQSXhOz5Z— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) November 8, 2026
कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी दी बधाई: कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी देश और हरियाणा के लोगों को दिवाली की बधाई दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा 'प्रकाश, उमंग और खुशियों के पावन पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपों का यह महापर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता का नया प्रकाश लेकर आए। मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश की कृपा से प्रत्येक घर में खुशहाली आए और सभी के जीवन में सुख-समृद्धि का वास हो।'
प्रकाश, उमंग और खुशियों के पावन पर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपों का यह महापर्व आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता का नया प्रकाश लेकर आए। मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश की कृपा से प्रत्येक घर में खुशहाली आए और सभी के जीवन में सुख-समृद्धि का वास हो।— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 8, 2026
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दी शुभकामनाएं: कांग्रेस सांसद कुमारी सैजला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हरियाणावासियों को दिवाली की बधाई दी. उन्होंने लिखा 'आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। प्रकाश, सुख और समृद्धि का यह महापर्व सभी के जीवन में नई आशा, खुशहाली और उन्नति लेकर आए। हर घर में सुख-शांति का वास हो तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना और सुदृढ़ हो। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि सभी देशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे। शुभ दीपावली!'
आप सभी देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। प्रकाश, सुख और समृद्धि का यह महापर्व सभी के जीवन में नई आशा, खुशहाली और उन्नति लेकर आए। हर घर में सुख-शांति का वास हो तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना और सुदृढ़ हो। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना है कि सभी देशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे। शुभ दीपावली! 🪔— Kumari Selja (@Kumari_Selja) November 8, 2026
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