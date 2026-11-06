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'धनतेरस पर खरीदारी का रिकॉर्ड..' कैशबैक से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक के ऑफर ने मचाई धूम

पटना : धनतेरस पर पटना का मार्केट बूम पर है. लोगों में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की होड़ मची हुई है खासकर AI में ग्राहक ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. गाड़ी से लेकर टीवी फ्रिज मोबाइल और गहने खरीदने के लिए धनतेरस से दिवाली तक का इंतजार होता है. इस बार भी राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी कर रहे हैं.

''क्या लोग बिहार के लोगों में समृद्धि बढ़ी है. क्योंकि एआई वाली महंगी चीज लोग खरीद रहे हैं. निशांत का कहना है की बिहार के लोगों में knowledge और information तो बहुत है. लोग जान चुके हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम आज उनके लिए डेली यूज में ठीक बैठेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बिहार के लोग समझ चुके हैं.'' - निशांत कुमार, एमडी, आदित्य विजन

आदित्य विजन के एमडी निशांत कुमार का कहना है कि बिहार के लोग इस बार प्रीमियम चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. बड़े टेलीविजन, बड़े फ्रिज, वाशिंग मशीन (AI टेक्नोलॉजी), वहीं मोबाइल्स फोन में प्रीमियम फोन लैपटॉप की डिमांड ज्यादा है.

पटना के इनकम टैक्स स्थिति इलेक्ट्रॉनिक दुकान में साढ़े आठ लाख की एआई वाले टीवी को बुक कराया गया है. दुकान के सेलर अजय कुमार का कहना है कि- ''इस बार AI वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम की सबसे अधिक लोग डिमांड कर रहे हैं. उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं. लोगों को दशहरा से दिवाली तक का इंतजार रहता है और दशहरा के बाद ही लोग बुक कराने लगते हैं. लोग चाहते हैं धनतेरस के दिन उन्हें समान मिले.''

''महंगी गाड़ियों की डिमांड इतनी है कि तीन-तीन महीने वेटिंग है. हमने भी एक इलेक्ट्रॉनिक कार महिंद्रा S9 की बुकिंग 3 महीना पहले कराई थी, तब जाकर मिली है.'' - रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान का कहना है कि इस बार मार्केट में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ है और महंगे सामानों पर लोग खर्च कर रहे हैं. पिछला सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा. बिहार के लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ी है. उन्हें धनतेरस से लेकर दिवाली तक का इंतजार अब रहता है.

बिहार में धनतेरस को लेकर मार्केट में चहल-पहल है. राजधानी पटना के अधिकांश बड़े मार्केट इलाके में जाम की स्थिति है दुकानों पर काफी भीड़ है और इस बार चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां की सबसे अधिक डिमांड है. वहीं AI वाली टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मांग भी सबसे अधिक है.

इस बार का धनतेरस AI वाला धनतेरस है. EMI वाली महंगी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की ज्यादा डिमांड हो रही है. कई लोगों ने तो काफी पहले ही बुक कर लिया है. राजधानी पटना में कई दुकानों ने कई तरह के ऑफर भी दिए हैं. यहां तक की cashback से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक के ऑफर उपलब्ध कराये हैं.

निशांत का कहना है कि हम लोगों ने जागरूकता के लिए काफी प्रचार प्रसार किया है. इस बार की दिवाली तो EMI वाली दिवाली है. 30 से 40 EMI वह भी ब्याज मुक्त माध्यम से अपनी मनपसंद चीज घर ले जा रहे हैं. 2 महीने की फ्री EMI का ऑफर है, कैशबैक का ऑफर है, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऑफर हम लोग दे रहे हैं. अब लोगों को सिर्फ सोचने की जरूरत है और उनके घर मनपसंद इलेक्ट्रॉनिक और अन्य आइटम पहुंच जाएंगे.

''बड़ी संख्या में पटना के लोग पहले से अपनी मनपसंद सामान को बुक कर रखा है. धनतेरस के दिन भी काफी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं और AI वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में जानकारी ले रहे हैं. खासकर टीवी फ्रिज और वाशिंग मशीन के साथ मोबाइल फोन में अपनी जरूरत तलाश रहे हैं.''- निशांत कुमार, एमडी, आदित्य विजन

पटना के मनीष कुमार का कहना है कि- ''धनतेरस में खरीदारी इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय विभिन्न कंपनियों और दुकानों की तरफ से ऑफर दिया जाता है. इस बार 50000 का रेंज लेकर खरीदने पहुंचे हैं. AI वाली टीवी के बारे में जानकारी ले रहे हैं. वहीं महिलाएं अपने किचन के जरूरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं.''

प्रीमियम आइटम पर लोगों का फोकस (ETV Bharat)

पटना के बैंक रोड की रहने वाली शालू कोली का कहना है कि ''दीपावली हम लोगों के लिए खास पर्व है. धनतेरस में कई तरह के ऑफर भी रहते हैं, इसलिए इस बार ओवन, गैस चूल्हा और फिल्टर खरीदे हैं.''

पटना में बंपर खरीदी

टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा बिक्री होने का अनुमान है. 5000 से अधिक चार पहिया और दो पहिया वाहनों की बुकिंग भी की गई है. इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक के अलावा रियलस्टेट के क्षेत्र को लेकर भी बड़े पैमाने पर बुकिंग पटना के लोगों ने किया है. धनतेरस से लेकर दीपावली तक लोग चाहते हैं कि उनके घर पर समान पहुंच जाए.

टूट सकता है खरीदी का पुराना रिकॉर्ड

राजधानी पटना के बोरिंग रोड, जगदेव पथ, बाकरगंज, अशोक राजपथ, कंकड़बाग जैसे इलाकों में स्थित सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और स्टील पीतल की दुकानों को विशेष रूप से सजाया गया है. धनतेरस से दिवाली तक इस बार पिछला रिकॉर्ड जरूर टूट सकता है, लेकिन कई सेक्टर में जो खासकर सरकार से जुड़ी हुई है, पैसे के भुगतान में हो रहे विलंब का असर दिख रहा है.

रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिति इस बार बेहतर नहीं

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एन के ठाकुर का कहना है कि इस बार रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है. लोगों ने घर की बुकिंग जरूर कराई है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ है. वहीं ठेकेदार की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं हैं, क्योंकि सरकार के तरफ से उनका भुगतान लंबे समय से लंबित है. इसके कारण बाजार पर कुछ असर भी पड़ा है. इसके बावजूद पटना में ही पांच हजार करोड़ से अधिक का कारोबार इस बार होने का अनुमान है.

धनतेरस पर पटना में ₹5000 करोड़ के कारोबार का अनुमान

सर्राफा ₹800 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक ₹400 करोड़ ऑटोमोबाइल ₹800 करोड़ रियल एस्टेट ₹300 करोड़ मोबाइल ₹150 करोड़ बर्तन ₹150 करोड़ कपड़ा ₹125 करोड़ होम डेकोरेशन ₹75 करोड़ फर्नीचर ₹50 करोड़

EMI ने महंगे सामान खरीदना किया आसान

लोगों के लिए ईएमआई की सुविधा ने महंगे सामान को भी खरीदने में सहूलियत दी है. इसीलिए आज AI वाली 9 लाख की टीवी, ढाई लाख के फ्रिज तक की डिमांड है. महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर महंगे गहने तक बिहार और पटना के लोग धनतेरस में खरीदारी कर रहे हैं और यह खरीदारी दीपावली तक चलेगी.

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