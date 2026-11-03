दीपावली 2026: पटाखा दुकानों का जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण, फायर ब्रिगेड का मॉक ड्रिल
सभी विभागों के अफसरों और कर्मचारियों ने पटाखा दुकानों का दौरा कर सुरक्षा उपायों को चेक किया. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 2:22 PM IST
रायपुर: 8 नवंबर रविवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर पटाखों का बाजार सज चुका है. हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के लाखे नगर में पटाशों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं. जिला प्रशासन की टीम ने आज पटाखों की दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान पुलिस, फायर फाइटर, बिजली विभाग और नगर निगम की टीम का अमला मौजूद रहा. अफसरों ने दुकानदारों को सुरक्षा के लिहाज से कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए. इसके साथ ही दुकानदारों को आग लगने पर कैसे हालात से निपटना चाहिए इसका मॉक ड्रिल भी करके दिखाया.
पटाखा दुकानों का निरीक्षण
अक्सर पटाखों की दुकानों में कभी लापरवाही तो कभी शार्ट सर्किट से आग लग जाती है. ऐसे में जनहानि के साथ-साथ लाखों का नुकसान भी दुकानदारों को सहना पड़ता है. ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही जिला प्रशासन की टीम आज पटाखा दुकानों का दौरा कर रही है. निरीक्षण के दौरान पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, पटाखों के सुरक्षित भंडारण, क्रय-विक्रय और सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. संयुक्त टीम द्वारा सभी दुकानदारों को प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए.
टीम ने कहा, इन बातों का रखें ध्यान
अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण: अग्निशमन विभाग द्वारा पटाखा दुकानदारों को फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र) के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. आग लगने की स्थिति में तत्काल एवं सुरक्षित तरीके से आग बुझाने की प्रक्रिया समझाई गई.
विद्युत सुरक्षा: विद्युत विभाग द्वारा दुकानदारों को विद्युत संबंधी सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए विद्युत उपकरणों एवं वायरिंग में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए.
पटाखों का सुरक्षित भंडारण एवं विक्रय: पटाखों के क्रय-विक्रय, रखरखाव एवं भंडारण के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के साथ ही किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई.
सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता: दुकानों में अग्निशमन यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए.
आपातकालीन स्थिति में त्वरित सूचना: किसी भी प्रकार की आग लगने, विद्युत संबंधी समस्या अथवा अन्य दुर्घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस, अग्निशमन विभाग एवं संबंधित विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए गए.
नगर निगम और पुलिस की अपील
निरीक्षण करने पहुंची टीम ने पटाखा खरीदने और फोड़ने वाले लोगों को भी समझाया कि वो खुले जगह में पटाखों को जलाएं. टीम ने कहा कि जब छोटे बच्चे पटाखे जलाएं तो उस वक्त बड़ों का पास में होना जरूरी है. टीम ने कहा कि दुकानदार भी पटाखे बचते समय लोगों को सावधान से चलाने की सलाह जरूर दें. पुलिस ने कहा कि अगर लोग समझदारी से काम लेंगे तो हादसों को टाला जा सकता है.