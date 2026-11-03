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दीपावली 2026: पटाखा दुकानों का जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण, फायर ब्रिगेड का मॉक ड्रिल

फायर ब्रिगेड का मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

रायपुर: 8 नवंबर रविवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा. त्योहार को लेकर पटाखों का बाजार सज चुका है. हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के लाखे नगर में पटाशों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं. जिला प्रशासन की टीम ने आज पटाखों की दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान पुलिस, फायर फाइटर, बिजली विभाग और नगर निगम की टीम का अमला मौजूद रहा. अफसरों ने दुकानदारों को सुरक्षा के लिहाज से कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए. इसके साथ ही दुकानदारों को आग लगने पर कैसे हालात से निपटना चाहिए इसका मॉक ड्रिल भी करके दिखाया.

पटाखा दुकानों का निरीक्षण अक्सर पटाखों की दुकानों में कभी लापरवाही तो कभी शार्ट सर्किट से आग लग जाती है. ऐसे में जनहानि के साथ-साथ लाखों का नुकसान भी दुकानदारों को सहना पड़ता है. ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही जिला प्रशासन की टीम आज पटाखा दुकानों का दौरा कर रही है. निरीक्षण के दौरान पटाखा दुकानों में अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, पटाखों के सुरक्षित भंडारण, क्रय-विक्रय और सुरक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. संयुक्त टीम द्वारा सभी दुकानदारों को प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए.