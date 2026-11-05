लखनऊ में कल से Traffic Diversions, 9 नवंबर तक इन रास्तों पर ट्रैफिक बदला रहेगा
धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्योहार को देखते हुए किया गया बदलाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:06 AM IST
लखनऊ: धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्योहार को देखते हुए लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने 6 से 9 नवंबर तक डायवर्जन लागू करने का फैसला लिया है. इस दौरान शहर के कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बदली रहेगी. खासतौर पर हजरतगंज, भूतनाथ मार्केट, पत्रकारपुरम और अमीनाबाद जाने वाले लोगों को बदले हुए रास्तों से गुजरना होगा.
यहां रहेगा डायवर्जन
यातायात पुलिस के मुताबिक हैदरगंज और सआदतगंज की ओर से आने वाले थ्री व्हीलर, विक्रम और टेंपो नक्खास तिराहे से नादान महल रोड होते हुए यहियागंज, रकाबगंज पुल और अमीनाबाद की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को नक्खास से मेडिकल क्रॉस, मेडिकल कॉलेज चौराहा और शाहमीना तिराहे होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा.
इंदिरानगर की भूतनाथ मार्केट जाने वाले लोगों को भी बदले हुए रास्ते से गुजरना होगा. पॉलिटेक्निक चौराहे से आने वाले वाहन भूतनाथ तिराहे से दाएं मुड़कर बाजार की तरफ नहीं जा सकेंगे. उन्हें लेखराज मार्केट चौराहे से दाएं और नीलगिरी चौराहे से दाएं मुड़कर जाना होगा. इसी तरह कलेवा चौराहे से गार्डेन बेकरी की तरफ आने वाले वाहन भी सीधे भूतनाथ मार्केट नहीं जा सकेंगे. उन्हें गार्डेन बेकरी के सामने से नीलगिरी चौराहा और लेखराज मार्केट होकर जाना होगा.
गोमतीनगर के पत्रकारपुरम इलाके में भी ट्रैफिक बदला रहेगा. मनोज पांडेय चौराहे से बाएं पत्रकारपुरम की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को दयाल पैराडाइज और हुसड़िया चौराहे होकर जाना होगा. वहीं, हुसड़िया चौराहे से पत्रकारपुरम की तरफ जाने वाले वाहनों को भी सीधे जाने के बजाय दयाल पैराडाइज चौराहे का रास्ता लेना होगा. नीलकंठ मोड़ से आर्यन रेस्टोरेंट तक बाजार में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसी तरह आर्यन रेस्टोरेंट से नीलकंठ की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे.