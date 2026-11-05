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लखनऊ में कल से Traffic Diversions, 9 नवंबर तक इन रास्तों पर ट्रैफिक बदला रहेगा

लखनऊ: धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्योहार को देखते हुए लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने 6 से 9 नवंबर तक डायवर्जन लागू करने का फैसला लिया है. इस दौरान शहर के कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बदली रहेगी. खासतौर पर हजरतगंज, भूतनाथ मार्केट, पत्रकारपुरम और अमीनाबाद जाने वाले लोगों को बदले हुए रास्तों से गुजरना होगा. यहां रहेगा डायवर्जन यातायात पुलिस के मुताबिक हैदरगंज और सआदतगंज की ओर से आने वाले थ्री व्हीलर, विक्रम और टेंपो नक्खास तिराहे से नादान महल रोड होते हुए यहियागंज, रकाबगंज पुल और अमीनाबाद की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को नक्खास से मेडिकल क्रॉस, मेडिकल कॉलेज चौराहा और शाहमीना तिराहे होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा. इंदिरानगर की भूतनाथ मार्केट जाने वाले लोगों को भी बदले हुए रास्ते से गुजरना होगा. पॉलिटेक्निक चौराहे से आने वाले वाहन भूतनाथ तिराहे से दाएं मुड़कर बाजार की तरफ नहीं जा सकेंगे. उन्हें लेखराज मार्केट चौराहे से दाएं और नीलगिरी चौराहे से दाएं मुड़कर जाना होगा. इसी तरह कलेवा चौराहे से गार्डेन बेकरी की तरफ आने वाले वाहन भी सीधे भूतनाथ मार्केट नहीं जा सकेंगे. उन्हें गार्डेन बेकरी के सामने से नीलगिरी चौराहा और लेखराज मार्केट होकर जाना होगा.

गोमतीनगर के पत्रकारपुरम इलाके में भी ट्रैफिक बदला रहेगा. मनोज पांडेय चौराहे से बाएं पत्रकारपुरम की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को दयाल पैराडाइज और हुसड़िया चौराहे होकर जाना होगा. वहीं, हुसड़िया चौराहे से पत्रकारपुरम की तरफ जाने वाले वाहनों को भी सीधे जाने के बजाय दयाल पैराडाइज चौराहे का रास्ता लेना होगा. नीलकंठ मोड़ से आर्यन रेस्टोरेंट तक बाजार में वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसी तरह आर्यन रेस्टोरेंट से नीलकंठ की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे.

लखनऊ में कल से ट्रैफिक डायवर्जन. (etv bharat)

हजरतगंज बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को भी ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. चारबाग की ओर से आने वाले वाहन अटल चौक से बाएं मुड़कर मेफेयर तिराहा और अल्का तिराहे की तरफ जा सकेंगे. हालांकि अटल चौक से डीएम आवास के बीच किसी भी वाहन को रुकने की अनुमति नहीं होगी। इस पूरे हिस्से को नोस्टॉप जोन बनाया गया है.लीला सिनेमा रोड से बैंक ऑफ इंडिया तिराहे के रास्ते अल्का तिराहा होकर हजरतगंज जाने वाले वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा. ऐसे वाहन बैंक ऑफ इंडिया तिराहे से दाएं मुड़कर डनलप तिराहा और सहारा मॉल की तरफ जा सकेंगे. सप्रू मार्ग से डनलप तिराहे होकर अल्का तिराहे जाने वाले वाहनों को भी रोककर दूसरे रास्तों से भेजा जाएगा. ये वाहन डनलप तिराहे से बाएं मुड़कर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ या दाएं मुड़कर सहारा मॉल और शाहजनफ रोड की तरफ जा सकेंगे.सिकंदरबाग चौराहे से शाहजनफ रोड होते हुए सहारागंज मोड़ से डनलप तिराहा, बैंक ऑफ इंडिया और अल्का तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी. इन्हें सहारागंज मोड़ से सीधे चिरैयाझील होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा.परिवर्तन चौक से हजरतगंज की तरफ भी वाहन नहीं जा सकेंगे. इस रास्ते से आने वाले वाहनों को केडी सिंह बाबू स्टेडियम तिराहे से चिरैयाझील और सिकंदरबाग होकर जाना होगा. वहीं, परिवर्तन चौक से हजरतगंज बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोग हिंदी संस्थान से बाएं मुड़कर सरोजनी नायडू पार्क की भूमिगत पार्किंग में अपने वाहन खड़े कर सकेंगे.लालबाग चौराहे से मेफेयर तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को भी डायवर्ट किया गया है. ऐसे वाहन लालबाग से वाल्मीकि तिराहे और वहां से बाएं मुड़कर केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तरफ जा सकेंगे.

यातायात पुलिस ने हजरतगंज में खरीदारी करने आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी बताई है. लोग लीला सिनेमा रोड से मल्टीस्टोरी पार्किंग के पिछले गेट से अपने वाहन पार्क कर सकेंगे. यहां से पार्किंग के अगले गेट यानी मोतीमहल की तरफ से पैदल निकलकर बाजार जा सकेंगे.

यातायात पुलिस ने साफ किया है कि डायवर्जन के दौरान एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन और शव वाहनों को जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित रास्तों से भी गुजरने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस की मदद ली जा सकती है. किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.