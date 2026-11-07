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दिवाली पर क्या है लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त, नोट करें अपने शहर का सही समय, दौड़ी चली आएगी सुख-शांति-समृद्धि

दिवाली पूजा शुभ मुहूर्त ( ETV Bharat )

Diwali 2026 Laxmi Ganesh Puja Muhurat : 8 नवंबर को दिवाली है. इस दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है. प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करने से धन, सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि अलग-अलग शहरों में लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है.

दिवाली पर धार्मिक मान्यता : हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दिवाली मनाई जाती है. दिवाली पर घरों को दीपक की रौशनी और फूलों से सजाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में साफ-सफाई, सजावट और रौशनी होती है, वहीं पर मां लक्ष्मी अंश रूप में वास करती हैं. हिंदू धर्म ग्रंथों में दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान होता है.