दिवाली पर क्या है लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त, नोट करें अपने शहर का सही समय, दौड़ी चली आएगी सुख-शांति-समृद्धि
Diwali 2026 Laxmi Ganesh Puja Muhurat : 8 नवंबर को दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की पूजा का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा.
Published : November 7, 2026 at 9:16 PM IST
Diwali 2026 Laxmi Ganesh Puja Muhurat : 8 नवंबर को दिवाली है. इस दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है. प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करने से धन, सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि अलग-अलग शहरों में लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है.
दिवाली पर धार्मिक मान्यता : हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दिवाली मनाई जाती है. दिवाली पर घरों को दीपक की रौशनी और फूलों से सजाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में साफ-सफाई, सजावट और रौशनी होती है, वहीं पर मां लक्ष्मी अंश रूप में वास करती हैं. हिंदू धर्म ग्रंथों में दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान होता है.
प्रदोष काल और स्थिर लग्न में पूजा : दिवाली पर प्रदोष काल और स्थिर लग्न (वृषभ लग्न) में मां लक्ष्मी की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है. द्रिक पंचांग के अनुसार 08 नवंबर को शाम 5.31 से लेकर रात 8.09 मिनट तक प्रदोष काल और स्थिर लग्न वृषभ रहेगा जो कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे शुभ और श्रेष्ठ समय होगा.
प्रदोष काल - शाम 5:31 बजे से रात 8:09 बजे तक
वृषभ काल - शाम 5:54 से 7:50 बजे तक
निशिता काल - रात 11:39 से 12:31 तक
सिंह लग्न - सुबह 12:25 से 02:42 तक
अमावस्या तिथि शुरू - 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे से
अमावस्या तिथि समाप्त - 9 नवंबर को रात 12:31 बजे
शहरों के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त : आइए जानते हैं कि देश के अलग-अलग शहरों में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा -
चंडीगढ़ - शाम 5:52 से 7:46 बजे
हैदराबाद - शाम 6:07 से 8:08 बजे
नई दिल्ली - शाम 5:54 से 7:50 बजे
मुंबई - शाम 6:27 से 8:27 बजे
बेंगलुरू - शाम 6:17 से 8:20 बजे
जयपुर - शाम 6:03 से 7:59 बजे
लखनऊ - शाम 5:42 से 7:39 बजे
नोएडा - शाम 5:54 से 7:49 बजे
कोलकाता - शाम 5:20 से 7:18 बजे
पटना - शाम 5:28 से 7:25 बजे
अहमदाबाद - शाम 6:17 से 8:20 बजे
देहरादून - शाम 5:48 से 7:43 बजे
मंडी - शाम 5:49 से 7:43 बजे
भोपाल - शाम 6:02 से 8:01 बजे
रांची - शाम 5:31 से 7:29 बजे
रायपुर - शाम 5:49 से 7:48 बजे
गुवाहाटी - शाम 5:00 से 6:57 बजे
कानपुर - शाम 5:45 से 7:42 बजे
प्रयागराज - शाम 5:41 से 7:38 बजे
आगरा - शाम 5:53 से 7:50 बजे
मेरठ - शाम 5:51 से 7:47 बजे
बताए गए शुभ-मुहूर्त में आप भी लक्ष्मी-गणेश पूजन करिए और अपने घर में सुख-शांति-समृद्धि लाइए. आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली.
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