Diwali 2026 : दीपावली पर घर के हर कोने में क्यों जलाते हैं दीपक ? जानिए दीपोत्सव का वैदिक रहस्य
Deepotsav 2026: दिवाली पर घर के हर कोने को दीयों से किया जाता है रोशन. जानिए 5 से लेकर 101 दीपक जोड़ने का अलग-अलग महत्व...
Published : November 6, 2026 at 7:40 PM IST
जयपुर: दीपावली पर घर के कोने-कोने में दीपक जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक कहां रखना चाहिए, कितने दीपक जलाने चाहिए और अलग-अलग दिनों में जलाए जाने वाले दीपकों का क्या महत्व है? वैदिक दर्शन में दीपक केवल अंधकार दूर करने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रतीक माना गया है.
ऋग्वेद के श्लोक 'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ में चंद्रमा को मन का कारक बताने वाली वैदिक अवधारणा के आधार पर दीपोत्सव को मन और जीवन में प्रकाश लाने से भी जोड़कर देखा जाता है. जिस तरह अंधकार में प्रकाश जीवन को नई दिशा देता है, उसी तरह ज्ञान और सकारात्मकता के बिना जीवन की वास्तविक सार्थकता अधूरी है.
इसी दर्शन के साथ पांच दिवसीय दीपोत्सव मनाया जाता है. इसमें भगवान कुबेर, गणेश, महालक्ष्मी और मां सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व है. महालक्ष्मी को केवल धन और वैभव ही नहीं, बल्कि समृद्ध जीवन का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि मां लक्ष्मी का आगमन प्रकाश में होता है, इसलिए दीप जलाकर घर के प्रत्येक कोने को रोशन किया जाता है. इसका भाव यह भी है कि हमारे जीवन में दूसरों के लिए प्रकाश और सकारात्मकता फैलाने का भाव बना रहे और घर के हर हिस्से में सुख-समृद्धि का वास हो.
पांच दीपक अवश्य जोड़ें : वेदाचार्य योगेश पारीक के अनुसार, दीपावली पर कम से कम पांच दीपक अवश्य जोड़ने चाहिए. इसके बाद 11, 21 या अन्य विषम संख्या में दीपक जोड़े जा सकते हैं. पांच दीपकों को घर के पांच प्रमुख स्थानों पर रखना विशेष फलदायी माना गया है. पहला दीपक पूजा स्थल पर, दूसरा घर की दहलीज पर, तीसरा छत पर, चौथा चौराहे पर और पांचवां किसी देवालय या मंदिर में रखना चाहिए.
पढ़ें : दीपावली पर जयपुर में मुस्तैद रहेंगे 4500 अधिकारी-जवान, भीड़ की ड्रोन-सीसीटीवी से निगरानी, जैसलमेर में भी व्यापक इंतजाम
पूजा स्थल का दीपक बुद्धि और ज्ञान में प्रकाश का प्रतीक है, जबकि दहलीज और छत पर दीपक जलाने से पूरे घर को प्रकाशमान करने का भाव जुड़ा है. चौराहे पर यम और पितरों के निमित्त दीपक रखने की परंपरा भी है, ताकि उनके मार्ग में प्रकाश रहे. मंदिरों में दीपदान कर देवी-देवताओं से परिवार की रक्षा और कल्याण की प्रार्थना की जाती है.
पांच दीपक, पांच प्रमुख स्थान :
- पूजा स्थल - बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश
- घर की दहलीज - सुख-समृद्धि का स्वागत
- घर की छत - पूरे घर में उजाला
- चौराहा - यम और पितरों के निमित्त
- देवालय - देवी-देवताओं से रक्षा की कामना
लक्ष्मी पूजन में घी और तेल के दो दीपक जरूरी : वेदाचार्य पारीक ने बताया कि मां लक्ष्मी के पूजन के समय उनके समक्ष दो दीपक अवश्य जलाने चाहिए. इनमें एक घी का और दूसरा तेल का दीपक होता है. घी के दीपक में खड़ी बत्ती और तेल के दीपक में आड़ी बत्ती लगाने का विधान बताया गया है. मान्यता के अनुसार, तेल का दीपक जीवन के विघ्नों को दूर करने का प्रतीक है, जबकि घी का दीपक मां लक्ष्मी के आगमन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. उन्होंने बताया कि प्रदोषयुक्त तिथि में दीप प्रज्ज्वलित करना विशेष महत्व रखता है. इसके लिए शाम के समय दीपक जलाकर देवी का आह्वान किया जा सकता है.
पढ़ें : Gold-Silver Price : धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 2800 रुपए टूटा
दीपकों की संख्या भी देती है विशेष संदेश : ज्योतिषाचार्य डॉ. मनोज गुप्ता के अनुसार, दीपावली पर दीपकों की संख्या का भी अलग-अलग आध्यात्मिक महत्व है. अलग-अलग संख्याएं जीवन के विभिन्न तत्वों, ऊर्जा और संकल्पों का प्रतीक मानी जाती हैं.
कितने दीपक, क्या है उनका महत्व :
- 5 दीपक : पंचतत्व का प्रतीक
- 7 दीपक : सात ऊर्जा चक्रों का प्रतीक
- 9 दीपक : पूर्णता का प्रतीक
- 11 दीपक : अनंत के आरंभ का प्रतीक
- 12 दीपक : चारों दिशाओं और कार्य की पूर्णता का प्रतीक
- 21 दीपक : निर्माण और स्थापना का प्रतीक
- 51 दीपक : विस्तार का प्रतीक
- 100 दीपक : बड़े कार्य की पूर्णता और युग का प्रतीक
- 101 दीपक : नवयुग के आरंभ और नई शुरुआत का प्रतीक
डॉ. गुप्ता के अनुसार, यदि दीपकों की संख्या को लेकर किसी तरह का संशय हो तो नौ दीपक जलाना श्रेष्ठ विकल्प माना जा सकता है. नौ का अंक पूर्णता का प्रतीक है.
पांचों दिन अलग-अलग दीपकों का विधान : दीपोत्सव के पांचों दिन जलाए जाने वाले दीपकों का अपना अलग महत्व है. धनतेरस पर समृद्धि की कामना के साथ घी का दीपक जलाने की परंपरा है. रूप चौदस पर यम दीपक का विशेष महत्व है. यह चार बत्तियों वाला दीपक होता है, जिसे चारों दिशाओं की ओर जलाया जाता है. मान्यता है कि इससे मृत्यु के भय से मुक्ति और अकाल मृत्यु से रक्षा की कामना की जाती है.
पढ़ें : दीपावली के बाद राजस्थान में दिन के पारे में दो डिग्री बढ़ोतरी के आसार , जानें IMD का 14 दिनों का वेदर अपडेट
दीपावली पर मां लक्ष्मी के समक्ष घी का मुख्य दीपक जलाया जाता है, जबकि घर के भीतर, छत, दहलीज, चौराहे और देवालयों में तेल के दीपक जलाने का विधान है. गोवर्धन पूजा पर दीपक चुनौतियों पर विजय और सामर्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं. इस दिन कम से कम पांच या सात दीपक जलाने चाहिए. वहीं, भाई दूज भाई-बहन के प्रेम और सौहार्द का पर्व है. इस दिन पूर्णता के प्रतीक नौ दीपक जलाने की परंपरा अपनाई जा सकती है.
पांच दिवसीय दीपोत्सव में दीपकों का महत्व :
- धनतेरस - समृद्धि के लिए घी का दीपक
- रूप चौदस - चार बत्तियों वाला यम दीपक
- दीपावली - मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक और घर में तेल के दीपक
- गोवर्धन पूजा - पांच या सात दीपक, चुनौतियों पर विजय का प्रतीक
- भाई दूज - नौ दीपक, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक
दीपदान का असली संदेश दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाना : दीपोत्सव का आध्यात्मिक संदेश केवल अपने घर को रोशन करने तक सीमित नहीं है. पूजा स्थल से लेकर घर की दहलीज, छत, चौराहे और मंदिर तक दीपक पहुंचाने की परंपरा समाज और जीवन के हर हिस्से में प्रकाश फैलाने का संदेश देती है. दीपक की लौ हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी-सी किरण उसे दूर करने की क्षमता रखती है. यही दीपावली का वास्तविक दर्शन भी है. अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना और दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाना.