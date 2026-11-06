ETV Bharat / state

Diwali 2026 : दीपावली पर घर के हर कोने में क्यों जलाते हैं दीपक ? जानिए दीपोत्सव का वैदिक रहस्य

दीपावली पर दीपक जलाने की परंपरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर घर के कोने-कोने में दीपक जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक कहां रखना चाहिए, कितने दीपक जलाने चाहिए और अलग-अलग दिनों में जलाए जाने वाले दीपकों का क्या महत्व है? वैदिक दर्शन में दीपक केवल अंधकार दूर करने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रतीक माना गया है.

ऋग्वेद के श्लोक 'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ में चंद्रमा को मन का कारक बताने वाली वैदिक अवधारणा के आधार पर दीपोत्सव को मन और जीवन में प्रकाश लाने से भी जोड़कर देखा जाता है. जिस तरह अंधकार में प्रकाश जीवन को नई दिशा देता है, उसी तरह ज्ञान और सकारात्मकता के बिना जीवन की वास्तविक सार्थकता अधूरी है.