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Diwali 2026 : घर और दुकान के लिए ये हैं लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ स्थिर मुहूर्त

दिवाली खुशियों वाली ( फोटो ईटीवी भारत )

बाड़मेर : रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली आज बाड़मेर सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन के साथ खुशहाली आती है. बाड़मेर गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने घर ओर प्रतिष्ठाओ के लिए सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त से लेकर लक्ष्मी पूजन की विधि को लेकर विस्तार से जानकारी दी है.

दीपावली की शुभकामनाएं के साथ आमजन के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए गांवगुरु जोशी ने बताया कि बाड़मेर में दीपावली पर रविवार को वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 6 बजकर 15 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 11 मिनट तक स्थिर लग्न रहेगा. इसके बाद गोधूलि वेला में शुभ अमृत का चौघड़िया शाम 6 बजकर 55 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. वही , सिंह लग्न रात 12 बजकर 43 मिनट से 2 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। यह सभी सर्वश्रेष्ठ पुजन मुहूर्त है.