Diwali 2026 : घर और दुकान के लिए ये हैं लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ स्थिर मुहूर्त
दीपावली पर गृहस्थों के लिए शाम 6:15 से और व्यापारियों के लिए रात 12:43 से सर्वश्रेष्ठ स्थिर लग्न मुहूर्त है.
Published : November 8, 2026 at 8:28 AM IST
बाड़मेर : रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली आज बाड़मेर सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन के साथ खुशहाली आती है. बाड़मेर गांव गुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने घर ओर प्रतिष्ठाओ के लिए सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त से लेकर लक्ष्मी पूजन की विधि को लेकर विस्तार से जानकारी दी है.
दीपावली की शुभकामनाएं के साथ आमजन के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए गांवगुरु जोशी ने बताया कि बाड़मेर में दीपावली पर रविवार को वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 6 बजकर 15 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 11 मिनट तक स्थिर लग्न रहेगा. इसके बाद गोधूलि वेला में शुभ अमृत का चौघड़िया शाम 6 बजकर 55 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 55 मिनट तक रहेगा. वही , सिंह लग्न रात 12 बजकर 43 मिनट से 2 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। यह सभी सर्वश्रेष्ठ पुजन मुहूर्त है.
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उन्होंने बताया कि आमतौर पर गृहस्थ यानी घर में पूजन वृषभ लग्न में किया जाता है, जबकि व्यापारी सिंह लग्न में करते हैं क्योंकि दिनभर व्यापार करते और रात में फ्री होकर अपने प्रतिष्ठा में पूजन करते हैं. उन्होंने बताया कि दोनों ही मूहर्त स्थिर है ओर दोनों में एक समान फल मिलेगा.
पंडित ओमप्रकाश जोशी ने बताया कि महालक्ष्मी के साथ गणेशजी ओर मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है. सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है क्योंकि वे मां लक्ष्मी जी के पुत्र के समान हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध कर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं.
इसके बाद चौकी पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश ओर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करे और फिर पंचामृत से स्नान करावें. उसके बाद वस्त्र पहनाए एवं केसर, इत्तर आदि लगाने के बाद माला पहनाए. इसके साथ ही कलश स्थापन करें ओर साथ ही तेल और घी के दीपक करें. उन्होंने कहा कि बाईं तरफ तेल का जबकि दायीं तरफ घी का दीया करें, जिससे सारी शक्तियां वहां स्थापित होकर अपना लाभ देती है.
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व्यापारी अपने नए बही व चौपड़ों की पूजा करे. इसमे रोली, मोली, कुंकू, नागरवेल के पत्ते, वह सब रख के उनकी चावल अक्षत से पूजन करें. पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें ओर परिवार के सदस्य मिलकर आरती करें.
उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद आगे जो समय आएगा. वह बहुत ही लाभदायक है ओर व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. उन्होंने बताया कि जो समय बीत गया है, उसमें मंगल राजा था और मंगल ही सेनापति था, जिसके कारण पूरे विश्व में उथल- पुथल चलती रही. लेकिन अब इस दीपावली के बाद धीरे-धीरे सब ठीक होगा. आने वाला वर्ष में सुख शांति और फलदायी रहेगा.