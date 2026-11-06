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जोधपुर की अनोखी परंपरा, धनतेरस पर मिट्टी को माना जाता है धन, गोवर्धन तालाब से लाकर सालभर होती है पूजा

गोवर्धन तालाब की मिट्टी से दिवाली पर होगी विशेष पूजा ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: धनतेरस पर जोधपुर में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है. यहां दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा में सोना-चांदी, जेवरात और नकदी के साथ मिट्टी की भी पूजा होती है. यह पवित्र मिट्टी धनतेरस के दिन ही लाई जाती है. शुक्रवार सुबह से ही शहर के चांदपोल क्षेत्र स्थित गोवर्धन तालाब और वहां के वन खंड से पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला शुरू हो गया. लोग सुबह से ही तालाब के पास पहुंचने लगे और विधि-विधान से मिट्टी लेकर घर लौटे. खास तौर पर यह परंपरा श्रीमाली समाज में निभाई जाती है, लेकिन समय के साथ अब सभी समाज के लोग इसका पालन करने लगे हैं. शमी वृक्ष की इस मिट्टी को धन के साथ-साथ स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है. लोगों का मानना है कि यह पवित्र मिट्टी धन के साथ उत्तम स्वास्थ्य का भी प्रतीक है.