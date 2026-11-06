जोधपुर की अनोखी परंपरा, धनतेरस पर मिट्टी को माना जाता है धन, गोवर्धन तालाब से लाकर सालभर होती है पूजा
धन रूपी इस मिट्टी को पूरे साल सहेजने के लिए तीन लड्डू बनाए जाते हैं, जो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती के रूप में होते हैं.
Published : November 6, 2026 at 4:53 PM IST
जोधपुर: धनतेरस पर जोधपुर में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है. यहां दिवाली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा में सोना-चांदी, जेवरात और नकदी के साथ मिट्टी की भी पूजा होती है. यह पवित्र मिट्टी धनतेरस के दिन ही लाई जाती है. शुक्रवार सुबह से ही शहर के चांदपोल क्षेत्र स्थित गोवर्धन तालाब और वहां के वन खंड से पवित्र मिट्टी लाने का सिलसिला शुरू हो गया. लोग सुबह से ही तालाब के पास पहुंचने लगे और विधि-विधान से मिट्टी लेकर घर लौटे. खास तौर पर यह परंपरा श्रीमाली समाज में निभाई जाती है, लेकिन समय के साथ अब सभी समाज के लोग इसका पालन करने लगे हैं. शमी वृक्ष की इस मिट्टी को धन के साथ-साथ स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है. लोगों का मानना है कि यह पवित्र मिट्टी धन के साथ उत्तम स्वास्थ्य का भी प्रतीक है.
पृथ्वी की पूजा को श्रेष्ठ मानता है श्रीमाली समाज: श्रीमाली समाज के लोगों के अनुसार, सोना-चांदी सभी पृथ्वी की देन है, यानी पृथ्वी में ही धन होता है. ऐसे में पृथ्वी की मिट्टी की पूजा श्रेष्ठतम होती है. इस तरह मिट्टी ले जाने की परंपरा वर्षों पुरानी है. वे बताते हैं कि उनके पूर्वज भी लगातार यह क्रम दोहराते रहे हैं और जिसे वे खुद लगातार अपने बच्चों के साथ दोहरा रहे हैं, जिससे समाज की संस्कृति बनी रहे. पिछले कुछ वर्षों से श्रीमाली समाज के अलावा क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग भी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं. उनका भी मानना है कि यह पुरानी परंपरा है, जिससे लोगों को ऐश्वर्य प्राप्त होता है.
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पूरे साल सहेजते हैं मिट्टी रूपी धन को: रेखा सोनी ने बताया- धन रूपी इस मिट्टी को पूरे साल सहेजने के लिए तीन लड्डू बनाए जाते हैं, जो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती के रूप में होते हैं. यह मिट्टी लेने से पहले भी पूरे विधान से पूजा की जाती है और दीपक भी लगाया जाता है. इसके बाद घर पर इसे स्थापित किया जाता है. लगातार तीन दिन तक पूजा होती है. दिवाली की पूजा में भी इसे शामिल किया जाता है. अगले साल इन्हें सरोवर में प्रवाहित किया जाता है.
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शमी की कमी, इसलिए कंडील की डाली ले जाते हैं लोग: शमी वृक्ष खेजड़ी के नाम से जाना जाता है. यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है. इसकी कटाई पर भी प्रतिबंध है. यह वृक्ष अकाल के दौरान भी पशुओं को चारा प्रदान करता है, जिसके चलते किसान भी इसकी पूजा करते हैं. शहरी क्षेत्र में इसकी कमी रहती है, इसलिए वन खंड में कुछ वृक्ष हैं, जिनकी पूजा कर मिट्टी ली जाती है. पहले इसी वृक्ष की डाली भी घर साथ लेकर जाते थे, लेकिन कमी के चलते कंडील की डाली और पत्ते साथ लेकर जाते हैं.
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