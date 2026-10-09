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Diwali 2026 : दीपोत्सव से कारोबार बढ़ाने की तैयारी, 50 किलोमीटर के दायरे में झलकेगी जयपुर की 300 साल की विरासत

जयपुर का प्रमुख एमआई रोड ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंकाओं और वैश्विक हालात को लेकर बढ़ती चिंता के बीच जयपुर के व्यापारियों ने दीपोत्सव के जरिए बाजारों में रौनक बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. नवरात्र और दशहरे के बाद हर साल करीब एक सप्ताह तक रोशनी से जगमगाने वाले ऐतिहासिक बाजार इस बार 11 दिन तक सजेंगे. व्यापारियों का लक्ष्य सिर्फ बाजारों को रोशन करना नहीं, बल्कि दीपावली के त्योहार पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित कर कारोबार को नई गति देना भी है. इसके लिए करीब 50 किलोमीटर के दायरे में गुलाबी शहर की रोशनी और सजावट का नजारा देखने को मिलेगा. खास बात ये है कि इस बार जयपुर की दीपावली में शहर की 300 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत की झलक भी दिखाई देगी.

11 दिन तक सजेगा बाजार, कारोबार बढ़ाने पर जोर : दीपावली से पहले जयपुर के व्यापारियों ने बाजारों को आकर्षक बनाने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऐतिहासिक चारदीवारी से लेकर शहर के दूसरे प्रमुख बाजारों तक सजावट और रोशनी के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने की योजना है. व्यापारियों का मानना है कि त्योहारों के सीजन में बाजारों की रौनक बढ़ने से खरीदारी का माहौल तैयार होगा और स्थानीय कारोबार को फायदा मिलेगा.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच व्यापारियों की कोशिश है कि दीपावली के दौरान बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़े और व्यापार की रफ्तार बनी रहे. इस बार 11 दिन तक सजावट की व्यवस्था इसी रणनीति का हिस्सा है. जिस पर नगर निगम प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है और 11 दिन तक व्यापारियों को एडवर्टाइजमेंट पर छूट दी जा रही है. 300 साल के जयपुर की विरासत भी दिखेगी : सवाई जयसिंह द्वितीय के सपनों के शहर जयपुर की ऐतिहासिक पहचान को इस बार दीपावली की सजावट से जोड़ने की तैयारी है. जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि शहर की स्थापना के 300 साल पूरे होने की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच व्यापारी इस उत्सव को विशेष स्वरूप देना चाहते हैं. जयपुर शहर के 50 किलोमीटर क्षेत्र में बने बाजारों में रोशनी और सजावट के जरिए गुलाबी शहर की ऐतिहासिक पहचान को सामने लाने की कोशिश होगी. इससे दीपावली का उत्सव केवल खरीदारी और सजावट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की विरासत और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का अवसर भी बनेगा. सजावट और विज्ञापन की छूट, लेकिन सामूहिक आयोजन पर जोर : दीपावली के अवसर पर पंजीकृत व्यापार मंडलों को 11 दिन तक स्वागत द्वार लगाने की निशुल्क अनुमति देने की बात कही गई है. जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि सजावट और विज्ञापन संबंधी ये छूट मान्यता प्राप्त व्यापार मंडलों को अपने बाजारों में सामूहिक रूप से आयोजन करने के लिए मिलेगी. दीपोत्सव को लेकर मेयर के साथ मंथन करते जयपुर के व्यापारी (ETV Bharat Jaipur) इसका लाभ किसी व्यक्तिगत व्यापारी, निजी व्यक्ति या अन्य संस्था को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं मिलेगा. वहीं, महापौर ने व्यापार मंडलों से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्वागत द्वार मजबूत हों और उनसे यातायात या आमजन की आवाजाही बाधित नहीं हो. सामूहिक सजावट से बाजारों को एकरूप और आकर्षक बनाने के साथ अव्यवस्थित विज्ञापन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाएगा.