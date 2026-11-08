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दीपावली पर सीएम भजनलाल का संदेश, बोले- 'वोकल फॉर लोकल' को बनाएं त्योहार का हिस्सा

भजनलाल शर्मा ने दीपावली की शुभकामनाएं दीं ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत 'सभी को राम-राम' से करते हुए कहा-हमारे ये त्योहार भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं और परिवार की एकजुटता के प्रतीक हैं. दीपावली खुशियों, उमंग और प्रकाश का पर्व है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है.