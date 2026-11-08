दीपावली पर सीएम भजनलाल का संदेश, बोले- 'वोकल फॉर लोकल' को बनाएं त्योहार का हिस्सा
मुख्यमंत्री ने कहा-हमारे ये त्योहार भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं और परिवार की एकजुटता के प्रतीक हैं.
Published : November 8, 2026 at 1:10 PM IST
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत 'सभी को राम-राम' से करते हुए कहा-हमारे ये त्योहार भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं और परिवार की एकजुटता के प्रतीक हैं. दीपावली खुशियों, उमंग और प्रकाश का पर्व है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है.
भगवान श्रीराम के आदर्शों से लें प्रेरणा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कामना की कि ये पावन पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य, खुशहाली और नई ऊर्जा का संचार करें. हर घर-आंगन खुशियों के प्रकाश से आलोकित रहे और प्रदेश में सुख, शांति एवं सद्भाव का वातावरण बना रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संदेश में भगवान श्रीराम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके जीवन से हमें मर्यादा, सेवा, त्याग और जनकल्याण का मार्ग मिलता है. दीपावली केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है. इस दीपावली पर परिवार में प्रेम, समाज में भाईचारा और पूरे प्रदेश में सुख, शांति एवं सद्भाव बढ़ाने का संकल्प लें.
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'वोकल फॉर लोकल' को त्योहारों में उतारें: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेशवासी इस विचार को अपने त्योहारों के उत्सव में भी शामिल करें. स्थानीय उत्पादों को अपनाकर कारीगरों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के साथ त्योहार की खुशियां साझा करने और पर्यावरण का ध्यान रखने की भी अपील की.
हर व्यक्ति को मिले आगे बढ़ने का अवसर: मुख्यमंत्री ने विकसित और खुशहाल राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए कहा-हम सभी मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएं, जहां हर घर में खुशहाली हो, हर युवा के सपने साकार हों और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले. उन्होंने कहा कि त्योहार हमें आपसी प्रेम, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं. ऐसे अवसरों पर हमें उन लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करना चाहिए, जो किसी कारणवश त्योहार की खुशियों से वंचित रह जाते हैं. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश के अंत में एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि हर व्यक्ति का जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रकाश से जगमगाता रहे.
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