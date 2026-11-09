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दीपावली 2026: दिल्ली में दमकल विभाग को मिले कुल 257 कॉल, पिछले साल की तुलना में आई कमी

दिल्ली में दीपावली 2026 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: इस वर्ष दीपावली के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आग व अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल दीपावली के दिन कुल 257 कॉल्स प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष (2025 में 269 कॉल्स) की तुलना में कम हैं. आंकड़ों के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही है.

राजधानी दिल्ली में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने उत्साह के साथ त्यौहार मनाया. आतिशबाजी व अन्य कर्म से रविवार को दीपावली के दिन बड़ी संख्या में आगे की घटनाएं भी दर्ज की गई. गनीमत रही कि आग लगने की घटनाओं में कोई जनहानि की खबर नहीं आई. हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के जवान 140 से अधिक स्थानों पर पूरी रात मुस्तैद रहे और हर छोटी बड़ी सूचना पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया.