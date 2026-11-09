दीपावली 2026: दिल्ली में दमकल विभाग को मिले कुल 257 कॉल, पिछले साल की तुलना में आई कमी
दिल्ली में आतिशबाजी व अन्य कर्म से रविवार को दीपावली के दिन बड़ी संख्या में आगे की घटनाएं भी दर्ज की गई.
Published : November 9, 2026 at 2:26 PM IST
नई दिल्ली: इस वर्ष दीपावली के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आग व अन्य आपातकालीन घटनाओं से निपटने के लिए दमकल विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल दीपावली के दिन कुल 257 कॉल्स प्राप्त हुईं, जो पिछले वर्ष (2025 में 269 कॉल्स) की तुलना में कम हैं. आंकड़ों के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही है.
राजधानी दिल्ली में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई और लोगों ने उत्साह के साथ त्यौहार मनाया. आतिशबाजी व अन्य कर्म से रविवार को दीपावली के दिन बड़ी संख्या में आगे की घटनाएं भी दर्ज की गई. गनीमत रही कि आग लगने की घटनाओं में कोई जनहानि की खबर नहीं आई. हालांकि दिल्ली फायर सर्विस के जवान 140 से अधिक स्थानों पर पूरी रात मुस्तैद रहे और हर छोटी बड़ी सूचना पर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया.
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक ने बताया कि कुल 257 कॉल्स में से सबसे बड़ा हिस्सा आग की घटनाओं का था. विभाग को विभिन्न प्रकार की कुल 214 फायर कॉल्स थी, जिनमें रद्दी/कचरे में आग के 40 पटाखों से जुड़ी 24 कॉल्स शामिल हैं. जो कुल कॉल्स का 83.3% थीं. इसके अतिरिक्त अन्य आपातकालीन सेवाएं भी शामिल थीं.
• एनिमल रेस्क्यू (पशु बचाव): 17 कॉल्स (6.6%)
• बर्ड रेस्क्यू (पक्षी बचाव): 7 कॉल्स (2.7%)
• ह्यूमन रेस्क्यू (मानव बचाव): 5 कॉल्स
• स्टैंड-बाय: 3 कॉल्स
• हाउस कोलैप्स (मकान ढहना): 1 कॉल
• रोड एक्सीडेंट (सड़क दुर्घटना): 1 कॉल
रातभर में 281 कॉल्स रेकॉर्ड: दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक शाम और रात के समय सबसे अधिक व्यस्तता रही. दीपावली के दिन शाम 6 बजे से आज सुबह सुबह 6 बजे (12 घंटे की अवधि) के दौरान कुल 281 कॉल्स दर्ज की गईं. इसमें 08 नवंबर को शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच 178 कॉल्स और 09 नवंबर को को 00:01 से सुबह 6:00 बजे के बीच 103 कॉल्स शामिल रहीं. दिल्ली फायर सर्विस के पास सबसे अधिक कॉल का दबाव रात् 8 से 10 बजे के बीच रहा, जिस दौरान अकेले 85 कॉल्स प्राप्त हुईं.
दीपावली पर प्रमुख घटनाएं और राहत एवं बचाव कार्य: दीपावली की रात शहर के विभिन्न इलाकों में कई बड़ी आग की घटनाएं सामने आईं, जिन पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
1. नांगलोई सकरावती: शाम करीब 17:25 बजे दो मंजिला फैक्ट्रियों में मध्यम श्रेणी की आग लगी.
2. नरेला और सफदरगंज: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया व सफदरगंज फ्लाईटओवर के पास एनडीएमसी गोदाम में मेक-4 स्तर की बड़ी आग पर काबू पाया गया.
3. अन्य क्षेत्र: पूठ कलां (बैंक्वेट हॉल), आईपी एक्सटेंशन (मधू विहार), करवाल नगर व शाहदरा के मुख्य बाजार में भी आग की गंभीर घटनाएं दर्ज की गईं.
इस दौरान राहत व बचाव कार्य में जुटे 6 दमकलकर्मी घायल हुए (1 गंभीर और 5 सामान्य रूप से घायल), जिन्हें समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई. कुल मिलाकर कड़े सुरक्षा इंतजामों व सतर्कता के चलते किसी भी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.
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