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855 किलो घी और 174 किलो मिल्क केक जब्त, दिवाली से पहले मिठाई दुकानों पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन

दिवाली से पहले बड़ा एक्शन इस कार्रवाई में अगमकुआं के श्याम घी भंडार से 855 किलोग्राम घी और करीब 174 किलोग्राम मिल्क केक जब्त किया गया. वहीं, रामकृष्णा नगर के एक नूडल्स निर्माण प्रतिष्ठान से 5,550 किलोग्राम नूडल्स पर कार्रवाई की गई. जांच के दौरान कई दुकानों में साफ-सफाई की कमी, खाद्य सामग्री की गलत पैकेजिंग, आवश्यक दस्तावेजों का अभाव और बिना लाइसेंस कारोबार करने जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं.

मिठाई बनाने वाली कार्यशाला में गंदगी दानापुर कैंट के सदर बाजार स्थित साधु स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी की निर्माण इकाई में भी गंभीर अनियमितताएं मिलीं. निरीक्षण के दौरान टीम ने 40 किलोग्राम खोया बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 12 हजार रुपये थी. इसके अलावा 2 किलोग्राम औद्योगिक उपयोग वाले हाइड्रो को भी जब्त कर नष्ट कराया गया. दोनों सामग्रियों की कुल कीमत 12 हजार 300 रुपये बताई गई है.

इसके अलावे नूडल्स निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे आटे से संबंधित अभिलेखों और प्रतिष्ठान की संरचनात्मक स्थिति को लेकर भी सवाल उठे. विभागीय टीम ने नूडल्स और मैदा के नमूने संग्रहित किए. प्रतिष्ठान संचालक को पाई गई कमियों को दूर करने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

5.55 टन नूडल्स की पैकेजिंग में गड़बड़ी खाद्य विभाग की दूसरी टीम ने भूपतिपुर, रामकृष्णा नगर स्थित रिंकू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया. यहां 5,550 किलोग्राम नूडल्स पर कार्रवाई की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 22 हजार रुपये बताई गई है. जांच के दौरान नूडल्स की पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच नंबर से संबंधित जानकारी में अनियमितताएं पाई गईं.

टीम ने घी और मिल्क केक के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए. निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण में इस्तेमाल किए जा रहे कंटेनरों, आवश्यक अभिलेखों और लाइसेंस से संबंधित कमियां सामने आईं. प्रतिष्ठान में वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं होने और अन्य अनियमितताओं के कारण विभागीय टीम ने दुकान बंद करा दी. इतनी बड़ी मात्रा में घी और मिठाई से जुड़े उत्पादों की जब्ती के बाद खाद्य कारोबारियों में भी कार्रवाई को लेकर हलचल है.

174 किलो मिल्क केक जब्त अगमकुआं स्थित श्याम घी भंडार में खाद्य संरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. निरीक्षण के दौरान यहां 855 किलोग्राम घी और पांच बोरियों में रखे करीब 174 किलोग्राम मिल्क केक का भंडार मिला. विभागीय रिपोर्ट के अनुसार घी और मिल्क केक की संयुक्त कीमत करीब 5 लाख 99 हजार 400 रुपये आंकी गई है. इसके अलावे नारियल पाउडर के 18 पैकेट यानी करीब 18 किलोग्राम सामग्री, 5 किलोग्राम खीरा सीड्स और हाइड्रो के छह पैकेट सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर भी कार्रवाई की गई.

खाद्य संरक्षा विभाग की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब दीपावली के मद्देनजर बाजारों में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ रही है. विभाग ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी संग्रहित किए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जांच में मिठाई निर्माण स्थल पर पर्याप्त साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था नहीं मिली. कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में भी कमियां पाई गईं. भंडारगृह में खाद्य और अखाद्य सामग्री एक साथ रखी हुई थी. कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी. खाद्य कारोबार के लिए जारी लाइसेंस में व्यवसाय की श्रेणी सही तरीके से दर्ज नहीं थी. टीम ने बेसन लड्डू और काजू कतली के नमूने लिए और कमियों में सुधार होने तक दो दिनों के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण बंद रखने का निर्देश दिया.

मिठाई बनाने वाली कार्यशाला में गंदगी (ETV Bharat)

मिठाई दुकान में मक्खियां, 20 किलो खोया नष्ट

अनिसाबाद-खगौल स्थित स्वीट्स एंड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड में भी विभागीय टीम ने छापेमारी की. यहां 6 किलोग्राम ड्राई अमचूर पाउडर, 4 किलोग्राम कस्टर्ड पाउडर और 450 ग्राम के 256 पैकेट चाउ नूडल्स जब्त किए गए. इनकी कीमत क्रमशः 4,800 रुपये, 640 रुपये और 8,346 रुपये बताई गई है. इसके अलावा 20 किलोग्राम खोया भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 6 हजार रुपये थी. इसे नष्ट करा दिया गया.

निरीक्षण के दौरान मिठाई बनाने वाले हिस्से में मक्खियां मौजूद मिलीं. कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, पानी की जांच रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट का भी अभाव पाया गया. स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. टीम ने अमचूर पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, चाउ नूडल्स, काजू बर्फी, बेसन की मिठाई, स्वीट खोया और रसगुल्ला समेत सात तरह के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए.

दो दुकानों से 1125 किलो लड्डू दाना जब्त

फुलवारीशरीफ स्थित मां डेयरी प्रोडक्ट में जांच के दौरान 9 लीटर एक्सपायरी दूध मिला. विभागीय टीम ने 540 रुपये मूल्य के इस दूध को मौके पर ही नष्ट करा दिया. यहां से रसगुल्ले का नमूना भी संग्रहित किया गया. प्रतिष्ठान में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 और अनुसूची-4 के तहत आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया.

वहीं, भूपतिपुर स्थित लॉरेंस स्वीट्स में जांच के दौरान 600 किलोग्राम लड्डू दाना जब्त किया गया. इसकी अनुमानित कीमत 75 हजार रुपये बताई गई है. प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार का लाइसेंस नहीं होने के कारण इसे बंद करा दिया गया. इसी इलाके में विकास की मिठाई दुकान पर भी कार्रवाई हुई. यहां से 525 किलोग्राम लड्डू दाना जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 63 हजार रुपये आंकी गई है. लाइसेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण इस दुकान को भी बंद करा दिया गया.

लैब जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, भंडारण, पैकेजिंग और कारोबार से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है. जिन प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए हैं, उनकी प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. दीपावली और छठ के मद्देनजर आने वाले दिनों में भी मिठाई दुकानों, डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी, ताकि त्योहार के दौरान लोगों की सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो सके."- कुमार रवि, सचिव, स्वास्थ्य विभाग



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