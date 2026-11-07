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बिहार के 10 शहरों में प्रदूषण का रेड अलर्ट, पटना समेत कई जिलों में सांस लेना दूभर

बिहार के 10 शहरों में प्रदूषण का रेड अलर्ट ( ETV Bharat )

बिहार के प्रमुख दस शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई (AQI) का स्तर काफी ऊंचा दर्ज किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक बक्सर में एक्यूआई (AQI) का ग्राफ 441 तक पहुंच गया है, जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर स्थिति माना जा रहा है. इसके साथ ही बेतिया में 364, मोतिहारी में 357, मुजफ्फरपुर में 325, सिवान में 326 और सासाराम में 326 का आंकड़ा दर्ज हुआ है.

राजधानी पटना की स्थिति भी चिंताजनक

राज्य के अन्य प्रमुख जिलों जैसे दरभंगा में एक्यूआई 300, समस्तीपुर में 289, भागलपुर में 268 और राजधानी पटना में यह 248 तक दर्ज किया गया है. ये ऊंचे आंकड़े हवा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं. हालांकि अलग-अलग निगरानी प्लेटफॉर्म और समय के अनुसार एक्यूआई के इन आंकड़ों में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है.

सांस के मरीजों के लिए बढ़ा खतरा

राजधानी पटना में पहले से ही बना हुआ वायु प्रदूषण अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण साबित हो रहा है. दिवाली के दौरान पटाखों की आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा को लगातार बढ़ा रहा है. इसका सीधा सबसे बुरा असर खासकर उन लोगों पर पड़ता है, जिन्हें पहले से सांस लेने में गंभीर परेशानी है.

ध्वनि प्रदूषण से बढ़ीं मुश्किलें

पटाखों के जलने से केवल वायु प्रदूषण ही नहीं फैलता, बल्कि इसके धमाकों से ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक स्तर तक बढ़ता है. तेज आवाज वाले पटाखे बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए बड़ी मानसिक और शारीरिक परेशानी पैदा करते हैं. इसलिए त्योहार मनाने के साथ-साथ दूसरों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.

अभिभावक निभाएं अपनी जिम्मेदारी

पर्यावरण विशेषज्ञ उमेश चंद्र के अनुसार, "छोटे बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें घर के माहौल में सिखाया जाता है. इसलिए अभिभावकों को बच्चों को ज्यादा देर तक बाहर रहकर पटाखे जलाने से रोकना चाहिए. सरकार कितना भी प्रयास कर ले, जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं है."

"सरकार की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन केवल कुछ वीआईपी इलाकों में व्यवस्था करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. सरीसाबाद और गर्दनीबाग जैसे इलाकों में भी फैले प्रदूषण, गंदगी, दूषित पानी और खुले नालों की समस्या पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है." -उमेश चंद्र, पर्यावरण विशेषज्ञ