बिहार के 10 शहरों में प्रदूषण का रेड अलर्ट, पटना समेत कई जिलों में सांस लेना दूभर
दिवाली पर पटाखों की आतिशबाजी के कारण बिहार के 10 शहरों में वायु प्रदूषण और एक्यूआई खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 7, 2026 at 8:29 AM IST
पटना: देशभर में दिवाली की धूम के बीच बिहार में पटाखों के धुएं और आतिशबाजी ने हवा को दूषित कर दिया है. रोशनी और खुशियों के इस त्योहार के दौरान लगातार हो रही आतिशबाजी से जहरीले कण वातावरण में घुलकर हवा को जहरीली बना रहे हैं. राज्य में पहले से ही गंभीर बनी हुई प्रदूषण की स्थिति को इस जश्न ने और अधिक चिंताजनक बना दिया है.
दस शहरों में हवा हुई बेहद खराब
बिहार के प्रमुख दस शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई (AQI) का स्तर काफी ऊंचा दर्ज किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक बक्सर में एक्यूआई (AQI) का ग्राफ 441 तक पहुंच गया है, जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर स्थिति माना जा रहा है. इसके साथ ही बेतिया में 364, मोतिहारी में 357, मुजफ्फरपुर में 325, सिवान में 326 और सासाराम में 326 का आंकड़ा दर्ज हुआ है.
राजधानी पटना की स्थिति भी चिंताजनक
राज्य के अन्य प्रमुख जिलों जैसे दरभंगा में एक्यूआई 300, समस्तीपुर में 289, भागलपुर में 268 और राजधानी पटना में यह 248 तक दर्ज किया गया है. ये ऊंचे आंकड़े हवा की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं. हालांकि अलग-अलग निगरानी प्लेटफॉर्म और समय के अनुसार एक्यूआई के इन आंकड़ों में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है.
सांस के मरीजों के लिए बढ़ा खतरा
राजधानी पटना में पहले से ही बना हुआ वायु प्रदूषण अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण साबित हो रहा है. दिवाली के दौरान पटाखों की आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा को लगातार बढ़ा रहा है. इसका सीधा सबसे बुरा असर खासकर उन लोगों पर पड़ता है, जिन्हें पहले से सांस लेने में गंभीर परेशानी है.
ध्वनि प्रदूषण से बढ़ीं मुश्किलें
पटाखों के जलने से केवल वायु प्रदूषण ही नहीं फैलता, बल्कि इसके धमाकों से ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक स्तर तक बढ़ता है. तेज आवाज वाले पटाखे बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए बड़ी मानसिक और शारीरिक परेशानी पैदा करते हैं. इसलिए त्योहार मनाने के साथ-साथ दूसरों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है.
अभिभावक निभाएं अपनी जिम्मेदारी
पर्यावरण विशेषज्ञ उमेश चंद्र के अनुसार, "छोटे बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें घर के माहौल में सिखाया जाता है. इसलिए अभिभावकों को बच्चों को ज्यादा देर तक बाहर रहकर पटाखे जलाने से रोकना चाहिए. सरकार कितना भी प्रयास कर ले, जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक प्रदूषण पर नियंत्रण संभव नहीं है."
"सरकार की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन केवल कुछ वीआईपी इलाकों में व्यवस्था करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. सरीसाबाद और गर्दनीबाग जैसे इलाकों में भी फैले प्रदूषण, गंदगी, दूषित पानी और खुले नालों की समस्या पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है." -उमेश चंद्र, पर्यावरण विशेषज्ञ
सख्त नियम बनाने की उठी मांग
विशेषज्ञों का मानना है कि पटाखों की तेज आवाज और धुआं बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ितों को काफी परेशान करता है. कई बार पटाखों की आवाज इतनी तेज होती है कि आसपास की इमारतों तक में तेज कंपन महसूस होने लगता है. ऐसे में सरकार को पटाखों की आवाज की तीव्रता को देखते हुए सख्त नियम और दुकानों की संख्या सीमित करनी चाहिए.
मिठाई और खिलौनों का दें विकल्प
पर्यावरण कार्यकर्ता लक्ष्मी राय का कहना है कि, "बच्चों को प्यार से समझाया जाना चाहिए कि पटाखे नहीं जलाने पर उन्हें उनकी पसंद की दूसरी चीजें दिलाई जाएंगी. पटाखों को पूरी तरह छोड़ना तुरंत संभव नहीं हो, तो कम से कम उनके इस्तेमाल को काफी हद तक सीमित करना आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है."
"पटाखों की तेज आवाज से बुजुर्ग और छोटे बच्चे डर जाते हैं और इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. इसलिए अभिभावकों को बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. सरकार और आम लोगों को मिलकर पटाखों के इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए प्रयास करना होगा." -लक्ष्मी राय, पर्यावरण कार्यकर्ता
सेहत की अनदेखी करना पड़ेगा भारी
दिवाली खुशियों, रोशनी और आपसी सौहार्द का त्योहार है, लेकिन इसके उत्साह में पर्यावरण और स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जा सकती. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को पटाखों के धुएं और तेज आवाज से दूर रहने की जरूरत है. लोगों को कम धुआं और कम आवाज वाले ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
खुशियों के साथ सुरक्षा भी जरूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर लोगों को लगातार सचेत रहने की आवश्यकता है. जरूरत इस बात की है कि दिवाली की खुशियां मनाते समय हम अपनी और समाज के दूसरे लोगों की सेहत का भी पूरा ख्याल रखें. ऐसा इसलिए क्योंकि स्वच्छ हवा में सांस लेना भी मानव जीवन के लिए उतना ही जरूरी है, जितना त्योहार की खुशियां मनाना.
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