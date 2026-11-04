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जेब पर भारी पड़ रही सूखे मेवों की खुशबू, 30 फीसदी तक बढ़े दाम, बिक्री रह गई आधी

जेब पर भारी पड़ रही सूखे मेवों की खुशबू ( ETV Bharat gfx )

अजमेर: दीपावली आते ही घरों में मिठास और मेवों की खुशबू घुल जाती है, लेकिन इस बार यह खुशबू जेब पर भारी पड़ रही है. अजमेर के बाजारों में ड्राईफ्रूट सजे हैं, काजू-किशमिश-बादाम के ढेर लगे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, भाव पूछ रहे हैं और आधा लेकर लौट रहे हैं. वजह साफ है - ईरान में युद्ध और डॉलर में उछाल ने दीपावली की मेहमान नवाजी 30 फीसदी तक महंगी कर दी है. पहले ईरानी मेवा जहाज से आता था, अब हवाई जहाज से, इसके चलते मालभाड़ा बढ़ गया. इसका सीधा असर ड्राईफ्रूट की कीमतों पर पड़ रहा है.

रिटेलर ही नहीं होलसेलर भी ड्राईफ्रूट्स के दाम बढ़ने से परेशान हैं. दीपावली और सर्दी के सीजन को देखते हुए माल तो खरीद लिया, लेकिन अब बिक्री को देख उनके भी होश उड़े हुए हैं. होलसेलर और रिटेलर दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि खाद्य वस्तुओं में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन त्योहार को देखते हुए बिक्री जरूर बढ़ेगी और ग्राहक ड्राईफ्रूट्स भी खरीदेगा.