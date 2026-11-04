जेब पर भारी पड़ रही सूखे मेवों की खुशबू, 30 फीसदी तक बढ़े दाम, बिक्री रह गई आधी
रिटेलर ही नहीं होलसेलर भी ड्राईफ्रूट्स के दाम बढ़ने से परेशान हैं. पेश है प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 12:41 PM IST
अजमेर: दीपावली आते ही घरों में मिठास और मेवों की खुशबू घुल जाती है, लेकिन इस बार यह खुशबू जेब पर भारी पड़ रही है. अजमेर के बाजारों में ड्राईफ्रूट सजे हैं, काजू-किशमिश-बादाम के ढेर लगे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, भाव पूछ रहे हैं और आधा लेकर लौट रहे हैं. वजह साफ है - ईरान में युद्ध और डॉलर में उछाल ने दीपावली की मेहमान नवाजी 30 फीसदी तक महंगी कर दी है. पहले ईरानी मेवा जहाज से आता था, अब हवाई जहाज से, इसके चलते मालभाड़ा बढ़ गया. इसका सीधा असर ड्राईफ्रूट की कीमतों पर पड़ रहा है.
रिटेलर ही नहीं होलसेलर भी ड्राईफ्रूट्स के दाम बढ़ने से परेशान हैं. दीपावली और सर्दी के सीजन को देखते हुए माल तो खरीद लिया, लेकिन अब बिक्री को देख उनके भी होश उड़े हुए हैं. होलसेलर और रिटेलर दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि खाद्य वस्तुओं में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन त्योहार को देखते हुए बिक्री जरूर बढ़ेगी और ग्राहक ड्राईफ्रूट्स भी खरीदेगा.
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अजमेर के होलसेल व्यापारी विजय कुमार भगतानी बताते हैं कि गत वर्ष की तुलना में ड्राईफ्रूट्स की बिक्री 50 फीसदी ही रह गई. इसका कारण दामों में बढ़ोतरी है. ड्राईफ्रूट्स के दाम 30 फीसदी तक बढ़ गए हैं. पिस्ता और बादाम की कीमतों में 30 फीसदी से भी ज्यादा का उछाल है. किशमिश के दामों में भी 100 रुपए प्रतिकिलो इजाफा है. अंजीर की रेट गत वर्ष जितनी ही है, इसलिए इसकी बिक्री पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. भगतानी ने बताया कि पहले ईरान से बड़ी मात्रा में ड्राईफ्रूट्स जहाज से भारत आते थे, लेकिन युद्ध के कारण अब हवाई जहाज से ड्राईफ्रूट्स आ रहे हैं. इसके चलते मालभाड़ा 100 से 150 रुपए प्रतिकिलो बढ़ गया. डॉलर के दाम बढ़ने से भी ड्राईफ्रूट के दामों में उछाल आया है, इसलिए अमेरिका से आने वाले कैलिफोर्निया बादाम के दामों में 30 फीसदी उछाल है.
बिक्री कम हुई: ड्राईफ्रूट्स के दाम बढ़ने का सीधा असर रिटेल ब्रिकी पर पड़ा है. रिटेलर व्यापारी दीपक बताते हैं कि त्योहारी सीजन में बाजार ठीक है, लोग घरों से बाहर खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस बार ड्राईफ्रूट्स कम मात्रा में खरीद रहे हैं. पहले जो ग्राहक 1 किलो बादाम लेते थे, वे अब आधा किलो ले रहे हैं. महंगाई का सीधा असर ग्राहकों के बजट पर पड़ा है. खाद्य वस्तुओं में महंगाई पहले से तेज है, उसके बावजूद ड्रायफ्रूट के दाम 'कोढ़ में खाज' का काम कर रहे हैं.
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विदेश से कम आ रहा माल: दीपक बताते हैं कि ड्राईफ्रूट अधिकांशतः विदेश से आते हैं. गत वर्ष की तरह इस बार भी माल कम आ रहा है. महंगाई के कारण ग्राहकों की जेब पर ज्यादा असर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि रिटेल भाव देखें तो अमेरिकन बादाम 800 रुपए प्रतिकिलो था, जो अब 1000 से 1300 रुपए प्रतिकिलो तक हो गई. काजू गत वर्ष 800 रुपए प्रतिकिलो था जो अब 1 हजार से 1350 रुपए प्रतिकिलो तक बिक रहा है. गत वर्ष की तुलना में किशमिश के दामों में 100 रुपए प्रतिकिलो की तेजी आई है. अखरोट के दाम 600 रुपए प्रतिकिलो थे जो अब 800 से 1000 रुपए किलो तक बिक रहा है. पिस्ते के भाव में काफी तेजी आई है. यह 2 हजार रुपए किलो तक आ गया है.
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सर्दी में रहती है ड्राई फ्रूट की डिमांड और खपतः अजमेर में ड्राई फ्रूट की डिमांड दिवाली के 15 दिन पहले से बढ़ जाती है जो पूरे सर्दी के सीजन तक रहती है. होलसेल व्यापारी विजय कुमार भगतानी बताते है कि बादाम अमेरिका और ईरान से आता है, जबकि काजू कोंकण और अफ्रीका से आता है. खुरमानी, अंजीर, किशमिश अफगानिस्तान से आ रहे हैं. ईरान से बादाम और पिस्ता आ रहा है. अजमेर में दीपावली से पूरे सर्दी के सीजन में 55 हजार किलो काजू , 52 हजार किलो बादाम, 15 हजार किलो पिस्ता, 30 हजार किलो किशमिश, 10 हजार किलो अंजीर की खपत होती है. इस बीच शादी का सीजन भी होता है. ऐसे में खपत कम और ज्यादा भी हो सकती है.
महंगाई के कारण खरीद में कर रहे कटौतीः ग्राहक बताते हैं कि इस बार दीपावली का त्योहार महंगा पड़ने वाला है. खाद्य वस्तुओं में महंगाई पहले से है. गत वर्ष से ड्राई फ्रूट भी महंगे हो गए हैं. इस कारण बजट भी गड़बड़ा रहा है. ग्राहक नंद किशोर दाधीच बताते हैं कि दीपावली पर घर में मेहमानों की आवाजाही रहती है. रिश्तेदारों में मिठाइयों के साथ-साथ सूखे मेवों को देने का भी प्रचलन है.
बहन बेटियों को भी मिठाई और सूखे मेवे भिजवाए जाते हैं. इस बार सूखे मेवे के दामों में वृद्धि होने के कारण बजट बढ़ गया है. त्योहार तो मानना पड़ेगा और मेहमान नवाजी भी करनी पड़ेगी, इसलिए पहले सूखे मेवों की खरीद में 60 फीसदी कटौती करनी पड़ रही है. प्रमोद शर्मा बताते हैं कि घर में मिठाइयां दीपावली पर बनती हैं. घर आने वाले मेहमानों के लिए मिठाई के साथ-साथ ड्राई फ्रूट्स भी रखे जाते हैं. इस बार मिठाई के साथ-साथ ड्राई फ्रूट्स के दाम भी काफी बढ़ गए हैं, इसलिए आवश्यकता से कम ड्राई फ्रूट्स खरीदना मजबूरी हो गया है.