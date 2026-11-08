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Jaipur Drone Show: जयपुर के आसमान में 500 ड्रोन्स का अद्भुत कमाल, देखें कैसे बना शुभ दीपावली का संदेश

जयपुर : दीपावली का उत्साह, संगीत की धुनें और आसमान में जगमगाती रोशनी, शनिवार रात जयपुर के आसमान में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जयपुरवासियों की दीपावली को यादगार बनाने के लिए नगर निगम जयपुर और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से आयोजित 'दीवाली खुशियों वाली' कार्यक्रम के तहत भव्य ड्रोन म्यूजिक शो आयोजित किया गया. इसमें 500 से अधिक ड्रोन ने एक साथ आसमान में उड़ान भरकर अद्भुत आकृतियां बनाईं.

कभी आसमान में भगवान गणेश की छवि उभरी तो कभी मां लक्ष्मी की आकृति ने लोगों का ध्यान खींचा. ड्रोन के जरिए शहरवासियों को शुभ दीपावली का संदेश भी दिया गया. संगीत की धुनों के साथ तालमेल बिठाते ड्रोन के इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. कई लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ इस अनूठे आयोजन का आनंद लेते नजर आए. इस दौरान अमर जवान ज्योति पर भी लाइट वाले दीपकों से विशेष रोशनी की गई, जिसके साथ शहर वासी सेल्फी लेते नजर आए.

तकनीक के साथ विरासत का संगम : कार्यक्रम में महापौर सुनील कोठारी और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा भी अपने परिवार के साथ पहुंचे. इस दौरान महापौर सुनील कोठारी ने कहा कि दीपावली के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए तकनीक के माध्यम से खुशियों और उत्साह को व्यापक रूप से प्रदर्शित करने का ये नवाचार किया गया है. ड्रोन शो नए और आधुनिक जयपुर की तस्वीर पेश करता है. जयपुर अपनी विरासत को संजोए हुए है और समय के साथ आधुनिक तकनीक को भी अपना रहा है. एक ओर परकोटे के बाजारों में पारंपरिक रोशनी जयपुर की विरासत को प्रदर्शित कर रही है, वहीं दूसरी ओर ड्रोन शो आधुनिकता के साथ भविष्य की ओर बढ़ते शहर का संदेश दे रहा है. शहरवासियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी से स्पष्ट है कि लोगों को ये प्रयोग पसंद आया है.

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दीपावली की शाम होगी भव्य आतिशबाजी : महापौर ने बताया कि दीपावली और आतिशबाजी एक-दूसरे के पर्याय हैं. इसी भावना को ध्यान में रखते हुए दीपावली की शाम इसी स्थान पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा. उन्होंने शहरवासियों से आयोजन स्थल पर पहुंचकर आतिशबाजी का आनंद लेने की अपील की. साथ ही 'म्हारो जयपुर, प्यारो जयपुर' की भावना के साथ शहर को आगे बढ़ाते हुए 'न्यारो जयपुर' बनाने का आह्वान किया. वहीं, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने कहा कि आयोजन में बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे. मुख्यमंत्री के भी निर्देश थे कि इस बार जयपुरवासियों को भव्य दीपावली का एहसास कराया जाए. इसी दिशा में जेडीए और नगर निगम ने मिलकर यह आयोजन किया है. ड्रोन शो के आकर्षक नजारों को देखने के लिए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया. कई जगह वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा.