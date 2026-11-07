Diwali 2026: दीपावली पर अस्पताल अलर्ट मोड पर, बर्न यूनिट में 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर
चिकित्सा मंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से जुड़े चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त करने के निर्देश दिए हैं.
Published : November 7, 2026 at 3:56 PM IST
जयपुर: दीपावल पर्व पर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं और बर्न यूनिट को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 6 से 11 नवंबर तक विशेष इंतजाम किए गए हैं.
एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, नेत्र, न्यूरोसर्जरी और निश्चेतना विभाग से एक-एक सहायक आचार्य अथवा सीनियर रेजिडेंट को 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं में तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं. बर्न मरीजों के लिए वार्ड आरक्षित रखने तथा आने वाले मरीजों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा. अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों, संसाधनों और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ट्रॉमा एवं अस्थि रोग संस्थान को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.
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अवकाश निरस्त किए: चिकित्सा मंत्री ने कहा कि दीपावली के दौरान पटाखों से जलने, आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका रहती है. ऐसे में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं से जुड़े चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं. सभी अस्पतालों में आपातकालीन उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. बर्न यूनिट में आवश्यक संसाधन, दवाइयां और उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके.
उन्होंने निर्देश दिए कि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा कर्मी ड्यूटी पर उपलब्ध रहें. अस्पतालों में आवश्यक स्टाफ की तैनाती की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं तैयार रखी जाएं. चिकित्सा मंत्री ने कहा कि त्योहार के दौरान आमजन को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.
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