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Diwali 2026: दीपावली पर अस्पताल अलर्ट मोड पर, बर्न यूनिट में 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर

एसएमएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावल पर्व पर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं और बर्न यूनिट को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 6 से 11 नवंबर तक विशेष इंतजाम किए गए हैं.