बाजार में छाया स्काई शॉट और बटरफ्लाई वाला पटाखा, अनार-फुलझड़ी का क्रेज घटा
400 फीट की ऊंचाई पर रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाले फैंसी पटाखों की सबसे ज्यादा डिमांड. बटरफ्लाई और ग्रीन पटाखे बने लोगों की पहली पसंद.
Published : November 6, 2026 at 2:20 PM IST
जयपुर: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. दीपोत्सव की तैयारियों के बीच पटाखा बाजार में बदला ट्रेंड दिख रहा है. दीपावली की कभी पहचान रहे अनार, जमीन चक्कर और फुलझड़ी अब लोगों की पहली पसंद नहीं रहे. इनकी जगह फैंसी पटाखों ने ले ली है. बाजार में स्काई शॉट और बटरफ्लाई जैसे पटाखों की सर्वाधिक मांग है. आसमान में 300 से 400 फीट की ऊंचाई तक जाकर रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाले स्काई शॉट लोगों को खासे लुभा रहे हैं. ग्रीन पटाखों के प्रति भी ग्राहकों का रुझान बढ़ा है.
राजधानी के पुराने आतिश मार्केट और परकोटे के विभिन्न बाजारों में पटाखों की खरीदारी परवान पर है. कारोबारियों का कहना है कि अब पटाखों की बिक्री का पैटर्न बदल गया. पहले दीपावली से 10 से 15 दिन पहले ही पटाखों की खरीदारी शुरू कर देते थे, लेकिन अब ज्यादातर ग्राहक त्योहार से दो-तीन दिन पहले ही बाजार पहुंचते हैं. इसके चलते कारोबारियों को बिक्री में तेजी का इंतजार रहता है.
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स्काई शॉट और बटरफ्लाई ने छीनी जगह: इस बार पटाखा बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड स्काई शॉट की है. बटरफ्लाई और अन्य फैंसी पटाखे भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं. कारोबारियों के मुताबिक, अब कंपनियां शादी-ब्याह और बड़े आयोजनों में इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी को छोटे आकार में तैयार कर रही हैं. इनमें भी पहले जैसे आकर्षक इफेक्ट देखने को मिलते हैं. यही वजह है कि ग्राहक परंपरागत पटाखों की बजाय नए डिजाइन और रंग-बिरंगी रोशनी वाले पटाखों को प्राथमिकता दे रहे हैं. पटाखा विक्रेता सोहेल खान ने कहा कि इस बार बाजार में फैंसी पटाखों की नई वैरायटी आई हैं. इनमें बटरफ्लाई और स्काई शॉट की सबसे ज्यादा मांग है. स्काई शॉट 300 से 400 फीट की ऊंचाई पर जाकर फटते हैं. अनार, जमीन चक्कर और फुलझड़ी जैसे परंपरागत पटाखों की मांग अब पहले जैसी नहीं रही. ग्राहकों का रुझान भी आधुनिक पटाखों की तरफ बढ़ा है.
शिवकाशी से आ रही पटाखों की खेप : दिलचस्प पहलू है कि जयपुर को कभी आतिशबाजी कला का बड़ा केंद्र माना जाता था. शहर की स्थापना के बाद से ही यहां आतिशबाजी की परंपरा रही है. जयपुर की शोरगर बिरादरी पीढ़ियों से पटाखे बनाने की कला में माहिर रही है. यहां के कारीगर अनार, फ्लावर पॉट, जमीन चक्कर और फुलझड़ी जैसे परंपरागत पटाखे तैयार करने के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन समय के साथ कला सिमटती चली गई. आज राजधानी के बाजार में बिकने वाले अधिकांश पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी से आ रहे हैं. शिवकाशी देश में आतिशबाजी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है.
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जयपुर में विशेषज्ञ शोरगर : पटाखा विक्रेता जहीर अहमद का कहना है, समय के साथ पटाखों की डिजाइन और निर्माण में बड़ा बदलाव आया है. पहले बड़े आयोजनों में इस्तेमाल होने वाली आतिशबाजी को अब कंपनियों ने छोटे आकार में तैयार कर दिया है. इनमें भी उसी तरह के आकर्षक इफेक्ट मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि जयपुर के शोरगर कारीगर परंपरागत आतिशबाजी बनाने में विशेषज्ञ थे, लेकिन सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन के अभाव में यह कला मरणासन्न अवस्था में पहुंच गई है. सरकार हस्तकला को बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन शोरगर कारीगरों को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा.
ग्रीन पटाखों का दावा, प्रदूषण कम करने पर जोर : कारोबारियों का कहना है, पिछले दो वर्षों से बाजार में ग्रीन पटाखों की उपलब्धता बढ़ी है. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किए जाने वाले इन पटाखों में पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम धुआं निकलने का दावा किया जा रहा है. सोहेल खान के अनुसार, पटाखे लैब में जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही बाजार में बिक्री के लिए आते हैं.
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परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ा पटाखा कारोबार: जयपुर के पटाखा बाजार में बदलता ट्रेंड केवल ग्राहकों की पसंद में बदलाव नहीं, बल्कि आतिशबाजी कारोबार की बदलती तस्वीर भी बयां कर रहा है. स्काई शॉट और बटरफ्लाई जैसे आधुनिक पटाखे बाजार पर छाए हैं, वहीं जयपुर की पारंपरिक शोरगर कला संरक्षण के अभाव में अपनी पहचान खोती जा रही है.कभी जिस जयपुर की आतिशबाजी देश-दुनिया में मशहूर थी, आज उसी जयपुर का पटाखा बाजार बड़े पैमाने पर शिवकाशी से आने वाली खेप पर निर्भर होता जा रहा है.
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