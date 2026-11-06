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बाजार में छाया स्काई शॉट और बटरफ्लाई वाला पटाखा, अनार-फुलझड़ी का क्रेज घटा

जयपुर के पुराने आतिश मार्केट में सजी पटाखों की दुकानें ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. दीपोत्सव की तैयारियों के बीच पटाखा बाजार में बदला ट्रेंड दिख रहा है. दीपावली की कभी पहचान रहे अनार, जमीन चक्कर और फुलझड़ी अब लोगों की पहली पसंद नहीं रहे. इनकी जगह फैंसी पटाखों ने ले ली है. बाजार में स्काई शॉट और बटरफ्लाई जैसे पटाखों की सर्वाधिक मांग है. आसमान में 300 से 400 फीट की ऊंचाई तक जाकर रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाले स्काई शॉट लोगों को खासे लुभा रहे हैं. ग्रीन पटाखों के प्रति भी ग्राहकों का रुझान बढ़ा है.