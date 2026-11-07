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दीपावली पर अस्पताल अलर्ट, फायर ब्रिगेड ने भी कसी कमर, जानिए देहरादून में कैसी हैं तैयारियां

दीपावली की तैयारियां ( ETV Bharat )

देहरादून: दीपावली त्योहार को देखते हुए जहां एक ओर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है. वहीं, दीपावली के मद्देनजर इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों के साथ ही 108 एंबुलेंस और अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि दीपावली त्योहार के दौरान कई बार आगजनी और लोगों के घायल होने के मामले भी सामने आते हैं. जिसके चलते इससे जुड़े हुए भी भाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.

दीपावली के उत्सव के बीच प्रशासन ने सुरक्षा और इमरजेंसी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है. पटाखों से होने वाली आगजनी, जलने, चोट और सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, 108 एंबुलेंस और अग्निशमन विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं. प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है. साथ ही पैदल गश्त, वाहन पेट्रोलिंग, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से भी किसी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करने ओर जोर दिया है. जिसके तहत एम्बुलेंस में लिए 108, पुलिस एवं अग्निशमन के लिए 112, अग्निशमन के लिए 101 और पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 पर कॉल कर सकते हैं.