दीपावली पर अस्पताल अलर्ट, फायर ब्रिगेड ने भी कसी कमर, जानिए देहरादून में कैसी हैं तैयारियां
Diwali 2026 :देहरादून जिले के 12 लोकेशन पर फायर टेंडर लगाए जा रहे हैं. साथ ही अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2026 at 5:13 PM IST
देहरादून: दीपावली त्योहार को देखते हुए जहां एक ओर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है. वहीं, दीपावली के मद्देनजर इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों के साथ ही 108 एंबुलेंस और अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि दीपावली त्योहार के दौरान कई बार आगजनी और लोगों के घायल होने के मामले भी सामने आते हैं. जिसके चलते इससे जुड़े हुए भी भाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है.
दीपावली के उत्सव के बीच प्रशासन ने सुरक्षा और इमरजेंसी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है. पटाखों से होने वाली आगजनी, जलने, चोट और सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, 108 एंबुलेंस और अग्निशमन विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं. प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है. साथ ही पैदल गश्त, वाहन पेट्रोलिंग, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से भी किसी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर इस्तेमाल करने ओर जोर दिया है. जिसके तहत एम्बुलेंस में लिए 108, पुलिस एवं अग्निशमन के लिए 112, अग्निशमन के लिए 101 और पुलिस कंट्रोल रूम के लिए 100 पर कॉल कर सकते हैं.
इसके अलावा, सरकारी व निजी अस्पतालों में इमरजेंसी बेड रिजर्व रखे गए हैं. अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और पैरामेडिक स्टाफ को त्योहार के दौरान ड्यूटी पर तैनात किया गया है. जिससे जलने, चोट या आंखों में चोट की स्थिति में तत्काल इलाज मिल सके.
देहरादून के सीएमओ ने कहा सभी अस्पतालों को इमरजेंसी वार्ड में प्रयाप्त मात्र में दवाईयां और अन्य मेडिकल संबंधित चीजें रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, अस्पतालों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की नाइट ड्यूटी तय करने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे आग, दुर्घटना या चोट की स्थिति में तमाम इलाज लाभ दिया जा सके.
दीपावली के दौरान किसी भी आपात स्थिति के लिए प्रदेशभर में कैम्प 108 सेवा की 272 एम्बुलेंस मुस्तैद रहेगी. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कैंप 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के जीएम प्राजेक्ट्स अनिल शर्मा ने कहा दीपावली को देखते हुए प्रदेश भर में तैनात सभी 272 एम्बुलेंस को हाई एलर्ट पर रखने के निर्देश दिये गये हैं. कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थित से निपटने के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है. दीपावली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्बुलेंस जाम में न फंसे इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तकनीकी तैयारियां की गयी हैं. देहरादून जिले में सर्वे चैक, घंटाघर, जाखन, रायपुर, बल्लूपुर चैक, प्रेमनगर, विधानसभा, रेसकोर्स में मुख्य चैराहों पर एम्बुलेंस की तैनाती की गयी है.
-अनिल शर्मा, जीएम प्राजेक्ट्स, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा
पटाखा बाजार, मॉल और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दमकल वाहनों की तैनाती की गई है. अग्निशमन विभाग की टीमें को आग, धुआं और चोट की किसी भी घटना पर तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार की गई हैं. देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने कहा-
देहरादून जिले के 12 लोकेशन पर फायर टेंडर लगाए जा रहे हैं. जिसमें पलटन बाजार, दिलाराम बाजार, घंटाघर चौक, प्रेमनगर, धर्मपुर, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, सहारनपुर चौक, दर्शानी गेट, किर्शाली चौक, मसूरी डायवर्जन और निरंजनपुर मंडी शामिल हैं. देहरादून जिले में 46 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. 8 बड़े फायर टेंडर, 2 छोटे फायर टेंडर और दो मोबाइल बैग पैक तैनात किया गया है. इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों और फायर टेंडर को रिजर्व में रखा गया है.
-अभिनव त्यागी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, देहरादून
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