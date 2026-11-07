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Diwali 2026: 8 नवंबर को कुंभ लग्न में करें मां लक्ष्मी की पूजा, जानें शुभ मुहूर्त और कब से कब तक है राहुकाल

पटना: दीपावली यानी दीपों का उत्सव. यह केवल पटाखे फोड़ने, मिठाइयां खाने और घर सजाने का त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन के अंधकार को दूर कर सुख, समृद्धि और प्रकाश की ओर बढ़ने का आध्यात्मिक अवसर भी है. इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान है.

ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस बार 8 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी. इस दिन अमावस्या तिथि सुबह 10:50 बजे से शुरू हो रही है. दीपावली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन और विशेष साधना के लिए अलग-अलग शुभ मुहूर्त निर्धारित हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि घर और प्रतिष्ठानों में पूजा कब करनी चाहिए, मध्य रात्रि में लक्ष्मी साधना का क्या महत्व है और किस मंत्र का जाप करना चाहिए.

जानें पूजा का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)

दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि 8 नवंबर को दिन में पूजा करने के इच्छुक लोगों के लिए कुंभ लग्न का समय श्रेष्ठ है. कुंभ लग्न दोपहर 1 बजे से 2:03 बजे तक रहेगा. इस दिन राहुकाल दोपहर 3:50 बजे से शाम 5:13 बजे तक है. इस दौरान दीपावली के मुख्य पूजन से बचना चाहिए.

राहुकाल समाप्त होने के बाद पूजा की जा सकती है, लेकिन गणेश-लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 5:38 बजे से 7:34 बजे तक रहेगा. यह वृषभ लग्न यानी स्थिर लग्न का समय है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दीपावली पर गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए स्थिर लग्न को विशेष महत्व दिया जाता है. इसलिए गृहस्थ और व्यापारी वर्ग इस समय में विधि-विधान से पूजा कर सकते हैं.

कुंभ लग्न का समय पूजा के लिए श्रेष्ठ (ETV Bharat)

मध्य रात्रि में क्यों होती है लक्ष्मी साधना?

दीपावली की रात केवल गणेश-लक्ष्मी पूजन ही नहीं, बल्कि विशेष लक्ष्मी साधना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. पंडित राजन उपाध्याय बताते हैं कि गणेश-लक्ष्मी पूजन का शुभ समय शाम का है, जबकि विशेष साधना मध्य रात्रि में सिंह लग्न के दौरान की जाती है. इस बार सिंह लग्न रात 12:06 बजे से 2:19 बजे तक रहेगा.

"धार्मिक मान्यता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और बहुत कम समय में पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं. सिंह लग्न को उनकी साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है. यही वजह है कि लक्ष्मी साधना करने वाले साधक और बड़े व्यवसायी मध्य रात्रि में विशेष अनुष्ठान करते हैं."- पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य

इस दौरान माता लक्ष्मी के श्रीं बीज मंत्र का 16 माला जाप करने का विधान बताया गया है. इसके अलावा 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का भी जाप करना चाहिए. मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से की गई साधना से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. मां लक्ष्मी दीपावली के दिन सिंह लग्न के समय ही पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आती हैं, इसीलिए लोग इसी समय लक्ष्मी की साधना करते हैं.

व्यापारियों और गृहस्थों के गणेश जी की सूंड में क्या है अंतर?

दीपावली पर गणेश-लक्ष्मी पूजा के दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा की सूंड की दिशा का भी विशेष धार्मिक महत्व बताया जाता है. पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गृहस्थों की पूजा में गणेश जी की सूंड की दिशा को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं.

पंडित राजन उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य (ETV Bharat)

व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की स्थापना को विशेष महत्व दिया जाता है. इसे दक्षिणावर्ती गणेश कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा से व्यापार में उन्नति, कार्यों में सिद्धि और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है. हालांकि, दक्षिणावर्ती गणेश की पूजा में विशेष नियमों और विधि-विधान का पालन करना जरूरी माना जाता है.

वहीं, घरों में गृहस्थ जीवन के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी यानी वामावर्ती गणेश की स्थापना अधिक प्रचलित है. इन्हें सरलता से प्रसन्न होने वाला और गृहस्थ जीवन में सुख-शांति प्रदान करने वाला माना जाता है. मान्यता है कि इनकी पूजा से परिवार में शांति, सौहार्द और शुभता बनी रहती है. इसलिए दीपावली पर गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय उनकी सूंड की दिशा का भी ध्यान रखा जाता है.

दीपावली पर शुभ मुहूर्त में करें पूजा (ETV Bharat)

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