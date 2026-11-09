जयपुर के परकोटे में सपरिवार पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, प्रोटोकॉल छोड़ आमजन के बीच पैदल घूमे, बच्चों को बांटी चॉकलेट
दीपावली पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परिवार संग जयपुर परकोटे में पैदल घूमे. प्रोटोकॉल से दूर आमजन, व्यापारियों से मिले त्योहार की बधाई दी.
Published : November 9, 2026 at 9:02 AM IST
जयपुर : दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बिल्कुल अलग और सहज रूप देखने को मिला. रविवार रात वे किसी वीआईपी प्रोटोकॉल या औपचारिक सरकारी तामझाम के बिना, सपरिवार जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे की सड़कों पर आम नागरिकों के बीच निकल पड़े. सांगानेरी गेट से लेकर न्यू गेट तक उन्होंने पैदल चलकर चारदीवारी की मनमोहक रोशनी देखी और लोगों के साथ सीधे त्योहार की खुशियां बांटीं.
सांगानेरी गेट से न्यू गेट तक पैदल भ्रमण : मुख्यमंत्री ने अपने पैदल भ्रमण की शुरुआत सांगानेरी गेट से की. इसके बाद वे बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार होते हुए न्यू गेट पहुंचे. पूरे रास्ते वे शहर की पारंपरिक रोशनी, तोरण द्वारों और दीपोत्सव की सजावट को निहारते रहे. भीड़भाड़ वाले बाजार में मुख्यमंत्री को अचानक अपने बिल्कुल करीब पैदल चलते देखकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था. महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने भी बिना किसी औपचारिकता के लोगों से मुलाकात की. बच्चों को दुलार किया और चॉकलेट बांटी, युवाओं से हाथ मिलाया साथ ही बुजुर्गों से आत्मीयता के साथ बातचीत कर उन्हें त्योहार की बधाई दी.
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प्रोटोकॉल से दूर, परिवार के साथ आमजन के बीच पहुंचे CM : मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल बाजार की सजावट देखने तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने परकोटे की सड़कों पर पैदल चलते हुए आमजन के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं. आमतौर पर मुख्यमंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और प्रोटोकॉल का अलग इंतजाम रहता है, लेकिन इस दौरान उनका अंदाज सहज और पारिवारिक नजर आया.
दीपावली के पावन पर्व पर गुलाबी नगरी जयपुर की जगमगाती गलियों और रोशनी से सजे बाजारों में आमजन के बीच पहुंचकर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दीं। दीपों का यह पावन पर्व हर घर-आंगन को सुख, समृद्धि और खुशहाली के प्रकाश से आलोकित करे। https://t.co/7SnhGM1qCI— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 8, 2026
सपरिवार बाजार में घूमते मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधे संवाद किया. जयपुर के परकोटे में दीपावली के अवसर पर बाजारों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया था. मुख्यमंत्री ने सांगानेरी गेट से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और बड़ी चौपड़ तथा त्रिपोलिया बाजार होते हुए न्यू गेट तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बाजार की सजावट देखी और शहर के दीपोत्सवी माहौल का आनंद लिया. इस भ्रमण के दौरान जयपुर नगर निगम हेरिटेज के महापौर सुनील कोठारी, पार्षद पुनीत कर्नावट सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
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