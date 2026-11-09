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जयपुर के परकोटे में सपरिवार पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, प्रोटोकॉल छोड़ आमजन के बीच पैदल घूमे, बच्चों को बांटी चॉकलेट

परकोटे की सड़कों पर उतरे CM भजनलाल ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बिल्कुल अलग और सहज रूप देखने को मिला. रविवार रात वे किसी वीआईपी प्रोटोकॉल या औपचारिक सरकारी तामझाम के बिना, सपरिवार जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे की सड़कों पर आम नागरिकों के बीच निकल पड़े. सांगानेरी गेट से लेकर न्यू गेट तक उन्होंने पैदल चलकर चारदीवारी की मनमोहक रोशनी देखी और लोगों के साथ सीधे त्योहार की खुशियां बांटीं.

​सांगानेरी गेट से न्यू गेट तक पैदल भ्रमण : मुख्यमंत्री ने अपने पैदल भ्रमण की शुरुआत सांगानेरी गेट से की. इसके बाद वे बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार होते हुए न्यू गेट पहुंचे. पूरे रास्ते वे शहर की पारंपरिक रोशनी, तोरण द्वारों और दीपोत्सव की सजावट को निहारते रहे. भीड़भाड़ वाले बाजार में मुख्यमंत्री को अचानक अपने बिल्कुल करीब पैदल चलते देखकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था. महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने भी बिना किसी औपचारिकता के लोगों से मुलाकात की. बच्चों को दुलार किया और चॉकलेट बांटी, युवाओं से हाथ मिलाया साथ ही बुजुर्गों से आत्मीयता के साथ बातचीत कर उन्हें त्योहार की बधाई दी.