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Diwali 2026: इस गांव में दीपावली हो भी गई, एक सपना और फिर 7 दिन पहले त्योहार मनाने की शुरू हुई अनोखी परंपरा

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धमतरी: देशभर में दीपावली को लेकर जहां लोग तैयारियों में लगे हैं वहीं छत्तीसगढ़ के एक गांव में 7 दिन पहले ही ये त्योहार हो भी गया. देशभर में जहां त्योहार के दिन कई तरह की अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं. वहीं धमतरी के सेमरा गांव में दीपावली के साथ ही 4 प्रमुख त्योहार को तय तिथि से 7 दिन पहले ही मनाने की परंपरा है.

धमतरी के सेमरा गांव में एक सप्ताह पहले मनाई जाती है दीपावली (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 4 त्योहार, 7 दिन पहले का जश्न छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्थाओं के बीच धमतरी जिले का सेमरा सी गांव अपनी एक अनूठी पहचान रखता है. यहां दीपावली, होली, हरियाली और पोला जैसे चार प्रमुख त्योहार सामान्य तिथि से एक सप्ताह पहले मनाए जाते हैं. सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे गांव के आराध्य सिरदार देव की मान्यता जुड़ी हुई है. इस बार भी मंगलवार 3 नवंबर को गांव में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया. दीयों की रोशनी से घर-आंगन जगमगाए, रंगोलियों से चौखट सजी और गांव में उत्सव का माहौल नजर आया. इस अनूठी परंपरा को देखने और त्योहार में शामिल होने आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.