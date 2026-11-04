Diwali 2026: इस गांव में दीपावली हो भी गई, एक सपना और फिर 7 दिन पहले त्योहार मनाने की शुरू हुई अनोखी परंपरा
सदियों से कायम परंपरा..! धमतरी के सेमरा गांव में एक सप्ताह पहले मनाई जाती है दीपावली समेत 4 त्योहार, संवाददाता अभिषेक मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 2:02 PM IST
धमतरी: देशभर में दीपावली को लेकर जहां लोग तैयारियों में लगे हैं वहीं छत्तीसगढ़ के एक गांव में 7 दिन पहले ही ये त्योहार हो भी गया. देशभर में जहां त्योहार के दिन कई तरह की अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं. वहीं धमतरी के सेमरा गांव में दीपावली के साथ ही 4 प्रमुख त्योहार को तय तिथि से 7 दिन पहले ही मनाने की परंपरा है.
4 त्योहार, 7 दिन पहले का जश्न
छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं और लोक आस्थाओं के बीच धमतरी जिले का सेमरा सी गांव अपनी एक अनूठी पहचान रखता है. यहां दीपावली, होली, हरियाली और पोला जैसे चार प्रमुख त्योहार सामान्य तिथि से एक सप्ताह पहले मनाए जाते हैं. सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे गांव के आराध्य सिरदार देव की मान्यता जुड़ी हुई है. इस बार भी मंगलवार 3 नवंबर को गांव में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया. दीयों की रोशनी से घर-आंगन जगमगाए, रंगोलियों से चौखट सजी और गांव में उत्सव का माहौल नजर आया. इस अनूठी परंपरा को देखने और त्योहार में शामिल होने आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
सिरदार देव की कहानी
ग्रामीणों के अनुसार सिरदार देव की कहानी उनके पूर्वजों से चली आ रही है. बताया जाता है कि पुराने समय में सेमरा सी गांव छोटे-छोटे घरों और घने जंगलों से घिरा हुआ था. जंगली जानवरों और अन्य बाधाओं के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसी दौरान सिरदार नाम के एक व्यक्ति गांव में शिकार करने पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से राहत दिलाई, लेकिन इस दौरान स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए.
इसके बाद कहा जाता है कि गांव के पुजारी को स्वप्न में सिरदार देव के निर्देश मिले. ग्रामीणों को पहले उनकी पूजा-अर्चना करने और इसके बाद ही त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई. तभी से गांव में सिरदार देव की आराधना के बाद प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं. ग्रामीण इस मान्यता को गांव की सुख-शांति, सुरक्षा और समृद्धि से जोड़कर देखते हैं.
7 दिन पहले मनाने की परंपरा
गांव के लोगों की मानें तो गांव के देवता सिरदार देव हैं. सालों पहले जब गांव में विपदा आई थी, तब गांव के मुखिया को ग्राम देवता सिरदार देव सपने में आए और आदेश दिया कि हर त्योहार और पर्व सात दिन पहले मना लें. अगर ऐसा नहीं किया तो गांव में फिर से कोई न कोई विपदा जरूर आएगी. शुरू में सभी लोगों ने इस बात को नहीं माना और परंपरागत रूप से त्योहार मनाने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में संकट आने लगा. कभी बीमारी, तो कभी अकाल पड़ने लगा. तब ग्रामीणों ने सपने वाली बात का पालन करने का फैसला किया.
सिरदार देव मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित
सेमरा सी गांव की परंपरा का एक और विशेष पहलू सिरदार देव मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित होना है. यहां केवल पुरुष ही मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं. ग्रामीणों के अनुसार यह व्यवस्था भी पूर्वजों से चली आ रही धार्मिक मान्यता का हिस्सा है, जिसका आज तक पूरी श्रद्धा के साथ पालन किया जा रहा है. गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है. ग्रामीणों का मानना है कि सिरदार देव की पूजा और परंपरागत तरीके से त्योहार मनाने से गांव में सुख-शांति बनी रहती है. मान्यता के विपरीत त्योहार मनाने के पुराने प्रयासों को ग्रामीण विपत्तियों और परेशानियों से जोड़कर देखते हैं. यही वजह है कि वर्षों पुरानी इस परंपरा में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है.
15 से 20 गांवों के मेहमान पहुंचते हैं
गांव के सरपंच छबिलेश कुमार सिन्हा बताते हैं कि सिरदार देव की कृपा और मान्यता के अनुसार गांव में चार प्रमुख त्योहार एक सप्ताह पहले मनाए जाते हैं. इस परंपरा का निर्वहन कई पीढ़ियों से किया जा रहा है. त्योहारों की तैयारी करीब 15 से 20 दिन पहले ही शुरू हो जाती है. उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर आसपास के 15 से 20 गांवों से लोग पहुंचते हैं.
कई परिवार अपने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां मेहमान बनकर आते हैं. गांव की आबादी से भी अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण उत्सव के दौरान काफी भीड़ रहती है. दो दिनों तक गांव में मेले जैसा माहौल बना रहता है.- छबिलेश कुमार, सरपंच
रंगोली, लक्ष्मी पूजा और पारंपरिक उत्साह से सजे घर
त्योहार में शामिल होने पहुंचे मेहमानों ने बताया कि सेमरा सी गांव में दीपावली एक सप्ताह पहले मनाने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है. गांव में रिश्तेदारों के यहां त्योहार मनाने का अलग ही उत्साह रहता है. घरों के बाहर आकर्षक रंगोलियां बनाई जाती हैं और लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती है. दीपावली के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और पारंपरिक आयोजन इसे खास बनाते हैं.
युवा पीढ़ी भी संभाल रही परंपरा की विरासत
गांव के युवा धनेंद्र कुमार ध्रुव बताते हैं कि उनके गांव में दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई जाती है. यह परंपरा इतनी पुरानी है कि आज की युवा पीढ़ी के पूर्वज भी इसके शुरुआती इतिहास से पूरी तरह परिचित नहीं थे. बावजूद इसके गांव के युवा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ इसे आगे बढ़ा रहे हैं.
सेमरा सी गांव की यह परंपरा केवल त्योहारों की तारीख बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूर्वजों की आस्था, सामूहिक सहभागिता और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने का उदाहरण भी है. जहां आधुनिकता के दौर में कई पारंपरिक रीति-रिवाज धीरे-धीरे पीछे छूट रहे हैं, वहीं धमतरी का यह गांव आज भी अपनी सदियों पुरानी मान्यता को उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभा रहा है.