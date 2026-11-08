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Diwali 2026 : ड्यूटी पर तैनात जवानों का एसपी ने बढ़ाया हौसला, बोले- आपका समर्पण ही असली दीपावली है

ड्यूटी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाते एसपी अवनीश कुमार शर्मा ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: दीपों के पर्व दीपावली पर जहां आमजन अपने घरों में परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं बूंदी पुलिस के जवान जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था संभाले ड्यूटी पर डटे रहे. आमजन के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस चौक-चौराहों से लेकर शहर की गलियों तक मुस्तैद रही. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाई के पैकेट भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उनका हौसला बढ़ाया. एसपी ने कहा- आपका समर्पण ही असली दीपावली है.