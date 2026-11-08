Diwali 2026 : ड्यूटी पर तैनात जवानों का एसपी ने बढ़ाया हौसला, बोले- आपका समर्पण ही असली दीपावली है
एसपी ने कहा कि आमजन में विश्वास कायम करना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है.
Published : November 8, 2026 at 7:53 PM IST
बूंदी: दीपों के पर्व दीपावली पर जहां आमजन अपने घरों में परिवार के साथ खुशियां मना रहे थे, वहीं बूंदी पुलिस के जवान जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था संभाले ड्यूटी पर डटे रहे. आमजन के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस चौक-चौराहों से लेकर शहर की गलियों तक मुस्तैद रही. पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों को मिठाई के पैकेट भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उनका हौसला बढ़ाया. एसपी ने कहा- आपका समर्पण ही असली दीपावली है.
अपने व्यवहार से पुलिस पर विश्वास मजबूत करें: एसपी शर्मा ने रविवार देर शाम विभिन्न प्वाइंटों पर जाकर ड्यूटी पर तैनात जवानों से मुलाकात की. एसपी ने कहा कि आमजन में विश्वास कायम करना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है. इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए पुलिसकर्मी अपना त्योहार, परिवार और व्यक्तिगत समय त्यागकर सेवा में लगे रहते हैं. यही सच्चे अर्थों में जनसेवा और देशभक्ति है. पुलिस की मौजूदगी से ही नागरिक निर्भीक होकर दीपावली का पर्व मना पाते हैं. हर परिस्थिति में आमजन के हित में कार्य करें और अपने व्यवहार से पुलिस पर विश्वास मजबूत करें.
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थानों पर पहुंच कर खिलाई मिठाई, बढ़ाया मनोबल: एसपी शर्मा ने बूंदी कोतवाली, सदर थाना, यातायात चौकी सहित विभिन्न थानों पर पहुंच कर पुलिसकर्मियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई. जवानों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मनोबल ऊंचा रहेगा तो समाज में सुरक्षा की भावना और मजबूत होगी. एसपी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत, डीएसपी अनिल जोशी, कोतवाली प्रभारी रमेश आर्य, सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह और यातायात प्रभारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
शहर में पैदल गश्त और कड़ी निगरानी: दीपावली के मद्देनजर शहर के प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड सहित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस अधिकारियों ने स्वयं पैदल गश्त करते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों का निरीक्षण किया. देर रात तक सभी पुलिस वाहन लगातार गश्त पर रहे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
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दिनभर चला रामा-श्यामा और आतिशबाजी का दौर: दीपोत्सव के दिन सुबह से ही रामा-श्यामा का सिलसिला चलता रहा. लोगों ने शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन कर एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दीं. शाम ढलते ही आतिशबाजी का रंगीन मंजर शहर के आसमान को चमका गया. देर रात तक पटाखों की गूंज और दीपों की रोशनी से बूंदी जगमगाती रही. इस बीच पुलिस के जवान हर चौराहे और मुख्य मार्गों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटे रहे. दीपावली की रात सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी कर रहे जवानों को देखकर नागरिकों ने भी खुशी जाहिर की.
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