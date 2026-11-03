भिवानी में मिट्टी के दीयों से रोशन हुई कुम्हारों की जिंदगी, 50 गज के मकान से बड़े कारखाने तक पहुंचे कुम्हार, वोकल फॉर लोकल से बढ़ा कारोबार
Bhiwani Diwali 2026: दीपावली पर वोकल फॉर लोकल, आधुनिक मशीनों और सरकारी सहयोग से भिवानी के कुम्हारों का कारोबार बढ़ा है.
Published : November 3, 2026 at 12:19 PM IST
भिवानी: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही मिट्टी के दीयों और पारंपरिक उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है. इस बार कुम्हारों के लिए दीपावली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि खुशहाली और बदलती तकदीर की कहानी भी बन रही है. वोकल फॉर लोकल अभियान, आधुनिक मशीनों और सरकारी प्रोत्साहन से पारंपरिक कुम्हारी के काम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.
आधुनिक चाक से बदली काम की रफ्तार: इस बारे में भिवानी के पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि, "पहले कुम्हारों को मिट्टी तैयार करने से लेकर बर्तन बनाने तक हर काम हाथों से करना पड़ता था. इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी. पहले पूरे परिवार को काम में जुटना पड़ता था, लेकिन अब आधुनिक चाक और मशीनों ने काम को काफी आसान बना दिया है."
मिट्टी गूंथने की मशीन से कम हुई मेहनत: पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि, "पहले कारीगर मिट्टी खुदाई कर उसे हाथों से गूंथते थे. अब मिट्टी गूंथने वाली मशीनों और मिक्सर की मदद से कम समय में ज्यादा काम हो रहा है. वहीं, पकाई के दौरान आधुनिक तकनीक और ग्लास कॉटन के इस्तेमाल से ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिल रही है."
वोकल फॉर लोकल से कारीगरों को मिल रही पहचान: पार्षद विनोद प्रजापति ने आगे कहा कि, "स्थानीय उत्पादों को अपनाने से देश के मेहनतकश कारीगरों को सीधा लाभ मिलता है. जब लोग वोकल फॉर लोकल अपनाएंगे, तो उनका पैसा देश के कारीगरों और छोटे उद्योगों तक पहुंचेगा. इससे आम नागरिक की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की तरक्की को गति मिलेगी."
50 गज के मकान से बड़े कारखानों तक का सफर: वहीं, प्रजापति समाज के लोगों ने बताया कि, "पहले कई कारीगर छोटे मकानों में सीमित जगह पर काम करते थे. अब सरकारी सहयोग, मशीनरी और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने बड़े प्लॉट किराए पर लेकर कारखाने जैसे सेटअप तैयार किए हैं." वहीं, एक कारीगर ने बताया कि, "काम का दायरा बढ़ा है और आमदनी में सुधार हुआ है. अब बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों पर पहले से ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं."
मिट्टी के दीयों से रोशन हों कुम्हारों के घर: वहीं, कुम्हारों ने लोगों से इस दीपावली पर मिट्टी के दीये, पारंपरिक बर्तन और पर्यावरण-अनुकूल वस्तुएं खरीदने की अपील की. उनका कहना है कि स्थानीय उत्पादों को अपनाना सिर्फ परंपरा को बचाना नहीं, बल्कि कारीगरों के परिवारों में खुशहाली लाने का भी माध्यम है.
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