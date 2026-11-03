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भिवानी में मिट्टी के दीयों से रोशन हुई कुम्हारों की जिंदगी, 50 गज के मकान से बड़े कारखाने तक पहुंचे कुम्हार, वोकल फॉर लोकल से बढ़ा कारोबार

मिट्टी के दीयों से रोशन हुई कुम्हारों की जिंदगी ( ETV Bharat )

भिवानी: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही मिट्टी के दीयों और पारंपरिक उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है. इस बार कुम्हारों के लिए दीपावली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि खुशहाली और बदलती तकदीर की कहानी भी बन रही है. वोकल फॉर लोकल अभियान, आधुनिक मशीनों और सरकारी प्रोत्साहन से पारंपरिक कुम्हारी के काम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है.

भिवानी में मिट्टी के दीयों से रोशन हुई कुम्हारों की जिंदगी (ETV Bharat) आधुनिक चाक से बदली काम की रफ्तार: इस बारे में भिवानी के पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि, "पहले कुम्हारों को मिट्टी तैयार करने से लेकर बर्तन बनाने तक हर काम हाथों से करना पड़ता था. इसमें काफी समय और मेहनत लगती थी. पहले पूरे परिवार को काम में जुटना पड़ता था, लेकिन अब आधुनिक चाक और मशीनों ने काम को काफी आसान बना दिया है."