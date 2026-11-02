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Diwali 2026 : भीलवाड़ा सरस डेयरी देगा पशुपालकों को 12 करोड़ का बोनस, 40 टन मिठाइयों की होगी बिक्री

भीलवाड़ा डेयरी ( ETV Bharat )

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा डेयरी की ओर से इस बार दीपावली पर 12 करोड़ रुपए पशुपालकों को बोनस दिए जाएंगे. साथ ही इस बार 40 टन मिठाइयों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है. भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दीपावली से पूर्व पशुपालकों को तोहफा दिए जाने का फैसला लिया है. भीलवाड़ा जिले के लाखों पशुपालकों को बोनस के साथ ही राज्य सरकार की ओर से दूध खरीद पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है. ये पशुपालकों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा.

भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध संचालक त्रिभुवन पाटीदार ने कहा कि वर्तमान में भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए 9.30 रुपए प्रति फैट रेट (यानी प्रति प्रतिशत फैट की कीमत) के हिसाब से प्रति लीटर दूध की खरीद की जा रही है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से प्रति लीटर दूध खरीद पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान भी दिया जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 20 लाख रुपए प्रतिदिन की अनुदान राशि है.