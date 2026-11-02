Diwali 2026 : भीलवाड़ा सरस डेयरी देगा पशुपालकों को 12 करोड़ का बोनस, 40 टन मिठाइयों की होगी बिक्री
भीलवाड़ा डेयरी को मावे का पेड़ा, काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन व सोन पापड़ी 40 टन बिक्री का लक्ष्य मिला है.
Published : November 2, 2026 at 11:52 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 12:18 PM IST
भीलवाड़ा: भीलवाड़ा डेयरी की ओर से इस बार दीपावली पर 12 करोड़ रुपए पशुपालकों को बोनस दिए जाएंगे. साथ ही इस बार 40 टन मिठाइयों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है. भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने दीपावली से पूर्व पशुपालकों को तोहफा दिए जाने का फैसला लिया है. भीलवाड़ा जिले के लाखों पशुपालकों को बोनस के साथ ही राज्य सरकार की ओर से दूध खरीद पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दिया जा रहा है. ये पशुपालकों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा.
भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध संचालक त्रिभुवन पाटीदार ने कहा कि वर्तमान में भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की ओर से पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए 9.30 रुपए प्रति फैट रेट (यानी प्रति प्रतिशत फैट की कीमत) के हिसाब से प्रति लीटर दूध की खरीद की जा रही है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से प्रति लीटर दूध खरीद पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान भी दिया जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 20 लाख रुपए प्रतिदिन की अनुदान राशि है.
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दीपावली के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए भीलवाड़ा डेयरी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पशुपालकों को वर्ष भर दुग्ध संग्रहण केंद्र पर दिए गए दुग्ध का 50 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बोनस देगी. वहीं, भीलवाड़ा डेयरी को दीपावली पर 40 टन मिठाइयां बिक्री का आरसीडीएफ (राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन) से टारगेट मिला है. मिठाइयों में मावे का पेड़ा, काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन व सोन पापड़ी शामिल हैं. भीलवाड़ा डेयरी से 55 हजार पशुपालक जुड़े हुए हैं, जिनसे प्रतिदिन चार लाख 30 हजार लीटर से 4 लाख 50 हजार लीटर दूध संग्रहित हो रहा है.
भीलवाड़ा डेयरी राजस्थान में जयपुर के बाद दूध संग्रहण में दूसरे पायदान पर है. वहीं, दीपावली पर 12 करोड़ रुपए का पशुपालकों को बोनस मिलेगा, जहां डेयरी एमडी ने पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि भीलवाड़ा डेयरी के विकास के रथ को आगे बढ़ाते रहें. डेयरी प्रशासन आपके साथ खड़ा है. मुख्यमंत्री ने जो पशुपालकों को सशक्त बनाने का सपना देखा है, उस दिशा में भीलवाड़ा डेयरी काम कर रही है. दीपावली पर शुद्ध मिठाइयों की बिक्री के लिए भीलवाड़ा शहर में 50 व ग्रामीण क्षेत्र में भी 50 जगह काउंटर लगाए जाएंगे.