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मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम: बाड़मेर में रात-दिन घूम रहा चाक, हर दिन बन रहे हजार दीये

चाक पर दीपक बनाते हुए ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: दीपावली अभी 5-6 दिन दूर है, लेकिन बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी और बलदेव नगर की गलियों में दीपावली आ चुकी है. सुबह से शाम तक, शाम से आधी रात तक... चाक घूम रहा है. मिट्टी गूंथ रही है, हाथों में जादू है और आंखों में एक ही आस इस बार दीया बिकेगा. पीराराम के घर चार पीढ़ियों से यही चाक घूम रहा है. कभी 20-25 परिवार घूमाते थे. आज 5-7 बुजुर्ग रह गए हैं. चाइनीज झालरों ने बाजार छीना, लेकिन शुभ की आस नहीं छीनी. बुजुर्ग धन्नाराम कहते हैं, माटी महंगी, मेहनत महंगी, पर माटी की खुशबू वाला दीया आज भी शुभ है. हर दिन हजार दीये, दीपावली तक 50 हजार की उम्मीद. सरकार माटी की कला बचाए, लोग माटी का दीया जलाएं, यही अपील है.