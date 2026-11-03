मेहनत ज्यादा, मुनाफा कम: बाड़मेर में रात-दिन घूम रहा चाक, हर दिन बन रहे हजार दीये
चायनीज लाइटों ने दीयों का बाजार मंदा कर दिया, लेकिन इस बार स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का माहौल बना है, जिससे बिक्री की उम्मीद बढ़ी है.
Published : November 3, 2026 at 9:56 AM IST
बाड़मेर: दीपावली अभी 5-6 दिन दूर है, लेकिन बाड़मेर की इंदिरा कॉलोनी और बलदेव नगर की गलियों में दीपावली आ चुकी है. सुबह से शाम तक, शाम से आधी रात तक... चाक घूम रहा है. मिट्टी गूंथ रही है, हाथों में जादू है और आंखों में एक ही आस इस बार दीया बिकेगा. पीराराम के घर चार पीढ़ियों से यही चाक घूम रहा है. कभी 20-25 परिवार घूमाते थे. आज 5-7 बुजुर्ग रह गए हैं. चाइनीज झालरों ने बाजार छीना, लेकिन शुभ की आस नहीं छीनी. बुजुर्ग धन्नाराम कहते हैं, माटी महंगी, मेहनत महंगी, पर माटी की खुशबू वाला दीया आज भी शुभ है. हर दिन हजार दीये, दीपावली तक 50 हजार की उम्मीद. सरकार माटी की कला बचाए, लोग माटी का दीया जलाएं, यही अपील है.
पीराराम बताते हैं कि उनकी चार पीढ़ियां मिट्टी के बर्तन और दीए बनाने का कार्य कर रही हैं. पिछले वर्षों में बाजार में मिट्टी के दीयों की मांग कम हुई है. उनका कहना है कि वह तो अपने पुश्तैनी काम को कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी इस काम से दूरी बना रही है. मेहनत के मुताबिक आमदनी नहीं मिलती है. उन्होंने बताया कि दीपावली से 2 महीने पहले मिट्टी के दीए बनाने का काम शुरू किया है. हर दिन करीब एक हजार दीये बन जाते हैं. दीपावली तक 50-60 हजार दीयों की बिक्री होने की उम्मीद है. पिछले कुछ सालों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का माहौल बना है, जिससे बिक्री की उम्मीद बढ़ी है.
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चाइनीज लाइटों ने डुबोया दीयों का बाजार: उन्होंने बताया कि पहले जहां एक लाख तक दीये बिक जाते थे अब चाइनीज लाइटों की वजह से बिक्री पर काफी असर पड़ा है. उनका कहना है कि बाड़मेर में जहां पहले 20-25 परिवार मिट्टी के दीये बनाने का काम करते थे, लेकिन अब महज 5-7 परिवारों के बड़े-बुजुर्ग ही इस काम को कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दीए में तेल जलाना शुभ माना जाता है. लोगों से अपील है कि अपने घरों में मिट्टी के दीए जरूर जलाएं.
बुजुर्ग धन्नाराम बताते हैं कि वह पिछले 50 सालों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं. पहले जितना काम हुआ करता था, उतना काम नहीं रहा है. मिट्टी से लेकर उसे तैयार करने और पकाने में भी काफी खर्चा आ जाता है. बाजार में डिमांड नहीं होने की वजह से मेहनत के मुताबिक आमदनी भी नहीं मिलती है, जिसके कारण हमारी नई पीढ़ी इस काम से दूरी बना रही है. उन्होंने कहा कि लुप्त होती हमारी माटी की कला को बचाने की दिशा में सरकार को प्रयास करने चाहिए.
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बुजुर्ग महतो देवी बताती हैं कि पहले दीपावली के दिनों में मिट्टी के दीए की खूब बिक्री होती थी, लोग बड़ी संख्या में दीए खरीद कर घरों को रोशन करते थे, लेकिन अब ज्यादातर परिवार सजावट के लिए चाइनीज लाइटों को ज्यादा महत्व देने लगे हैं, जिसके कारण दीयों की बाजार में मांग कम हो रही है. दुकानदार रेखाराम बताते हैं कि दीपावली के पर्व को देखते हुए दुकान में पर्याप्त संख्या में दीयों का स्टॉक रखा है. हालांकि अब तक कोई खास बिक्री शुरू नहीं हुई है. दीपावली के पर्व में 5-6 दिन बाकी हैं. ऐसे में उम्मीद है कि इस बार अच्छी बिक्री होगी. उन्होंने बताया कि 4-5 प्रकार के छोटे-बड़े रंग-बिरंगे मिट्टी के आकर्षक दीये लाए ताकि अच्छी ग्राहकी हो.
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