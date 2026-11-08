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दीपावली 2026: त्योहारों पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम, 300 करोड़ के कारोबार का अनुमान

रायपुर: त्योहारों के मौके पर इस बार ग्राहक जमकर वाहनों की खरीदी कर रहे हैं. सबसे ज्यादा बिक्री टू व्हीलर और फोर व्हीलकर वाहनों की हो रही है. ग्राहक इलेट्रिक वाहनों की बिक्री पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. दुकानदारों की मानें तो धनतरेस के दिन से बिक्री में बूम आया है. ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारी कहते हैं कि ये बूम दीपावली के दिन तक जारी रहेगा.

कारोबार जगत का कहना है कि इस बार धनतरेस और दीपावली पर करीब 300 करोड़ के कारोबार का अनुमान है. गाड़ियों की बढ़ती बिक्री से दुकानदार जहां खुश हैं, वहीं ग्राहकों की पहली पसंद ईवी गाड़ियां हैं. ग्राहकों का कहना है कि महंगाई के दौर में पेट्रोल डीजल खरीदना मुश्किल हो गया है. ऐसे में ईवी गाड़ियां एक बेहतर विकल्प है. कारोबारियों के मुताबिक ईवी टू व्हीलर में 50% का ग्रोथ हुआ है. वहीं, ईवी फोर व्हीलर की बात करें तो इसमें 22 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है.

ऑटो डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश खेमानी ने कहा, "इस बार धनतेरस का कारोबार अच्छा गया है. आने 2 दिन भी अच्छा जाने की उम्मीद है. उम्मीद करते हैं कि रायपुर में टू व्हीलर के मार्केट में 10000 गाड़ियां बिकेगी. इसी तरह फोर व्हीलर की बात करें तो रायपुर में लगभग 2500 गाड़ी के बिक्री का अनुमान है. दूसरी कमर्शियल गाड़ी जिसमें ऑटो जेसीबी 1200 गाड़ी बिक्री का अनुमान है."

छत्तीसगढ़ की बात करें तो टू व्हीलर गाड़ियों में तीन दिनों के दौरान 50000 गाड़ी की बिकने का अनुमान है. इसके साथ ही फोर व्हीलर गाड़ी की बात करें को लगभग 8 से 10000 गाड़ी बिक्री होने का अनुमान है. वही कमर्शियल में ट्रैक्टर ई रिक्शा और जेसीबी की बात करें तो 3000 गाड़ी बिक्री होने का अनुमान है. धनतेरस और दीपावली को मिलाकर पूरे प्रदेश में लगभग 3000 करोड रुपए के कारोबार होने का अनुमान है: कैलाश खेमानी, अध्यक्ष, ऑटो डीलर एसोसिएशन, रायपुर

ऑटो डीलर एसोसिएशन ने जताई उम्मीद

ऑटो डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश खेमानी ने बताया, ''इस बार त्योहार के शुरुआत में जितनी गाड़ियां बिकनी चाहिए थी उतनी नहीं बिक पाई. उम्मीद है कि आने वाले 2 दिनों में ठीक-ठाक बिक्री होगी. अभी बहुत सारी गाड़ियों की बुकिंग बची हुई है. इस बार हमको गाड़ियां थोड़ी कम मिली है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से गाड़ियां नही मिल पाने के कारण भी ग्रोथ नहीं हो पाया. नवरात्रि की वजह से लास्ट ईयर जीएसटी का नया वर्जन 2.0 आया था, उसमें गाड़ियों के रेट कम होने के साथ ही उसमें बूम ज्यादा आ गया था.''

ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम (ETV Bharat)

ईवी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा

कैलाश खेमानी ने कहा, ''पेट्रोल-डीजल की तुलना में लोग ई व्हीकल ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ई व्हीकल में टू व्हीलर की बात करें तो उसमें 50% का ग्रोथ आया है. इसी तरह फोर व्हीलर की व्हीकल की बात करें को इसमें लगभग 22 से 25% की ग्रोथ दिख रही है. ईवी की डिमांड इस बार बहुत बढ़ी है. गाड़ियों में इस दीपावली बहुत सारी स्कीम थी. कंपनियों के साथ ही हमने भी स्कीम दी हुई है. क्रेडिट कार्ड पर कंपनियों ने छूट दिया है. कैश बैक दे दिया है. बैंकों ने दिवाली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके दे दिए हैं. इससे लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से EMI कम हो जाती हैं.''

फोर व्हीलर ईवी की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)





कारोबारियों को उम्मीद