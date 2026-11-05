दूसरों के घर रोशन करने वालों की जिंदगी में अंधेरा, महंगाई और चाइनीज लाइटों की मार से अलवर के कुम्हार परेशान
मिट्टी से लेकर ईंधन और परिवहन तक हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन तैयार दीपकों की कीमत में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई.
Published : November 5, 2026 at 11:52 AM IST
अलवर: दीपावली की रात जब घरों की चौखट, आंगन और मंदिर मिट्टी के दीयों से जगमगाते हैं, तब शायद ही कोई उन हाथों के संघर्ष के बारे में सोचता होगा, जिन्होंने इन दीयों को आकार दिया है. दूसरों के घर रोशन करने वाले कुंभकारों के अपने घरों में ही मंदी का अंधेरा छाया हुआ है. पांच महीने की मेहनत से तैयार होने वाले दीयों पर महंगाई और बदलते दौर की मार भारी पड़ रही है. मिट्टी, ईंधन और परिवहन महंगा हो गया है, जबकि दीयों की कीमत नहीं बढ़ी. वहीं फैंसी इलेक्ट्रिक लाइटों ने पारंपरिक बाजार को मंदा कर दिया है और कम बचत के चलते युवा पीढ़ी पुश्तैनी हुनर छोड़कर दूसरे कामों की ओर मुड़ रही है.
अलवर में कुम्हार पांच महीने पहले से ही दीपावली की तैयारी में जुट जाते हैं. रामगढ़ की चिकनी मिट्टी से तैयार दीपक जयपुर और जोधपुर सहित प्रदेश के कई शहरों तक पहुंचते हैं, लेकिन दूसरों के घरों को रोशन करने वाले इन कुम्हारों के अपने घरों में आर्थिक मंदी का अंधेरा गहराता जा रहा है. मिट्टी से लेकर ईंधन और परिवहन तक हर चीज महंगी हो गई है, जबकि तैयार दीपकों की कीमत में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई. वहीं फैंसी इलेक्ट्रिक लाइटों और सजावटी सामान ने भी पारंपरिक दीपकों के बाजार को प्रभावित किया है.
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राजगढ़ के कुम्हार ओमप्रकाश ने बताया कि दीपक बनाने का काम मिट्टी जुटाने से शुरू होता है. अलवर में मिट्टी के दीपक और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए रामगढ़ की चिकनी मिट्टी को उपयोगी माना जाता है. पहले मिट्टी की एक ट्रॉली करीब दो से ढाई हजार रुपए में मिल जाती थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर तीन हजार से 3500 रुपए तक पहुंच गई है. कई बार मिट्टी खरीदने के बाद उसे कार्यस्थल तक लाने का परिवहन खर्च भी कुम्हारों को उठाना पड़ता है. उन्होंने बताया कि मिट्टी तैयार करने, दीपक बनाने, सुखाने और पकाने में भी खर्च होता है. भट्टी में उत्पाद पकाने के लिए ईंधन और श्रम की जरूरत पड़ती है. इस तरह दीपकों को बाजार तक पहुंचाने से पहले कई दौर से गुजरना पड़ता है. अलवर के कुम्हार महेन्द्र ने बताया कि कुम्हार परिवारों के लिए संकट कच्चे माल और उत्पादन की लागत लगातार बढ़ना है. वहीं बाजार में प्रतिस्पर्धा के चलते अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाना आसान नहीं होता. इसी के चलते कई बार लागत और मेहनत निकालने के बाद भी कुंभकारों को बहुत कम मुनाफा बच पाता है.
पांच महीने की मेहनत के बाद बाजार तक पहुंचते हैं दीपक: कुम्हार ओमप्रकाश ने बताया कि दीपावली के लिए मिट्टी के दीपक तैयार करने में काफी समय लगता है. इसके लिए कुम्हार परिवार दीपावली से लगभग पांच महीने पहले से दीपक बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं. इसमें सबसे पहले दीपकों के लिए मिट्टी मंगवाना होता है, बाद में उसे सुखाकर कूटा जाता है और चाक पर काम करने लायक बनाया जाता है. फिर मिट्टी को हाथों से आकार देकर दीये और दूसरे सजावटी उत्पाद तैयार किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि चाक से दीपकों को उतारने के बाद कई दिनों तक खुले स्थान पर सुखाना पड़ता है. पूरी तरह सूखने के बाद ही इन्हें भट्टी में पकाया जाता है. पकने के बाद दीयों की छंटाई होती है और फिर इन्हें बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता है. दीये बनाने की इस प्रक्रिया में कुम्हार परिवार के महिला, पुरुष और अन्य सदस्य अलग-अलग भूमिका निभाते हैं. दीपावली के सीजन में काम का दबाव बढ़ जाता है, जिससे परिवार के ज्यादातर सदस्यों को दीये बनाने और पैकिंग में जुटना पड़ता है. कई बार मेहनत के बाद भी कुम्हारों को उनकी मेहनत के अनुरूप कीमत नहीं मिल पाती.
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इलेक्ट्रिक चाक से उत्पादन ज्यादा: कुम्हार महेन्द्र ने बताया कि बदलते समय के साथ कुम्हारों के काम में भी तकनीक का प्रयोग बढ़ा है. अब कई कुम्हार दीये और अन्य मिट्टी के उत्पाद तैयार करने में इलेक्ट्रिक चाक का उपयोग कर रहे हैं. इस कारण चाक को लगातार हाथ से चलाने की जरूरत कम हुई है और कम समय में अधिक दीये तैयार करना संभव हो सका है. उत्पादन बढ़ाने के लिहाज से तकनीक का यह बदलाव कुम्हारों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है. उन्होंने बताया कि अलवर में आज भी कुछ कुंभकार ऐसे हैं, जो पारंपरिक पत्थर के चाक पर हाथों से दीपक बनाने का कार्य कर रहे हैं. इस चाक को चलाने के लिए शारीरिक ताकत और लगातार मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है. दीपक बनाने से पहले मिट्टी को सही आकार देने के लिए हाथों का अभ्यास और वर्षों का अनुभव भी जरूरी है.
फैंसी लाइटों की चमक, मिट्टी के दीपकों का बाजार सिमटा : कुम्हार महेन्द्र ने बताया कि कुछ साल पहले तक दीपावली पर घरों को सजाने के लिए मिट्टी के दीपकों का उपयोग ज्यादा किया जाता था. दीपावली पर घरों की चौखट, मंदिर और आंगन में दीपक जलाना पर्व की परंपरा का हिस्सा था, लेकिन अब बाजार में रंग-बिरंगी इलेक्ट्रिक झालरें, डिजाइनर लाइटें और तरह-तरह के सजावटी उत्पाद उपलब्ध हैं. इनकी चमक और आसानी से इस्तेमाल होने के कारण लोग इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि लोगों की सोच बदलने से मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुंभकार परिवारों की बिक्री प्रभावित हुई है. हालांकि दीपावली पर्व पर पारंपरिक मिट्टी के दीपकों की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन बाजार में पहले जैसी मांग नहीं रही.
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नई पीढ़ी नहीं अपनाना चाहती पुश्तैनी काम: कुम्हार कल्लाराम ने बताया कि बदलते दौर और मिट्टी के उत्पादों की बाजार में पर्याप्त लागत नहीं मिल पाने से कुम्हार परिवारों के सामने इस कला को सहेज कर रखना मुश्किल हो रहा है. उनके परिवार के बुजुर्गों ने जीवनभर मिट्टी के उत्पाद तैयार कर परिवार का भरण-पोषण किया, लेकिन नई पीढ़ी को इस काम में अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा. मिट्टी के दीयों की लगातार बढ़ती लागत, कम मुनाफा और मौसमी मांग के कारण युवा यह परम्परागत कार्य छोड़कर हलवाई, कपड़ों की दुकान और दूसरे रोजगार करने लगे हैं. उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी के दूसरे रोजगार की ओर मुड़ने का बड़ा कारण है कि दीपक बनाने का काम पूरे साल समान रूप से आमदनी नहीं दे पा रहा है. दीपावली आदि त्योहारों के आसपास ही दीपकों की मांग बढ़ती है, जबकि शेष समय दूसरे मिट्टी के उत्पादों पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे में युवाओं को इस व्यवसाय से नियमित रोजगार मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है. इस कारण नई पीढ़ी इस पुश्तैनी कार्य को नहीं करना चाहती.
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