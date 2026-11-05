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दूसरों के घर रोशन करने वालों की जिंदगी में अंधेरा, महंगाई और चाइनीज लाइटों की मार से अलवर के कुम्हार परेशान

चाक पर दीया बनाता कुंभकार ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: दीपावली की रात जब घरों की चौखट, आंगन और मंदिर मिट्टी के दीयों से जगमगाते हैं, तब शायद ही कोई उन हाथों के संघर्ष के बारे में सोचता होगा, जिन्होंने इन दीयों को आकार दिया है. दूसरों के घर रोशन करने वाले कुंभकारों के अपने घरों में ही मंदी का अंधेरा छाया हुआ है. पांच महीने की मेहनत से तैयार होने वाले दीयों पर महंगाई और बदलते दौर की मार भारी पड़ रही है. मिट्टी, ईंधन और परिवहन महंगा हो गया है, जबकि दीयों की कीमत नहीं बढ़ी. वहीं फैंसी इलेक्ट्रिक लाइटों ने पारंपरिक बाजार को मंदा कर दिया है और कम बचत के चलते युवा पीढ़ी पुश्तैनी हुनर छोड़कर दूसरे कामों की ओर मुड़ रही है.