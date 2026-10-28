दीपावली पर जगमगाएगी चार दिवारी, छोटी चौपड़ पर बनेगा 36 फीट ऊंचा राम सेतु एवं राम मंदिर
चांदपोल बाजार की दीपावली सजावट जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और हेरिटेज पर आधारित होगी.
Published : October 28, 2026 at 10:16 AM IST
जयपुर: गुलाबी नगरी की दीपावली इस बार और भव्य होगी. चांदपोल बाजार व्यापार मंडल छोटी चौपड़ पर 42 फीट चौड़ा और 36 फीट ऊंचा राम सेतु और राम मंदिर की झांकी बना रहा है. इस बार बंगाल के कारीगर रामायण का जीवंत दृश्य तैयार कर रहे हैं. सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि वानर सेना द्वारा पत्थर उठाकर समुद्र में राम सेतु बनाते हुए लाइव और स्वचालित झांकी दिखाई जाएगी. इसमें वानर सेना के सदस्य पत्थर उठाकर समुद्र में राम सेतु का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे.
चांदपोल बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि व्यापार मंडल द्वारा लगातार 22 वर्षों से दीपावली के अवसर पर भव्य स्वागत द्वार एवं आकर्षक झांकियों का निर्माण करवाया जा रहा है. इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भगवान श्रीराम के जीवन और राम सेतु निर्माण के प्रसंग पर आधारित अद्भुत झांकी तैयार की जा रही है. इस विशाल झांकी के निर्माण के लिए बंगाल से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं.
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पहले भी बना चुके ऐतिहासिक झांकियां: आयोजकों ने बताया कि चांदपोल बाजार व्यापार मंडल द्वारा पिछले वर्षों में अनेक आकर्षक एवं यादगार झांकियां प्रस्तुत की गई हैं. इनमें गजनेर, हवा महल, पुष्प विमान, स्वचालित मेट्रो तथा ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषयों पर आधारित भव्य कलाकृतियां प्रमुख रही हैं. इन झांकियों को तैयार करने में भी बंगाल से आए कुशल कारीगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. व्यापार मंडल का प्रयास रहा है कि प्रत्येक वर्ष दीपावली सजावट के माध्यम से जयपुरवासियों को कुछ नया, विशिष्ट और यादगार देखने को मिले.
लाइव दिखेगा राम सेतु निर्माण का दृश्य: इस भव्य झांकी में भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, नल एवं नील सहित वानर सेना के प्रमुख पात्रों को दर्शाया जाएगा. विशेष आकर्षण के रूप में लाइव झांकी में वानर सेना के सदस्यों को लगातार चलते हुए, पत्थर उठाते हुए तथा समुद्र में राम सेतु का निर्माण करते हुए दिखाया जाएगा. नल और नील के निर्देशन में वानर सेना द्वारा पत्थरों को समुद्र में डालकर सेतु तैयार करने का दृश्य आकर्षक एवं स्वचालित तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा.
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दृश्यों को वास्तविक रूप देने की तैयारी: समुद्र की लहरों, चट्टानों, विशेष प्रकाश व्यवस्था और चलायमान पात्रों के माध्यम से पूरे दृश्य को वास्तविक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है. सुभाष गोयल ने बताया कि चांदपोल बाजार की दीपावली सजावट जयपुर की सांस्कृतिक पहचान और व्यापारियों की सामूहिक भागीदारी का प्रतीक है.