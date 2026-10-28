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दीपावली पर जगमगाएगी चार दिवारी, छोटी चौपड़ पर बनेगा 36 फीट ऊंचा राम सेतु एवं राम मंदिर

राम सेतु की झांकी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गुलाबी नगरी की दीपावली इस बार और भव्य होगी. चांदपोल बाजार व्यापार मंडल छोटी चौपड़ पर 42 फीट चौड़ा और 36 फीट ऊंचा राम सेतु और राम मंदिर की झांकी बना रहा है. इस बार बंगाल के कारीगर रामायण का जीवंत दृश्य तैयार कर रहे हैं. सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि वानर सेना द्वारा पत्थर उठाकर समुद्र में राम सेतु बनाते हुए लाइव और स्वचालित झांकी दिखाई जाएगी. इसमें वानर सेना के सदस्य पत्थर उठाकर समुद्र में राम सेतु का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे.