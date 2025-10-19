ETV Bharat / state

देसी प्रोडक्ट से विदेशी स्टाइल, रूप चतुर्दशी पर महिलाएं चाहती हैं 'ऑर्गेनिक' निखार, हेयर केयर पर भी खास ध्यान

रूप चतुर्दशी पर जयपुर में महिलाएं अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगाने के लिए सलून पहुंची हैं. इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है....

रूप चतुर्दशी पर विशेष
रूप चतुर्दशी पर विशेष (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 12:44 PM IST

4 Min Read
जयपुर : दीपावली से पहले जयपुर में घरों और बाजारों की रोशनी के बीच इस बार ब्यूटी सलून भी जगमगा उठे. रूप चतुर्दशी के मौके पर महिलाएं सिर्फ घर नहीं, खुद को भी सजाने-संवारने में जुटी हैं. दिलचस्प बात ये रही कि जयपुर की महिलाएं भले ही विदेशी स्टाइल और कलर अपना रही हों, लेकिन उनका भरोसा अब भी देसी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर ही कायम है. किसी ने हल्दी-केसर वाला पारंपरिक उबटन लगाया तो किसी ने हर्बल फेशियल से दीपावली जैसी चमक पाई.

पौराणिक मान्यता, आधुनिक अंदाज : पौराणिक मान्यता है कि रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16 हजार महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था. साथ ही उन्हें सौंदर्य और सतीत्व का आशीर्वाद दिया था. तभी से ये पर्व 'रूप चतुर्दशी' कहलाया और इस दिन महिलाएं खुद को निखारकर देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करती हैं. अब यही परंपरा जयपुर में आधुनिक रूप ले चुकी हैं. महिलाएं फेस्टिव लुक के लिए ब्यूटी सलून जा रही हैं, लेकिन हर्बल टच नहीं छोड़ रहीं.

रूप चौदस की धूम (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

स्वदेशी अपनाते हुए इंटरनेशनल स्टाइल : जयपुर की ब्यूटी एक्सपर्ट पूर्णिमा गोयल बताती हैं कि इस बार महिलाएं ग्लो और नेचुरल स्किन को लेकर ज्यादा सजग हैं. वे चाहती हैं कि प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हों, लेकिन फिनिश इंटरनेशनल लगे. इस सीजन में हल्दी, चंदन, केसर, गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से बने नेचुरल पैक्स की सबसे ज्यादा मांग है. वहीं, क्लाइंट्स को लॉन्ग-लास्टिंग ग्लो देने के लिए घर में बने उबटन से स्किन पॉलिशिंग और हर्बल फेशियल किए जा रहे हैं.

हेयर स्टाइल में विदेशी रंगों का जलवा : पूर्णिमा ने बताया कि प्रधानमंत्री की स्वदेशी अपील का असर तो दिख रहा है, लेकिन ट्रेंड्स में विदेशी कलर हावी है. महिलाएं और पुरुष दोनों रेड, ग्रीन, गोल्डन, ब्राउन जैसे शेड्स ट्राय कर रहे हैं. सलून में बोटोक्स और केराटिन ट्रीटमेंट की डिमांड बढ़ गई है. इनसे बाल स्ट्रेट और सॉफ्ट लुक में आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि स्टाइल भले ही विदेशी हो पर बालों की देखभाल में इंडियन हर्ब्स और ऑयल बेस्ड सीरम्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है.

सलून में तैयार होती महिलाएं
सलून में तैयार होती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

हेयर केयर पर भी खास ध्यान
हेयर केयर पर भी खास ध्यान (ETV Bharat Jaipur)

पारंपरिक उबटन पर भरोसेमंद : जयपुर की कई गृहिणियां अब भी पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने बताया कि रूप चतुर्दशी पर हल्दी-केसर का उबटन लगाकर स्नान करना परंपरा है. ये सिर्फ सौंदर्य नहीं, एक तरह की आध्यात्मिक शुद्धि भी है. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रा को विदा करने और देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर साफ करना और खुद को संवारना दोनों साथ चलते हैं. बीते दिनों घर की साफ-सफाई के चलते बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहा, इसलिए अब खुद को संवारने और निखारने के लिए यहां तक आई हैं, लेकिन सलून आते ही ऑर्गेनिक और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का ही आग्रह किया है.

ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा (ETV Bharat Jaipur)

स्पेशल पैकेज और फेस्टिव ऑफर्स : जयपुर के ब्यूटी सलूनों ने रूप चतुर्दशी और दीपावली को ध्यान में रखकर स्पेशल फेस्टिव पैकेज तैयार किए हैं. ऑर्गेनिक स्किन केयर, हर्बल फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग, हेयर कलरिंग और रूट टचअप पर डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं. कई सलूनों ने 'देसी प्रोडक्ट्स, मॉडर्न लुक' थीम पर पैकेज डिजाइन किए हैं. रूप चतुर्दशी पर जयपुर की महिलाओं ने परंपरा और ट्रेंड का सुंदर संगम रचा. चेहरे पर देसी उबटन की चमक, बालों में विदेशी टच का जलवा और मन में देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी. यही असली फेस्टिव ग्लो है, जहां रूप देसी, प्रोडक्ट स्वदेशी और अंदाज इंटरनेशनल.

मेक ओवर के लिए महिलाएं पहुंचीं सलून
मेक ओवर के लिए महिलाएं पहुंचीं सलून (ETV Bharat Jaipur)

