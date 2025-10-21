ETV Bharat / state

दीपावली पर डीडवाना में निभाई गई अनोखी परंपरा, सदियों से चली आ रही है मांडणा प्रथा

कुचामन में दिवाली पर मांडना बनाने की परंपरा निभाई गई.

डीडवाना की अनोखी परंपरा
डीडवाना की अनोखी परंपरा (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
कुचामनसिटी : जगमगाते दीपों के पर्व दीपावली पर देशभर में अनेक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है. डीडवाना में भी एक ऐसी परंपरा है, जिसे पूरा नगर साथ मिलकर निभाता है. दीपावली से एक दिन पहले यानी छोटी दीपावली की देर रात्रि को डीडवाना में मांडना परंपरा मनाई जाती है. दीपावली की पूर्व संध्या पर महिलाएं और युवतियां अपने-अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आकर्षक रंगोलियां बनाती हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे व्यापार में समृद्धि आती है.

माना जाता है कि महिलाएं जब व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर रंगोली बनाती हैं तो इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यापार में समृद्धि आती है. महिलाएं सज-संवरकर बाजार आती हैं और फिर पूरी लगन से मांडना बनाती हैं. जब मांडना बन जाते हैं तो घर की बड़ी महिलाएं इन्हें शगुन भी देती हैं. महिलाओं के मुताबिक इस परंपरा का पता उन्हें अपनी सास से मालूम चला और जब भी दीवाली करीब होती है तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार करती हैं.

डीडवाना में निभाई गई अनोखी परंपरा (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

इसे भी पढ़ें. दीपावली की धूम: घर और प्रतिष्ठानों में लोगों ने किया किया शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन , रातभर गूंजे पटाखों के धमाके

खास बात यह है कि महिलाएं पूरे देसी अंदाज में ही यह मांडने बनाती हैं. इसके लिए किसी केमिकल या रंग का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि पीली मिट्टी एवं गोबर का इस्तेमाल किया जाता है. महिलाएं पहले पीली मिट्टी और गोबर से आंगन को लिपती हैं फिर उस पर चूना और गेरू से कलात्मक डिजाइन बनाती हैं, जिसे मांडना कहते हैं.

